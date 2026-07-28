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Zpravodajský profil TV Nova překročil na TikToku 400 tisíc sledujících

Filip Rožánek
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Členové týmu TV Nova pro sociální sítě zpravodajství Autor: TV Nova
Jakub Bernáth (vpravo), šéf týmu sociálních sítí zpravodajství TV Nova, se svými kolegy
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Účet Televizních novin na TikToku sleduje přes 401 tisíc lidí. Podle srovnání zveřejněného TV Nova jde o největší publikum mezi českými zpravodajskými profily na této sociální síti.

V pořadí druhý účet CNN Prima News měl k 28. červenci přibližně 240 tisíc sledujících. Profil Televizních novin tak měl náskok více než 160 tisíc uživatelů. Nova při srovnání vycházela z veřejně dostupných údajů jednotlivých účtů.

Pořadí Profil Počet sledujících
1. TN.cz (@televizninoviny) 401 tisíc
2. CNN Prima NEWS 240 tisíc
3. Blesk 118 tisíc
4. Refresher 117 tisíc
5. eXtra.cz 82 tisíc

Redakce na TikToku zveřejňuje ukázky z Televizních novin a internetového vysílání TN Live i obsah připravený přímo pro sociální sítě. Nejúspěšnějším původním formátem jsou podle Novy Rychlovky s Ester Kabelovou. V rámci skupiny CME vznikly také slovenská a rumunská verze.

Letos přibyly pořady Ze studia a Brusel is calling. Na podzim chce redakce rozšířit politické zpravodajství, přenosy kulturních akcí a nabídku delších videí na YouTube. Připravuje rovněž vlastní komunitu na platformě Discord.

Na Facebooku má zpravodajství Novy 413 tisíc sledujících, na Instagramu 200 tisíc a na YouTube 39 tisíc odběratelů. Spolu s TikTokem tak součet přesahuje 1,05 milionu. Nejde však o počet unikátních lidí, protože stejní uživatelé mohou sledovat více účtů současně.

Videa zpravodajství TV Nova zaznamenala od začátku letošního roku podle údajů televize napříč sociálními sítěmi téměř 484 milionů zhlédnutí.

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Autor aktuality

Filip Rožánek

Filip Rožánek

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

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