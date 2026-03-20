Ztrátová česká IT firma Datron pokračuje ve výprodeji, další sekci koupil Vodafone

Jan Sedlák
Dnes
Vodafone Autor: Depositphotos

Česká pobočka společnosti Vodafone koupila jednu z divizí tuzemské firmy Datron. Operátor konkrétně převzal sekci věnující se softwarovým licencím.

Datron pokračuje ve výprodeji. Firma loni na podzim prodala divizi IT infrastruktury do rukou největší české IT skupiny Aricoma (KKCG). Dále firma TWCW z České Lípy převzala licence a práva na systém DAS (doplňkový aplikační systém). Sekci Portály zase získala firma Město plus, respektive Innovation One.

Vodafone si nákupem rozšíří kapacity své divize pro ICT: “Transakce zahrnuje převod zákaznických smluv a specializovaného týmu expertů z oblasti Microsoft licensing. Po dokončení akvizice rozšíří Vodafone své ICT portfolio o hlubší poradenské a optimalizační schopnosti v oblasti licencování, doplněné o implementační a řízené služby v oblastech Microsoft 365, Azure, bezpečnosti a moderních řešení umělé inteligence.”

“Akvizice podporuje dlouhodobou strategii Vodafonu posunout se od tradičního poskytovatele konektivity ke komplexnímu technologickému partnerovi v České republice. Zároveň posiluje schopnost Vodafonu naplňovat požadavky partnerského programu Microsoftu, včetně směřování k získání statusu Licensing Solution Partner (LSP), a to v souladu s platnými kritérii a schvalovacími procesy,” doplnil operátor.

Transakci ještě posuzuje Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Vodafone a kupovaná sekce Datronu do té doby budou fungovat odděleně. Vodafone následně slibuje kontinuitu služeb a hladký přechod.

Většinovým majitelem Datronu je společnost DNS. Zbylé podíly drží 15 podílníků, mezi nimi Vladimír Žižka a Zdeněk Jiráček. Firma loni byla ve ztrátě skoro 40 milionů korun.

Jan Sedlak - avatar - 2022

Jan Sedlák

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

