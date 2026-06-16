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Zpravodajství TV Nova je v Magentě jako samostatný kanál

Filip Rožánek
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Režie TN Live Autor: TV Nova
Zázemí TN Live
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T-Mobile rozšířil nabídku své internetové televize Magenta TV o zpravodajsko-lifestylovou stanici TN Live. Zároveň oprášil sezonní videokanál Letní kino, který v programovém průvodci soustředí vybrané filmy z videotéky.

Obě novinky jsou dostupné ve vysokém rozlišení v tarifech S Plus a vyšších. TN Live je v elektronickém programovém průvodci na pozici 28, Letní kino na pozici 19.

Internetový kanál TN Live patří do zpravodajské nabídky TV Nova. V Magenta TV má divákům nabídnout nepřetržité vysílání zaměřené na aktuální dění a životní styl. Program tvoří zejména rozhovory, přímé přenosy a pravidelné přehledy Rychlých novin.

Součástí vysílání jsou také pořady Headline TN Live a Do hloubky, v nichž moderátoři s hosty rozebírají vybraná témata dne. T-Mobile u stanice uvádí také možnost zpětného zhlédnutí.

Druhou změnou je návrat výběru z videotéky pod názvem Letní kino. Jde o sezonní kanál s obsahem na vyžádání, který je vložený přímo do programového průvodce služby Magenta TV. Operátor ho prezentuje jako výběr filmů pro letní období.

V nabídce mají být podle T-Mobilu například filmy ze série Spider-Man, snímky Tenkrát v Hollywoodu, 3Bobule nebo Jumanji. Letní kino tak rozšiřuje část služby zaměřenou na filmovou videotéku, nikoli klasické lineární vysílání.

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Autor aktuality

Filip Rožánek

Filip Rožánek

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

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