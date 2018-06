 »  Zpravodajská CNN je nově vedena jako samostatná součást Warner Media

Petr Faistauer

Několik dní po multimilionové fúzi mezi společnostmi Time Warner a AT&T opustila

nejznámější zpravodajská stanice Cable News Network (CNN) programové portfolio Turner Broadcasting System a stala se samostatnou divizí (subsidiary) Warner Media.

A to i přesto, že předtím bylo oznámeno, že aktivity Turner Broadcasting zůstanou jednou „samostatnou obchodní jednotkou“.

Ke třem současným divizím Warner Media, kterými jsou Home Box Office (HBO), Turner Broadcasting System a Warner Bros, přibyla tak vyčleněním právě z Turner Broadcasting čtvrtá samostatná divize, kterou je právě CNN.

Warner Media LLC je nadnárodní konglomerát se sídlem v New York City ve vlastnictví AT&T, nástupnická společnost vzniklá z původní Time Warner Inc. právě po fúzi s AT&T.

Nové uspořádání není ještě ani zaneseno do patičky webů cnn.com, jak v domácí US verzi, tak ve verzi mezinárodní.

Aktuálně jej reflektují konečné titulky pořadů jak ve verzi CNN Domestic, tak CNN

International.