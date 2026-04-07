ZUN Rádio začalo vysílat v DAB+ síti Broadcast Services

Filip Rožánek
Včera
Posluchačka, rádio, DAB+, hudba, sluchátka, audio Autor: Filip Rožánek, Internet Info s použitím Google Gemini

Digitální rozhlasová síť společnosti Broadcast Services rozšířila svůj programový lineup o stanici zaměřenou na elektronické žánry. ZUN Rádio je od úterý 7. dubna 2026 k dispozici na všech vysílačích tohoto operátora v pěti českých regionech. Šíření signálu začalo v 16:30.

Stanice je určená příznivcům elektronické hudby. Programová skladba je zaměřena na žánry soul, acid jazz, disco, nu-disco, soulful house, funky house, jackin’ house a garage. V nočních hodinách mají v programu prostor také deep house a tech house.

Sítě Broadcast Services pokrývají Prahu, Středočeský, Pardubický a Jihomoravský kraj, Vysočinu a Moravskoslezský kraj. Nejsilnější výkon mají vysílače Jihlava-Jeníkov a Ostrava-Lanová.

Pokrytí DAB+ sítě Broadcast Services

Autor: Broadcast Services

Parametry vysílacích stanovišť ZUN Rádia (sítě R2, R9, R17, R22, R26)

Region

Stanoviště

Kanál

Polarizace

ERP [W]

Praha

Praha Ládví

8C

V

1585

Středočeský

Benešov Kozmice

8C

V

1585

Pardubický

Pardubice Slatiňany

9A

V

1585

Pardubický

Svitavy Hřebečov

9A

V

631

Vysočina

Jihlava Jeníkov

6C

V

3163

Jihomoravský

Brno Hády 2

10A

V

1585

Moravskoslezský

Ostrava Lanová

9C

V

3163

Moravskoslezský

Frenštát pod Radhoštěm

9C

V

1585

Zdroj: Broadcast Services

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

Nejnovější články

Dále u nás najdete

OSVČ klesnou zálohy zpětně od ledna 2026. Jak rozdíl získat zpět?

Neřešme zákazy sítí a telefonů, dětem není ve škole dobře

ÚOOÚ: nápor stížností, biometrické kauzy i nové digitální regulace

Miliardy z EU, strach z hackerů a marný boj s tabulkovými platy (1.)

Konflikt v Íránu a jeho okolí ohrozí globální výdaje na IT

Claude ve firmách získává na popularitě

Chytré televizory pod přísnějším dohledem?

Říkali jim hadráři a věštili krach. Dnes patří k lídrům trhu

Někdy se zdroj bolesti najít nepodaří, přiznává lékař

Babiš znovu zaútočil na Seznam a Novinky

Nejrychleji rostoucí technologická firma regionu je „AI generated“

Ultrarychlý internet vzduchem do „každé vesnice“ se blíží

AI už začala i předpovídat intenzitu slunečního záření

Ceny benzínu a nafty stále rostou. Češi i Slováci to berou s humorem

Tajemství čokoládového zajíce: Jak vznikla ikona velikonočních regálů

Pánevní dno neposílí přerušované močení. Odbornice radí, jak cvičit

Sliby vs. realita: Jak nakonec proběhnou změny u důchodů

Posuzování přínosů AI pro firmy se musí změnit

Jak reagovat při epileptickém záchvatu? Do úst nesahejte

VZP zavede nový bonus za očkování proti chřipce

