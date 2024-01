Zuzana Tvarůžková nastupuje do internetového pořadu Spotlight

Autor: Česká televize

Dlouholetá tvář zpravodajství České televize Zuzana Tvarůžková bude od března jednou z hlavních moderátorek pořadu Spotlight na serveru Aktuálně.cz. Internetový pořad se rozšíří o nové formáty.





Moderátorka Zuzana Tvarůžková od roku 2014 moderovala Interview ČT24 a podílela se i na dalších relacích veřejnoprávní televize. K novinařině se vrací po rodičovské dovolené. „Původně jsem neuvažovala o jiné cestě, než by byl návrat do České televize. Ale od týmu Spotlightu jsem dostala nabídku, která mě zaujala. Zvítězila u mě touha vykročit mimo klasické vody veřejnoprávního pojetí žurnalistiky a je to pro mě samozřejmě velká výzva,“ řekla.





Členem týmu Spotlightu se stané také Oldřich Neumann, student žurnalistiky, který na částečný úvazek dosud pracoval v České televizi a před prezidentskými volbami moderoval studentskou debatu Zavolíme!. „Doufám, že své budoucí kolegy a kolegyně nezklamu a těším se, že se budu moct učit od špiček ve svém oboru,“ uvedl Neumann, který doplní koeditorský tým pořadu a podílet se bude i na vedení některých rozhovorů.

Pořad Spotlight, kterým Economia nahradila původní spolupráci s DVTV, v únoru oslaví rok existence. Rozhovory Světlany Witowské a Zuzany Tvarůžkové doplní kratšími rozhovorovými formáty Spotlight News a Spotlight Generace. „Nové formáty tematicky obohatí naše vlajkové rozhovory o pohled na aktuální dění. Těší mě, že do dalšího roku Spotlightu vstupujeme větší, silnější a nabídneme zase o něco širší plejádu obsahu, aby u nás našel ‚to své‘ opravdu každý,“ podotkla dramaturgyně Spotlightu Eliška Dokulilová.

Pořad a podcast Spotlight má podle údajů vydavatelství Economia v nejsilnějších měsících přes tři miliony zobrazení a poslechů. Dosud nasbíral přes 21 milionů přehrání. Nejúspěšnější rozhovory se svým dosahem blíží milionu přehrání.