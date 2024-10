Ztrojnásobení čipové výroby a miliardy k tomu. Vláda schválila Národní polovodičovou strategii

Autor: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Vláda schválila Národní polovodičovou strategii, díky níž by Česko ideálně mělo posílit v oblasti čipů. “Česká republika má potenciál být úspěšná zejména v oblasti výkonové elektroniky, návrhu integrovaných obvodů (čipů) a v oblasti produkce vysoce sofistikovaných zařízení, které jsou potřeba pro výrobu čipů,” shrnula vláda. Lupa má strategii už nějakou dobu k dispozici, k pročtení je zde.





Ze strategie vyplývá, že by vláda do konce roku 2029 navýšila domácí produkci polovodičových komponent o 300 procent a zvýšila počet pracovníků v oboru na devět tisíc (nyní je to šest tisíc). Export polovodičových technologií by se měl zdvojnásobit a na výzkum a vývoj včetně návrhu čipů by mělo jít 300 milionů ročně. Ještě letos by se také mělo ze státního rozpočtu zajistit 20 miliard pro strategické investice pro roku 2025 až 2027 související s evropským Chips Actem.

Strategie vyjmenovává slabé stránky Česka. Patří mezi ně nedostatek lidí, nedostatečné financování vysokoškolského vzdělávání, nekoordinovaný systém veřejné podpory výzkumu a vývoje či negativně vnímaná migrační politika. Česko dále ztrácí schopnost přilákat investice v technologickém sektoru, jiným státům se daří lépe. Atraktivita Česka klesla kvůli chybějícím zdrojům na národní kofinancování, nedostatečnému povědomí v oblasti polovodičů mezi ekonomickými diplomaty a kvůli snížení úrovně výsledků výzkumu, vývoje a inovací. Dalšími faktory jsou odliv lidského kapitálu do zahraničí, odliv odborníků ze vzdělávacího systému a další.

“Ve strategii jsou navrženy desítky provázaných opatření. Namátkou se jedná o navýšení kapacit vybraných oborů na vysokých školách, podporu vzniku kompetenčního centra, tvorbu analytických podkladů pro ekonomické diplomaty nebo specializovaný program rozvoje začínajících společností a českých malých a středních podniků,” stojí ve shrnutí.

České republice může také pomoci rozjíždějící se spolupráce s Tchaj-wanem. Zanedlouho například do země dorazí zástupci TSMC, Cadence, Synopsysu, Imecu a dalších lídrů v oboru. Tchaj-wan z Česka dělá hub pro spolupráci s Evropou, souvisí s tím i chystaná továrna TSMC v Drážďanech.

Vláda také schválila Hospodářskou strategii, jejímž cílem je se do roku 2040 zařadit do TOP 10 zemí Evropské unie s nejvyšším HDP na obyvatele. Čipy a polovodiče jsou její součástí.