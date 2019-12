 »  2019: Rok, kdy skončil Google+, začal klesat Facebook a vyrostl TikTok

Výhled do budoucnosti ale nijak optimisticky nevypadá. Z Facebooku je gigant ovládající sociální sítě, reklamu, politiku, volby a Mark Zuckerberg se rozhodně nedá považovat za dostatečně zodpovědného a zkušeného. Jediný, kdo by ho mohl výrazně ohrozit, je TikTok, který ovšem patří čínské firmě ByteDance, a ani od něj nic dobrého očekávat nelze.

Rok 2019 přinesl další skandály se soukromím, které jsou pro Facebook typické už několik let. Nástup TikToku, který se z nenápadného Musical.ly stal zásadní hrozbou pro Facebook a Instagram. Nakonec na konci roku 2019 má jednu miliardu uživatelů, tedy totéž co Instagram. Stále stejně bezradný Twitter, definitivní konec Google+. Záplava fake news a snad už konečně pochopení, že sociální sítě a reklama na internetu mohou ovlivňovat volby a že se různé „cizí mocnosti“ nebudou moc zdráhat, aby toho využily.

Prospěšnost měří tím, kolik peněz vydělá na čemkoliv, kde je může vydělat. Fake news nevadí, soukromí uživatelů jen obtěžuje, data ochotně prodá (ale klidně i předá) komukoliv, pokud z toho má odpovídající prospěch. A to ještě v lednu 2019 byl Mark Zuckerberg pyšný na to, jak zvládl skandály z roku 2018.

Nejvýznamnější dění okolo Facebooku v roce 2019 se dá shrnout do jedné jednoduché věty: postupně ho dostihlo množství skandálů z let minulých .

S poklesem souvisí také to, že Facebook chce skrýt počty lajků, vyvolávají prý závist. Na jednu stranu je to další výtvor PR oddělení Facebooku. Včasné „uvedení“ zajistilo to, že v okamžiku, kdy Facebook skutečně počty líbí pod příspěvky odstraňuje (začal s tím na Instagramu), je nevole minimální. V pozadí je skutečnost, že zapojení (engagement) je na Instagramu i Facebooku na rekordně nízké úrovni. V zájmu Facebooku je tedy čísla skrýt.

Proč narazila Libra

V letošním roce se objevily také úvahy o tom, že by snad internetové giganty (Facebook, ale i Google a další) bylo vhodné rozdělit. Když s tím v březnu přišla Elizabeth Warrenová, vyvolalo to velké pozdvižení a také agresivní reakci Marka Zuckerberga. V průběhu roku se ale tento nápad objevil ještě několikrát, například i od jednoho ze spoluzakladatelů Facebooku.

Osobně si pamatuji, když něco podobného v USA zkoušeli s Microsoftem. Nevedlo to k jasnému výsledku, byť je dost jisté, že už jen ten samotný, mnoho let trvající proces mohl Microsoft výrazně negativně ovlivnit.

Jednu zásadní věc v roce 2019 s ohledem na Facebook je ještě nutné zmínit – zajímavé je dění od okamžiku, kdy Facebook oficiálně představil koncept digitální měny Libra. Mluvit se o ní začalo už někdy v březnu (Facebook a vlastní kryptoměna?), a když s tím po řadě měsíců Facebook přišel, tak zásadně narazil.

Být to před pár lety, možná už Libra existovala a Facebook byl hrozbou v další oblasti. To byla ale ještě doba, kdy cokoliv od Facebooku bylo nekriticky vítáno.

Twitter a ostatní

Twitter stále řeší, proč neroste a proč nemá dostatek peněz. V Česku si nicméně stále nemůžete koupit reklamu, příspěvky stále nejde editovat a podíly na skandálech okolo fake news, ovlivňování voleb i ignorování soukromí uživatelů už má také dostatečné.

Twitter umožnil zneužít e-maily a telefonní čísla uživatelů k cílené reklamě ukazuje jednu zásadní věc: soukromí na internetu neexistuje a je jedno, u koho máte data.

Snapchatu klesá finanční ztráta a roste počet uživatelů by částečně mohla být dobrá zpráva, každá konkurence Facebooku se hodí. Pro Česko to ale až tak významné není. Snapchat je na okraji, rozšířený je mezi dětmi, ale v roce 2019 ho do pozadí odsunul již několikrát zmíněný TikTok. Stěžejní čtení k této čínské aplikaci najdete ve Facebook se TikToku bojí. Marketéři a rodiče by měli též.

Nemít Twitter Donalda Trumpa, byl by o něj možná menší zájem. Jakkoliv to zní trochu zvláštně, něco na tom bude. Účet amerického prezidenta je neuvěřitelná jízda a dost často to vypadá, že nedělá nic jiného, než že produkuje nepřetržitou záplavu tweetů. Jeho aktivity dokonce zamířily až k soudu – a je to neméně zajímavé: Donald Trump blokováním kritiků na Twitteru porušuje zákony, rozhodl soud.

Ale ještě k Twitteru, jedna zajímavá čerstvá událost je popsaná v Twitter chystá čistku mezi neaktivními účty, ale odložil ji kvůli účtům zemřelých. Vlastně je to dost dobrá ukázka toho, jak bezradní a zmatení dokážou v Twitteru být.

Fake news a překvapení, že reklama ovlivňuje volby

Asi nejzajímavější na roce 2019 je to, že snad už skoro všem došlo, že když má někdo dost peněz (a dostatečně schopné marketéry), tak si dnes pomocí reklamy (a hlavně sociálních sítí) může kompletně koupit dostatečně velkou část veřejnosti, aby mohl ovlivňovat volby.

Je trochu ironické, že ke zjištění téhle celkem jasné věci bylo potřeba, aby v roce 2014 odstartoval skandál s Cambridge Analytica. Ten, u kterého trvalo čtyři roky, než se začal řešit.

Jedna z těch zajímavějších věcí v téhle kategorii je to, že se zjistilo, že WhatsApp není jenom chatovací aplikace, ale zásadní nástroj pro výše popsané ovlivňování. Včetně toho, že jde o jedno z nejsilnějších míst, kde se šíří fake news. Tak trochu k pobavení pak slouží lednové oznámení, že WhatsApp omezuje přeposílání zpráv, chce tak bojovat proti fake news. Omezení přeposílání klasicky nic neřeší.

Twitter od listopadu přestane přijímat reklamu týkající se politiky je vhledem do problematiky politické reklamy na sociálních sítích. Twitter ji zakázal, Facebook ji nejen stále umožňuje, ale dokonce odmítá zasahovat do lživé politické reklamy. V USA okolo toho bylo hodně velké pozdvižení.

K předchozímu tématu trochu patří i to, že už v roce 2018 Facebook zakázal reklamy na kryptoměny a ICO. Důvodem bylo to, že jsou podle něj často podvodné. Na konci roku 2019 můžeme výsledek posoudit jako klasické totální selhání: Česko zaplavily falešné reklamy na kryptoměnu „podporovanou Kellnerem“ a řadou dalších celebrit. Tradičně ani nahlašování tohoto podvodu nepomáhalo.

Jakkoliv by skutečnost, že Část českých uživatelů si plete bulvární a dezinformační weby (zjistil to průzkum), mohla patřit do mediální části ročenky, patří i sem. Právě sociální sítě jsou totiž stále zásadním způsobem, jak se fake news, dezinformace i bulvár šíří. Algoritmy sociálních sítí stále podobný obsah milují, „fact checking“ do Česka nedorazil a zdejší, zásadně proruská trolosféra odvádí nebývalé množství práce.

V září Google oznámil, že mění pravidla pro zpravodajství a že zvýhodní zdroje originálních zpráv. Celý rok 2019 se v této souvislosti vrací problém s Google News zaplaveným pochybnými a čistě fake news weby. Problém, se kterým Google odmítá cokoliv udělat. Nejspíš po vzoru Facebooku. Poněkud v kontrastu je k tomu prosincová výzva české reklamní asociace k neinzerování na dezinformačních webech. Je dost jisté, že se mine účinkem.

Propojení Messengeru, WhatsApp a Instagramu

Chaty v Messengeru, WhatsApp a Instagramu se mají spojit a mít end-to-end šifrování je jednou z událostí, která bude (nejen) mediálně zajímavá ještě dlouho. Na konci roku například americká FTC přišla s tím, že zvažuje zákaz tohoto spojení.

Na jednu stranu je to užitečná a logická věc: proč nemít jedno unifikované prostředí pro posílání zpráv napříč nejrozšířenějšími platformami? Na druhou stranu jde o zásadní ohrožení soukromí a další posílení monopolní pozice Facebooku. Ten tím ale zároveň řeší zásadní problém své vymírající sítě.

K tomu všemu patří únorový zákaz propojování dat v Německu, který už tak jako tak přišel až poté, co Facebook propojil data o uživatelích z WhatsApp a Facebooku.

RIP Google+ a nové sítě

Skončil Google+, další promarněná příležitost Googlu stát se významným hráčem v sociálních sítích. Kompletní vypnutí 2. dubna 2019 až tak moc nikoho netrápilo, vaz Google+ zlomily až problémy s udržením soukromí uživatelů.

Celé je to tak trochu paradoxní, když si uvědomíte, že TikTok dokázal během zhruba dvou let dosáhnout na jednu miliardu uživatelů. Podrobnosti čtěte v Google+ dnes definitivně končí a začíná mazat uživatelské účty.

Sny o nových sociálních sítích, které nejenom porazí Facebook, ale hlavně budou lepší než Facebook, nedaly spát Jimmymu Walesovi. Takže je tu nová sociální síť spoluzakladatele Wikipedie. WT:Social má být bez reklam. Je to jistě zajímavý experiment, ale pokud se vám podařilo získat účet, tak už asi sami chápete, že nemá šanci. Je ještě zastaralejší a nepřívětivější než všechny ty Diapory, Ello a další pokusy.

Nenávist a nevhodný obsah

Poněkud zvláštní fakt, že soud zprostil obžaloby muže, který měl podle policie na Facebooku posílat děti do plynu, má překvapivé vysvětlení v tom, že „nebylo prokázáno, že uvedený facebookový profil patří obžalovanému“.

Což tak nějak v kostce shrnuje přístup (nejen) Facebooku k řešení problémů. Nezájem, nekomunikace, nesdělování informací.

Na opačné straně je úsměvná snaha návrhu zákona, který by znemožnil sociálním sítím mazat komentáře. Lednový komentář k této taškařici najdete v Sociální sítě nebudou smět mazat komentáře, nařídí český zákon a vhodné doplňující čtení je Soud může přikázat Facebooku smazat i kopie protiprávních komentářů.

Vystřízlivění už snad ale panuje i v téhle věci. Není možné, aby jakákoliv sociální síť rozměru Facebooku (ale i Twitteru) byla schopná moderovat obsah.

Nakonec k tomu patří i to, že Facebook zpřísní pravidla pro živé vysílání – prohlášení, které se objevilo po březnových útocích na mešity na Novém Zélandu. Další konkrétní ukázka toho, jak je obtížné provozovat a uhlídat platformu používanou nějakými dvěma třetinami všech online lidí na celém světě.

Perlička na závěr

Socialbakers loni opět měli ztrátu 104 milionů, tržby zůstaly stejné, a pokud to začnete za ty dlouhé roky ztrát počítat, tak nebudete daleko od jedné miliardy dolarů v mínusu. Vlastně ani nepřekvapí, že Jan Řežáb už má novou firmu (Time is Ltd.) a začíná do ní získávat další peníze. Nová společnost už ale nesází na Facebook (a sociální sítě). K tématu Socialbakers případně viz Martin Tříska (Socialbakers): Kauza Cambridge Analytica nám paradoxně pomohla.

Podobný model je vlastně součástí dnešní digitální ekonomiky, takže na tom nic zvláštního není. Zajímavé na tom je, že Socialbakers vsadili všechno na Facebook a v průběhu let na to postupně doplácejí.