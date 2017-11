 »  280 milionů falešných uživatelů Facebooku, internet bez síťové neutrality a falešný WhatsApp

Twitter ignoroval varování před zakládanými ruskými fake účty. Tvrdí to bývalý zaměstnance a hovoří o roku 2015. Což je mimochodem i rok, kdy v Česku bylo běžné, že vás začaly masově sledovat desítky až stovky ruských účtů. Viz Twitter Sidestepped Russian Account Warnings, Former Worker Says, kde ignorování vysvětlují tím, že Twitter měl zájem o růst počtu účtů. Účty použité pro ovlivnění prezidentských voleb v USA v roce 2016 mimochodem byly hlavně účty, které byly již dlouho dobu založené, ale do té doby neaktivní.

Tim Cook: inzerce je něco jako 0,1 procenta problémů. Větší problém je, že tyto pomůcky jsou používány pro rozdělování a manipulování lidí a k šíření fake news v zásadním objemu, aby došlo k ovlivnění jejich uvažování. Souhlasím, ale také už na to chvíli upozorňuji. Věnovat se 100 tisícům dolarů v inzerci a ignorovat o až několik řádů větší aktivity je nebezpečné. Viz Apple CEO Tim Cook says social media is being used to manipulate and divide us.

Záchrana světa podle Marka Zuckerberga proběhne pomocí videa. „Když je dobře udělané, video nás přiblíží,“ prohlásil Zuckerberg. Nově tedy Facebook věří v to, že „komunity budované okolo videa v podobě TV seriálů či sportu“ jsou tím, co změní svět v lepší místo. Pasivní konzumací videa má Zuckerberg také vyřešenu, změní se v aktivní, protože lidé budou video sledovat s přáteli a rodinou. Je děsivé, když se nejrozšířenější online nástroj světa (a jeho uživatelé) stanou hračkou miliardáře odtrženého od reality a myslícího si, že je spasitelem. Viz FACEBOOK'S NEW MISSION: VIDEO WILL BRING US TOGETHER.

Američané využívají více sociálních médií pro zpravodajství. Spolu s tím, že lidé dnes mají více než jednu sociální síť, je tohle dost zásadní změna, která tak trochu může souviset i s problémem fake news. Moc ale nejásejme, počty lidí s více zdroji pro zpravodajství nejsou nijak velké, jde o zhruba čtvrtinu. Viz More Americans are turning to multiple social media sites for news.

Jak může vypadat internet bez síťové neutrality, zjistíte v Portugalsku. Mobilní internet si tam kupujete podle toho, ke kterým aplikacím potřebujete přístup. Dost šílený pohled. Viz Without net neutrality in Portugal, mobile internet is bundled like a cable package.

Dokázal Facebook potlačit blokátory reklamy? Pokud si přečtete Facebook’s hackproof ads turned its adblocking problem in to a $709 million revenue stream, tak tam píší něco o nepřekonatelném odblokování inzerce a dokládají to tím, že Facebook na uživatelích blokujících inzerci vydělal 709 milionů dolarů. Má to dva zásadní problémy, jsou to opět neověřená data od Facebooku, a pokud používáte (například) uBlock Origin, tak moc dobře víte, že přes něj žádné reklamy Facebooku neprojdou. Takže hezké pohádky a manipulace jako obvykle.

Wikipedia má nový problém: nechybí peníze, ale chybí příspěvky. Dost dobře možná na tom zásadní podíl mají sociální sítě. Vyčerpáváme se psaním nesmyslných a zbytečných statusů, a na „poslední pilíř otevřeného a decentralizovaného webu“ už nezbývají síly. Viz HOW SOCIAL MEDIA ENDANGERS KNOWLEDGE.

Služba Strava neslouží jenom běžcům a cyklistům, její data jsou zásadní pro města. Viz How Strava, The App For Athletes, Became An App For Cities. Uvádějí tam, že Strava má 40 milionů uživatelů, a dozvíte se tam o vizualizaci Global Heatmap. Tu si můžete samozřejmě nasměrovat i na česká města. A zjistit, že data ze Stravy (a dalších podobných aplikací) skutečně mohou být nesmírně cenná.

Quantum Break pro Xbox One X má 178 GB ke stažení. Ještě někdo z operátorů a ISP by snad chtěl uvažovat o nevyhnutelnosti FUP? Viz 4K gaming or data caps: Something’s gotta give, kde zmiňují případy pevného/kabelového připojení s 1 TB FUP u Comcastu i obvyklou výmluvu na to, že FUP je otázka „férovosti“. Včetně stejně obvyklého „více než 99 % našich zákazníků nikdy FUP nedosáhne“.

Horizon Zero Dawn: The Frozen Wilds:

Statistiky Steamu ukazují, že hráči opouštějí Windows 10. Má to ale jeden háček. Při bližším pohledu zjistíte, že hráči také opouštějí angličtinu ve prospěch čínštiny. Takže podle Steam: Gamers abandoning Windows 10 in huge numbers se to dá vysvětlit nástupem čínských hráčů, kteří prostě nemají Windows 10. A do jazykových čísel se koukněte, najdete tam i češtinu.

Za blokování dokumentů v Googlu mohla „chyba“ v kódu kontrolujícím soubory na viry a jiné smetí. Je to ukázka toho, jak nebezpečný může být cloud, když se jeho provozovateli zblázní software. A dobrý důvod pamatovat, že podstatné věci byste nikdy neměli mít jenom v cloudu, což se u Google Docs řeší obtížně, protože tamní přirozený formát neumožňuje synchronizaci nikam. Ono vysvětlení o „flagged as abusive content“ je ale tak trochu děsivé. Orwell by se asi divil. Nebo možná spíš nedivil.

Budujeme dystopii jenom proto, aby lidé klikali na reklamy. Tatáž umělá inteligence, která řeší inzerci, také určuje, co lidé vidí z politických a společenských témat. Zeynep Tufekci na TEDGlobal ve We're building a dystopia just to make people click on ads má v zásadě pravdu. Děsivé.

YouTube čelí ostré kritice pro záplavu závadného, automaty generovaného dětského obsahu. Nekvalitní videa skládaná z počítačově generovaných nebo porůznu poslepovaných kusů, nadpisy a texty generované roboty, aniž by dávaly smysl (ale zjevně fungují pro vyhledávání). Videa samotná běžně jsou buď násilná, nebo s násilím hraničí. Na YouTube jich najdete možná i miliony, v desítkách až stovkách pochybných kanálů. Nechybí ani kanály tvořené porůznu sestříhaným kradeným obsahem. Viz YouTube accused of ‚violence‘ against young children over kids' content a ještě podrobněji v Something is wrong on the internet. Teď už jenom chvíli počkat, než si novináři všimnou stejně podivných youtuberů.

YouTube prý problémy s bizarními videi cílícími na děti vyřeší. Tím, že je nastaví jako věkově omezená. Což, jak všichni víme, nevyřeší nic, protože děti na YouTube rozhodně nemohou mít správně vyplněné datum narození, vůbec by se tam totiž nedostaly. YouTube navíc záhadně předpokládá, že děti používají YouTube Kids. Nepoužívají. Viz YouTube says it will crack down on bizarre videos targeting children.

Instagram konečně umožňuje do Příběhů přidat foto/video starší 24 hodin. Padlo jedno z nesmyslných omezení, která znamenalo jenom to, že jste museli starší fotky aktualizovat na novější datum a poté použít. Viz Expanding Uploads from your Camera Roll. Platí od verze 22 pro iOS a 18 pro Android.

Tor na Linuxu a MAC propouští IP adresu. Celé to ukazuje, jak těžké je ohlídat, abyste mohli opravdu brouzdat po internetu bez všudypřítomného sledování. Rizikovým je zde protokol file:// – viz Critical Tor flaw leaks users’ real IP address—update now, a pokud máte Tor pro Linux/MAC, aktualizujte. Ve Windows verzi problém není.

Estonské čipové „občanky“ mají bezpečnostní chybu, která umožňuje útočníkům krádež identity. Elektronickou podobu občanek má 760 tisíc obyvatel, polovina populace. Estonsko většinu vydaných karet zablokovalo, než se podaří chybu napravit a karty si budou moci lidé aktualizovat. Viz Estonia freezes resident ID cards due to security flaw a Digital ID cards will only work with new certificates from midnight tonight. K tématu si přečtěte také Zranitelnost ROCA: co se děje se slovenskými a estonskými e-občankami?

Falešný WhatsApp si stáhlo přes milion lidí. Aplikace v Google Play se vydávala za „Update WhatsApp Messenger“ a její autoři dokonce zvládli zahrnout „WhatsApp Inc.“ Jen dali navíc mezeru za Inc., která nebyla klasická, ale v Unicode. Viz PSA: Two Different Developers, under the SAME NAME, kde najdete i další triky – absenci jména i prázdnou ikonu, aby ji nebylo možné najít v mobilu. Sama o sobě byla aplikace neškodná, otázkou zůstává, co měl dělat whatsapp.apk, který později chtěla stáhnout. Po objevení se ještě autoři pokusili změnit jméno, ale nakonec došlo ke kompletnímu výmazu.

MantisTek GK2 je prý klávesnice, která odesílá věci, co píšete, kamsi do Činy. Aniž byste chtěli, jak jinak. Alespoň tak to vypadalo v první verzi MantisTek GK2's Keylogger Is A Warning Against Cheap Gadgets. Ve skutečnosti nakonec jen posílá, kolikrát jste stiskli jakou klávesu, což je tak jako tak dost podivný nápad, o kterém navíc měli vlastníkům dát vědět. Celé je to navíc ukázkou toho, že si vlastně nemůžete nikdy být jisti, co nějaký ten hardware bude dělat navíc, pokud má vlastní ovladače či software. Zajímavý filozofický problém, který je špatně řešitelný.

Twitter zpřísňuje pravidla v boji proti obtěžování, sebepoškozování, spamu, násilí a dospěláckému obsahu. V Clarifying The Twitter Rules to snaživě vysvětlují, ale jako u všech předchozích podobných kroků je jasné, že to stejně nikam nemůže vést. 22. listopadu prý navíc zveřejní ještě další zpřesnění pravidel. Asi bych upozornil na sekci týkající se spamu, může totiž znamenat, že Twitter bude tupě mazat účty čehokoliv, co jsou noviny/média a často publikují.

Facebook ignoruje existenci polyamorie, píše se v I'm polyamorous, and Facebook doesn't think my sexuality exists. Docela zajímavé čtení, třeba i proto, že je to forma vztahů, kdy jedna osoba žije v několika milostných vztazích. A Facebook prostě tohle neumožňuje nastavit na profilu, maximálně tak „otevřený vztah“ nebo „jeden konkrétní vztah“.

Na Facebooku je 280 milionů falešných uživatelů. V Q3 kvartálních výsledcích Facebook uznal 13% podíl fake účtů, o dvě procenta více než v roce 2014. Nezávislé studie ale uvádějí, že počet falešných účtů může být klidně až 30 procent. Nejasnost zde je i v tom, zda Facebook toto číslo vztahuje k MAU (měsíční aktivní, tedy 2,1 miliardy), nebo k registrovaným účtům (těch může být až 8 miliard). Viz Facebook admits up to 270m users are fake and duplicate accounts.

Twitter se dá „rozbít“ tweetem s více než 30 tisíci znaky. Ty, co to zkoušeli, za to Twitter na chvíli zabanoval, ale pak mu asi došlo, že je to poněkud trapné. Každopádně je to zajímavý trik – doménové jméno s 27024 znaky, k tomu .cc a pak složka mající 3244 znaků. Povedená ukázka toho, co všechno je potřeba v software ošetřovat. Viz Someone broke Twitter with a 35k character tweet.

Experiment se Facebooku nevydařil, místo potlačení fake news zpochybňoval pravdivé zprávy. Celé je to navíc dost neuvěřitelné. Facebook si totiž myslel, že když první dva komentáře pod příspěvky, které vybírá při více komentářích, budou ty, které obsahují slovo „fake“, tak uživatele upozorní, že samotný příspěvek je fake. Samozřejmě to fungovalo přesně opačně, pravdivé zpravodajské příspěvky jsou totiž běžně zaplavovány komentáři obviňujícími noviny z „fake news“. Viz Facebook's fake news experiment backfires.

Twitter prodloužil délku tweetu na 280 znaků. Místo aby vám ale ukazoval, kolik zbývá (nebo kolik jste napsali), ukazuje zvětšující se kroužek. Děsně cool, ale číslo by bylo praktičtější. Odpočet dorazí až těsně přes dosažením maxima. No aspoň že tak. Více viz Twitter prodloužil tweety na 280 znaků, novinka už je dostupná všem uživatelům.

Twitter také prodloužil popisek účtu (display name) na 50 znaků, username (název účtu, tedy například @medvidekpu) se to netýká.

Facebook vám pomůže proti revenge pornu, ale nejdřív musíte vlastní porno poslat Facebooku. Připadá vám to jako absurdní? Realita, alespoň takhle si to Facebook představuje. Dokonce ony nahé a citlivé fotografie máte poslat přes Messenger sami sobě. Facebook je poté použije pro systém, který porovnáváním vyhledává závadné fotky. Viz Facebook tests fighting revenge porn by asking users to file nude photos first.

iOS 11.1 měl řešit bezpečnost a přinést kupu nových e-moji. Nějak se to ale nepovedlo, takže Apple teď bude muset řešit novou chybu v automatickém dokončování. Kdo ví proč se „i“ přemění automagicky na „!“ či „A“ následované něčím, co se ukazuje jenom jako [?]. Něž se objeví nová oprava, můžete si přečíst návod, jak se toho zbavit: If you type the letter “i” and it autocorrects to an “A” with a symbol. Nebo si z toho prostě můžete dělat legraci. A detaily viz též Why Am I Seeing Question Mark Boxes? Oprava je v iOS 11.1.1 (viz Apple has finally released a patch for that annoying iOS keyboard bug).

Wired si myslí, že bychom měli zahodit všechna chatovátka a přejít na Signal. Píší to v DITCH ALL THOSE OTHER MESSAGING APPS: HERE'S WHY YOU SHOULD USE SIGNAL a zakládají na tom, že má silné šifrování, je zadarmo, multiplatformní a autoři chtějí aplikaci udržet snadno použitelnou, rychlou a jednoduchou. Dalo by se i souhlasit, jen je tu problém číslo jedna: skoro nikdo ji vlastně nepoužívá (v porovnání s WhatsApp či Skype a Messengerem). A problém číslo dvě, nic z toho nemusí zůstat, protože kdyby Signal dosáhl stejně masového rozšíření jako WhatsApp/Messenger/Skype, tak v něm nezůstane kámen na kameni.

IDC: Dodávky chytrých telefonů stoupají, tabletů klesají. Tablety klesají navíc už dvanáct čtvrtletí. Viz Tablet Market Declines 5.4% in Third Quarter Despite 4 of TOP 5 Vendors Showing Positive Year-Over-Year Growth, According to IDC.

Pandora měsíčně přichází o 850 tisíc uživatelů, uvádějí v Pandora Is Losing 850,000 Listeners a Month. Now for the Bad News… a pro budoucnost tohoto internetového rádia je to dost špatná zpráva. Aktuálně má 73 milionů aktivních uživatelů.

Role barev v marketingu můžete prozkoumat v infografice Color Psychology in Marketing [Infographic]. Může vám pomoci, když budete zvažovat, jaké barvy použít pro web, firemní logo či produkt.

