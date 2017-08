 »  Ztráta Snapchatu se blíží půlmiliardě dolarů. Zpomaluje i růst počtu uživatelů

Jan Beránek

Čtvrtletní výsledky nepřinesou vždycky jen optimistické ztráty. Tak tomu bylo tentokrát i u Snapchatu. Čistá ztráta firmy narostla za rok skoro na trojnásobek. Z loňských 115,9 milionu dolarů na aktuálních 443,1 milionu. Akcie Snapu tak navštívily hodnoty, kde se od vstupu na burzu ještě neocitly. Spadly o 17 procent. Informuje o tom agentura Reuters.

Snapchat uzavřel poslední tři měsíce na hranici 173 milionů uživatelů. Analytici ale očekávali o dva miliony více. Zároveň se ale také zdvojnásobily příjmy firmy na 181,7 milionu dolarů, většina pochází z inzerce.

Snapchat tak řeší podobný problém jako Twitter. Uživatele má, ale pořád je neumí zpeněžit tak bohatě jako třeba Facebook. A je to právě Facebook, který postupně osekává veškeré možné problémy, které by mu mladý konkurent mohl způsobit. A to tím, že jednoduše nasadí podobnou službu i do Instagramu nebo Messengeru.