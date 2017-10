 »  5G, NB-IoT i eSIM. Budoucnost mobilního světa objevíte na Mobile Internet Foru

Server Lupa.cz ve spolupráci s TUESDAY Business Network pořádají 10. ročník konference Mobile Internet Forum. Mobilní internet pomalu, ale jistě opouští mobily a stává se všudypřítomným. Internet se tak dostává k lidem ještě blíž než kdy dřív a vy můžete 31. října zjistit, co nás v této oblasti všechno čeká. Pokud vás zajímají novinky, aktuální trendy nebo budoucnost mobilních zařízení a aplikací, tahle akce je pro vás tou správnou volbou.

Přijďte i vy do MSD/Five v Praze zjistit více o budoucnosti a úskalích mobilního internetu. Celodenní akcí vás provede šéfredaktor Lupa.cz David Slížek, který na pódiu uvítá řadu osobností z oblasti mobilního internetu a komunikace.

Program celodenní konference otevře svojí přednáškou výkonná ředitelka Sdružení pro internetový rozvoj v České republice Kateřina Hrubešová. Podělí se s vámi o to, jak vypadá mobilní internet v datech NetMonitoru. Dozvíte se, jaké jsou nejnovější trendy i v čem spočívají příležitosti a hrozby mobilní inzerce. Mezi řečníky se objeví i Patrick Zandl z CZ.NIC. Ve své přednášce se zaměří na mobilní sítě 5G. Řekne vám, kdy se objeví další generace mobilních sítí a co od ní můžeme očekávat.

Český rozhlas inovuje a v dubnu 2017 spustil zpravodajský web iRozhlas.cz. Jak funguje na mobilu? O to se s vámi podělí tamní projektový manažer Jiří Špaček. Na trhu se objevují první wearables, která podporují eSIM. Jaké kroky musí podniknout operátoři, aby mohla embedded SIM ožít? A co bude muset udělat zákazník? To vám prozradí Jakub Slavík z T-Mobile.

Vladimír Toman z firmy eMan se podělí o své zkušenosti s mobilním řešením pro D2D prodej. Jakým úskalím jako mobilní vývojáři čelili a co vede klienty z oblasti energetiky k zavedení mobilních zařízení a mobilních aplikací pro door to door prodej? Martin Půlpitel ze společnosti Ackee vám na závěr řekne, jak si Česká republika stojí v porovnání s rozvinutými trhy v oblasti food delivery. Zjistíte, jestli je důležitější web, nebo mobilní aplikace.

