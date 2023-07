Zuckerbergova kopie Twitteru má odstartovat už tento týden, Threads jsou napojené na Instagram

Autor: Meta

Těžko by se dalo hledat lepší načasování. Twitter Elona Muska zavádí jednu kontroverzní změnu za druhou a uživatelé tradičně diskutují, kam by mohli přejít. Společnost Meta v té chvíli vypouští do amerického App Store ukázku nové aplikace Threads, která má být přímou konkurencí Twitteru.





Aplikace je zatím dostupná jen jako „předobjednávka“ (má být ale zdarma) a jen pro iPhony.Podle dat z aplikačního obchodu její ostrý start přijde 6. července.





Threads mají spadat pod službu Instagram, ale narozdíl od mateřské služby nabídne textové konverzace. Aplikace slibuje, že si uživatelké budou moci ponechat své intagramové uživatelské jméno a nová služba bude schopná přenést seznam jejich sledujících či naopak poslat výzvu ke sledování účtům, které sami na Instagramu sledují.

Podle dostupných screenshotů služba vypadá velmi podobně jako Twitter a patrně má i velmi podobnou funkčnost. Pro jaké platformy bude na startu dostupná a v jakých zemích zatím není jasné. Momentálně se ukazuje jen v App Store pro USA.