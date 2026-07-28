Zpravodajský profil TV Nova překročil na TikToku 400 tisíc sledujících

Účet Televizních novin na TikToku sleduje přes 401 tisíc lidí. Podle srovnání zveřejněného TV Nova jde o největší publikum mezi českými zpravodajskými profily na této sociální síti.
V pořadí druhý účet CNN Prima News měl k 28. červenci přibližně 240 tisíc sledujících. Profil Televizních novin tak měl náskok více než 160 tisíc uživatelů. Nova při srovnání vycházela z veřejně dostupných údajů jednotlivých účtů.
|Pořadí
|Profil
|Počet sledujících
|1.
|TN.cz (@televizninoviny)
|401 tisíc
|2.
|CNN Prima NEWS
|240 tisíc
|3.
|Blesk
|118 tisíc
|4.
|Refresher
|117 tisíc
|5.
|eXtra.cz
|82 tisíc
Redakce na TikToku zveřejňuje ukázky z Televizních novin a internetového vysílání TN Live i obsah připravený přímo pro sociální sítě. Nejúspěšnějším původním formátem jsou podle Novy Rychlovky s Ester Kabelovou. V rámci skupiny CME vznikly také slovenská a rumunská verze.
Letos přibyly pořady Ze studia a Brusel is calling. Na podzim chce redakce rozšířit politické zpravodajství, přenosy kulturních akcí a nabídku delších videí na YouTube. Připravuje rovněž vlastní komunitu na platformě Discord.
Na Facebooku má zpravodajství Novy 413 tisíc sledujících, na Instagramu 200 tisíc a na YouTube 39 tisíc odběratelů. Spolu s TikTokem tak součet přesahuje 1,05 milionu. Nejde však o počet unikátních lidí, protože stejní uživatelé mohou sledovat více účtů současně.
Videa zpravodajství TV Nova zaznamenala od začátku letošního roku podle údajů televize napříč sociálními sítěmi téměř 484 milionů zhlédnutí.