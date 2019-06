 »  Aby se EK nažrala a Google zůstal celý aneb Jak má vypadat výběr prohlížeče a vyhledávače v Androidu

Vypadá to jako detail, ale je poměrně zásadní: jednoduché nastavení výchozího prohlížeče a vyhledávače totiž má být podle Googlu možné pouze při prvním spuštění zařízení.

Stížnost na Google původně podalo sdružení Fairsearch , které zastupuje konkurenty Googlu, jako je například právě český Seznam. Google teď po několika měsících příprav zainteresovaným stranám představil podobu svého řešení, které by se mělo v následujících dnech a týdnech začít postupně objevovat v zařízeních uživatelů v EU.

Za to, že konkurenčním službám znemožňuje v Androidu soutěžit s jeho Google Search a browserem Chrome, dostal Google loni v červenci od Evropské komise pokutu 4,3 miliardy eur . Firma se proti sankci odvolala , ale zároveň přislíbila, že svůj operační systém upraví.

Na druhou stranu, známý příklad ballot screen, kterou musel po rozhodnutí Komise ve Windows používat Microsoft, ukazuje, že takové opatření může v praxi zaostávat za realitou: Internet Explorer nakonec ztratil dominanci i bez ní, když jej na pozici majoritního prohlížeče postupně nahradil právě Google Chrome.

Konkurenti Googlu každopádně s výslednou podobou ballot screen v Androidu spokojení nejsou. „Google i po červenci 2018 nadále porušuje pravidla hospodářské soutěže v EU, protože dodnes nepřišel s ničím, co by bylo možné nazvat nápravou. Tahle choice screen to zjevně také nebude,“ hodnotí opatření Michal Feix.