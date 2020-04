 »  5G za koronavirus nemůže, Amazon chystá konkurenci Google Stadia, YouTube zase konkurenci TikToku

Infowars dostaly vyhazov i z Google Play. Za šíření nesmyslu o koronaviru, jak jinak. Alex Jones prostě za každých okolností musí být přeborníkem v šíření lží a výmyslů. V tomto případě útočil i na karantény, nutnost držet se dál od lidí či zůstávat doma. Tvrdil i to, že koronavirus lze léčit přirozeně dostupnými prostředky. Zlatým hřebem byla teorie o tom, že přežije pouze zlomek lidí následkem nového světového řádu a ti doufají, že se spojí se stroji. Roli ve všem mají hrát i jakési interdimenzionální bytosti, které budou rozdávat technologie. Vážně. Až takto. Z App Store mimochodem dostal padáka už v roce 2018. Viz Bogus coronavirus claims lead Google Play to finally give Infowars the boot.

Artemis Fowl nepůjde do kin, objeví se rovnou na Disney+. Je to předzvěst věcí budoucích, odkládat uvedení do kin u hotových filmů je problematické, nikdo neví, kdy bude opět možné jít do kina. Jak vyjde Disney tento experiment? S dalšími filmy firma prozatím čeká. A jak na celosvětovou karanténu zareaguje filmové pirátství? Viz ‘Artemis Fowl’ is skipping theaters for Disney+.

Zoom a bezpečnost

Videokonferenční služba Zoom nepoužívá pro videochat end-to-end šifrování, jen to tvrdí v marketingových dokumentech. Používají jen TLS šifrování pro přenášená data, tedy totéž, jako když na web přistupujete přes HTTPS. Všechna přenášená data jsou ale dostupná pro Zoom na jeho serverech. Jediné, co je skutečně šifrováno pomocí end-to-end, je textový chat. Viz ZOOM MEETINGS AREN’T END-TO-END ENCRYPTED, DESPITE MISLEADING MARKETING.

Zoom opravil verzi pro macOS – nechová se tedy už jako malware a neohrožuje počítač. Není to ale poprvé, kdy se Zoom rozhodl využít kreativní a nebezpečné způsoby, jak dosáhnout svého. Viz Zoom quickly fixes ‘malware-like’ macOS installer with new update. Informaci o chybě najdete zde.

Zoom odstranil kód, který posílal informace o uživatelích Facebooku. Dělal to pokaždé, když uživatel otevřel aplikaci na mobilním telefonu, a to bez ohledu na to, zda uživatel má účet na Facebooku. To vše samozřejmě bez vědomí uživatelů. Viz Zoom Removes Code That Sends Data to Facebook.

Firma SpaceX Elona Muska zakázala svým zaměstnancům Zoom z obav o bezpečnost. Stejně jako NASA. Těžko se Muskovi divit, Zoom je opravdu bezpečnostní noční můra. SpaceX navíc není žádný drobeček – má na 6000 zaměstnanců. V pondělí FBI varovalo přes Zoomem a setkáními na veřejných adresách a přes sdílením adres setkání. Viz Elon Musk's SpaceX bans Zoom over privacy concerns -memo.

Šéf Zoomu se omluvil za bezpečnostní chyby a slíbil opravy. V posledních dvou týdnech se bezpečnostních chyb a ignorování soukromí uživatelů u Zoomu objevilo poměrně hodně. Užívání jejich softwaru přitom z 10 milionů DAU v prosinci poskočilo na 200 milionů v březnu. Problém s omluvou a ujišťováním je, že Zoom řadu věcí dělá záměrně, včetně zneužívání jiných chyb, porušování pravidel a obcházení všeho, co se obejít dá. Viz Zoom boss apologises for security issues and promises fixes.

TELEgraficky

Niantic koupil 6D.ai ■ ASUS ROG Zephyrus Duo vypadá jako úlet ■ Neighbourly končí ■ AI Gahaku ■ Nový iPhone SE bude iPhone SE ■ Beetle 1 ■ WHO coby čínský nástroj ■ Generate structured data with JavaScript ■ Disney+ v Indii včetně cenzury ve prospěch státu ■ Stále kreativnější triky malwaru

WEBDESIGN, INTERNET

Zpravodajské weby mají problém, inzertní systémy jim nedodávají inzerci k článkům o koronaviru. Inzerenti si nepřejí, aby jejich reklama byla vidět ve spojení s koronavirem nebo systém prostě tupě blokuje cokoliv s klíčovými slovy, jako je „koronavirus“. Zajímavý objev najdete v Coronavirus Ad Blocking Is Starving Some News Sites Of Revenue. Přidat si můžete i to, že řada firem výrazně omezila reklamu a že příjmy z internetové reklamy dlouhodobě klesají už několik let.