Zoom přistoupil na dohodu s FTC, měl máslo na hlavě kvůli lžím o end-to-end šifrování

Společnost Zoom akceptovala podmínky americké vládní agentury Federal Trade Commission. Vládní agentura vyšetřovala firmu kvůli dřívějším nepravdivým informacím ohledně end-to-end šifrovaní v její stejnojmenné službě.

Zoom byl vyšetřován kvůli tomu, že na svém webu tvrdil, že jeho služba nabízí end-to-end šifrování ačkoli to nebyla pravda. Integraci koncového šifrování nakonec služba oznámila až letos v říjnu.

Pro Zoom to vedle opuštění klamavých praktik znamená především nutnost provádět pravidelné bezpečnostní audity svých produktů. Pokud firma všechny dohodnuté podmínky dodrží, vyhne se všem hrozícím trestům a to včetně pokuty. Kdyby by firma některý z nových závazků porušila, hrozí jí za každý jednotlivý prohřešek samostatná pokuta za desítky tisíc dolarů (max. 43 280 USD).

Mezi nové závazky patří i vytvoření komplexního bezpečnostního programu, který bude obsahovat pravidelné bezpečnostní audity (minimálně jednou ročně) a průběžné vyhodnocování bezpečnostních incidentů. Samotný program bude muset navíc jednou za dva roky dále auditovat nezávislý subjekt. Firma také bude muset FTC informovat o každém úniku uživatelských dat.