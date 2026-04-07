ZUN Rádio začalo vysílat v DAB+ síti Broadcast Services

Digitální rozhlasová síť společnosti Broadcast Services rozšířila svůj programový lineup o stanici zaměřenou na elektronické žánry. ZUN Rádio je od úterý 7. dubna 2026 k dispozici na všech vysílačích tohoto operátora v pěti českých regionech. Šíření signálu začalo v 16:30.
Stanice je určená příznivcům elektronické hudby. Programová skladba je zaměřena na žánry soul, acid jazz, disco, nu-disco, soulful house, funky house, jackin’ house a garage. V nočních hodinách mají v programu prostor také deep house a tech house.
Sítě Broadcast Services pokrývají Prahu, Středočeský, Pardubický a Jihomoravský kraj, Vysočinu a Moravskoslezský kraj. Nejsilnější výkon mají vysílače Jihlava-Jeníkov a Ostrava-Lanová.
Parametry vysílacích stanovišť ZUN Rádia (sítě R2, R9, R17, R22, R26)
Region
Stanoviště
Kanál
Polarizace
ERP [W]
Praha
Praha Ládví
8C
V
1585
Středočeský
Benešov Kozmice
8C
V
1585
Pardubický
Pardubice Slatiňany
9A
V
1585
Pardubický
Svitavy Hřebečov
9A
V
631
Vysočina
Jihlava Jeníkov
6C
V
3163
Jihomoravský
Brno Hády 2
10A
V
1585
Moravskoslezský
Ostrava Lanová
9C
V
3163
Moravskoslezský
Frenštát pod Radhoštěm
9C
V
1585
Zdroj: Broadcast Services