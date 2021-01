ZOOT končí s vlastními výdejnami, zboží bude distribuovat přes módní obchody

Vlastní „Výdejny radosti“ online prodejce módy ZOOT definitivně končí. Zákazníci budou moci zboží z e-shopu nově vyzvednout v síti 120 módních obchodů se zkušební kabinkou. Firma si od uzavření vlastních výdejen slibuje přechod na udržitelnější byznys model.

K uzavření Výdejen radosti podle firmy přispěla i pandemie, kdy se zvýšil zájem o zasílání zboží domů. „Během loňského roku se poměr objednávek doručených domů zvýšil z 20 % na 60 %. Díky tomu nám klesla průměrná vratka ze 70 % na 50 % a letos máme cíl dostat se postupně na průměrných 35 %,“ říká výkonný ředitel ZOOTu Milan Polák. Na konci loňského roku ZOOT například začal prodávat zboží i přes Alzu.

Vlastní výdejny e-shop provozoval od samotného počátku, ale dlouhodobě se potýkaly s vysokými náklady a náročným systémem vratek, kdy si zákazníci objednali více kusů zboží najednou a nevhodné kusy hned ve výdejně vrátili.

„Máme zákazníky, kteří si objednali ročně věci dohromady za 600 tisíc korun, ale koupili zboží za 20 tisíc korun. Díky tomu jsme si spočítali, že 20 % celých zásob máme neustále na cestě mezi naším skladem a Výdejnami radosti,“ vysvětluje Polák. Ke snížení vratkovosti chce e-shop zákazníky motivovat různými odměnami a VIP službami.

Z původních dvaceti vlastních výdejen už není v provozu žádná. Nová síť výdejen momentálně zahrnuje 120 partnerských módních obchodů v Česku a na Slovensku, přičemž do konce roku by jich mělo být 150 a počet podle ZOOT do budoucna nadále poroste. Zákazníci si budou moci zboží na partnerských výdejnách i vyzkoušet.

„My mnoha českým módním butikům pomůžeme v nesnadné době, přivedeme jim do obchodů spoustu potenciálních zákazníků a ony zas pomůžou nám – vydávat naše objednávky a dál rozšiřovat naši službu "vyzkoušení rovnou při vyzvednutí,“ slibuje si od zavedených změn Polák.