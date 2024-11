30 let HBO v Česku: od průkopníka placené televize k symbolu kvalitní tvorby

Program HBO začínal jako placený kanál nabízející hollywoodské premiéry, ale během následujících tří dekád si získal přízeň českých diváků také díky kvalitní lokální tvorbě.

V polovině 90. let působil příchod HBO jako revoluční novinka, a to z pohledu obsahu i distribuce. Mateřská americká společnost Time Warner se tehdy rozhodla, že rozšíří vysílání HBO mimo Spojené státy. Východní Evropa se po pádu železné opony ukázala jako dobrá příležitost, také kvůli investicím do rozvoje kabelové televize.

Prvním evropským trhem se v roce 1991 stalo Maďarsko, přípravy české verze následovaly krátce poté (například Slováci si ale museli počkat až do dubna 1997). Program HBO byl od počátku šířen u kabelových operátorů. K distribuci signálu se tehdy také využíval systém MMDS, mikrovlnný systém bezdrátového vysílání.

„S MMDS systémem byly spojeny nemalé problémy, neboť tento systém umožňoval poměrně snadný a těžko zjistitelný neautorizovaný příjem vysílaných programů. Společnost tak musela bojovat s pirátstvím na tomto systému, což vedlo ke zkracování jejích příjmů od předplatitelů,“ popisovala česká pobočka HBO ve výročních zprávách. Provoz MMDS byl zastaven s koncem roku 2001.





Jako první mohli HBO sledovat zákazníci tehdejší pražské sítě Kabel Net, postupně se přidávali další operátoři, například v Českých Budějovicích (březen 1995) nebo Plzni (květen 1995).

Program v prvních letech začínal v 17.30 a trval šest hodin denně. Diváci mohli každý měsíc sledovat asi 25 filmových premiér, všechny pořady byly v češtině. Dobový tisk přepočítával předplatné na cenu za vypůjčení několika videokazet. Hlavní výhodou ale bylo vysílání bez reklam, což z HBO dělalo zajímavou alternativu k tehdy začínající Nově a jejímu přerušování pořadů reklamními bloky.

V říjnu 1997 už HBO nabízelo pořady 18 hodin denně, o rok později pak zavedlo nepřetržité víkendové vysílání. Celotýdenní nonstop vysílání přišlo po necelých deseti letech existence české verze, v červnu 2004.

Rok 1998 přinesl do české HBO nové podílníky. K původní korporaci Time Warner se přidaly společnosti Sony Pictures Entertainment a Disney. Každá firma nepřímo držela třetinu a vydrželo to tak až do roku 2010, kdy se jediným majitelem stal zase Time Warner.

Rozšiřování nabídky: od kabelu k satelitu

Září roku 2000 znamenalo pro HBO další významný milník. Tehdy totiž začala fungovat první digitální satelitní televizní služba v České republice a na Slovensku – UPC Direct. K osmnácti kanálům v základní nabídce si zákazníci mohli vybrat některý ze tří prémiových kanálů, přičemž jedním z nich bylo také HBO.

V roce 2001 proběhla z rozhodnutí amerických majitelů reorganizace aktivit HBO ve střední a východní Evropě. Vznikla evropská centrální kancelář HBO v Budapešti, která měla na starosti například společný nákup licenčních práv na lukrativní pořady pro více států.

Od září 2003 přibyl druhý program HBO 2, který nabízel obdobný obsah jako hlavní kanál, ale s časovým posunem. Dalším krokem bylo zavedení kanálů Cinemax (2005) a HBO Comedy (2007, později nahrazen stanicí HBO 3). Ty umožnily divákům vybírat si z širšího žánrového spektra – od rodinných komedií po artové filmy.

Lokální tvorba: od koncertů po Na stojáka

Už od počátku 21. století se HBO snažilo oslovit české diváky nejen zahraničními filmy, ale i lokálním obsahem. První větší projekt přišel v roce 2001, kdy stanice natočila koncertní turné skupiny Lucie (premiéra 29. června 2001), dokumentární film z turné a další záznam koncertu s titulem Lucie v Opeře. Otevřela se tím cesta k dalším hudebním projektům, například záznamům koncertů Čechomoru, Monkey Business nebo J.A.R.

V prosinci 2004 se na obrazovce HBO objevila první epizoda stand-up komedií Na stojáka. Česká pobočka se inspirovala u polských kolegů, ti si tento žánr vyzkoušeli už v roce 1998 a měli s ním mimořádný úspěch. Líbil se také u nás, pro HBO proto ve spolupráci s produkční společností Total HelpArt vzniklo ještě několik dalších sérií. Od podzimu 2012 se komediální show přesunula na Českou televizi.

HBO se zaměřilo také na dokumentární tvorbu. Série Bez cenzury vznikla na základě soutěže o nejlepší námět. První dokument Erotic Nation (2009) byl o rodině, která po sametové revoluci založila první sex-shop na Slovensku.

Zlatá éra seriálů

V nultých letech nového tisíciletí se firma rozrůstala, přestěhovala se do nového sídla v Holešovicích a počet předplatitelů rostl nejen díky satelitním nabídkám, ale také postupnému rozvoji IPTV. Klienti operátorů nejdřív mohli využívat videotéku HBO Digital, v roce 2012 přišla novinka v podobě aplikace HBO GO a o pár let později si ji mohli uživatelé předplácet i napřímo, bez operátora.

Od roku 2010 se HBO stalo významným hráčem na poli seriálové tvorby a často se o něm mluvilo ve spojení s trendem takzvané „quality TV“. Náročnější témata s ambiciózní výpravou vynikala vedle běžné studiové produkce velkých zavedených televizí. Prvním velkým projektem byla v roce 2011 česká verze izraelského formátu BeTipul, která u nás vznikla pod názvem Terapie. V roli psychoterapeuta se představil Karel Roden. Vznikly ještě další dvě série.

Opravdovým zlomem ale byla minisérie Hořící keř (2013) režírovaná Agnieszkou Holland. Příběh zaměřený na události po sebeupálení Jana Palacha získal dvanáct Českých lvů, zařadil se tím mezi nejvýznamnější projekty české kinematografie. Další seriál Pustina (2016) zaujal pátráním po zmizelé dívce v prostředí vesnice, kde se odehrává spor mezi starostkou a těžební společností.

Mezi divácky oblíbené projekty patřila i romantická komedie Až po uši (první série 2014, druhá série 2017), šestidílný thriller Mamon (2015) nebo špionážní drama Bez vědomí (2019) zasazené do Prahy na podzim roku 1989.

Změny v poslední dekádě

Amerického majitele HBO se v roce 2016 rozhodla koupit telekomunikační společnost AT&T, po úředních tahanicích byla transakce hotová až v roce 2018. Mateřská firma se přejmenovala na WarnerMedia a začala připravovat streamovací službu určenou pro všechny trhy, kde podniká. Proběhly reorganizace a propouštění, společnost tížil vysoký dluh. V roce 2021 přišlo nečekané oznámení, že se WarnerMedia spojí s firmou Discovery a 8. dubna 2022 vznikl konglomerát Warner Bros. Discovery.





Nové vedení v čele s generálním ředitelem Davidem Zaslavem ihned zastavilo řadu projektů a začalo drasticky snižovat náklady. Stopku dostaly některé roztočené filmy, revidoval se katalog pořadů a byl zastaven rozvoj čerstvě spuštěné streamovací služby HBO Max. Česká verze začala fungovat jen měsíc před vznikem Warner Bros. Discovery.

Na začátku července 2022 bylo ukončeno natáčení původních projektů HBO v České republice a na Slovensku. Rozpracovaný seriál Víťaz režiséra Jana Hřebejka odkoupila platforma SkyShowtime, která převzala i sérii Bez vědomí nebo dokumentární cyklus Spolu a hladoví. Práva na televizní uvedení Pustiny nebo Hořícího keře získala Česká televize. Dlouholetá vedoucí výroby HBO Europe Tereza Polachová se loni na podzim stala ředitelkou divize Obsah v České televizi.

Od května 2024 funguje na našem trhu nová streamovací služba Max, která obsahuje i produkci Discovery a jejích dceřiných kanálů, jako je sportovní program Eurosport.

Pražská společnost HBO Europe má nyní na starosti provozování televizního vysílání HBO v České republice, na Slovensku, Černé Hoře, Makedonii, Bosně a Hercegovině a poskytování vysílací licence pro Slovinsko, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Bulharsko, Chorvatsko a Srbsko. Loňský obrat HBO Europe činil 7,4 miliardy Kč a čistý zisk dosáhl 1,16 miliardy Kč. Z předplatného na českém trhu získala 635 milionů Kč.