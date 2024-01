Adam Sandler jako Kosmonaut z Čech, reportáž o šéfovi Sex.cz, Severní Korea spouští síť 4G

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

Populární i nepopulární komik Adam Sandler bude hrát českého kosmonauta, asistovat mu bude Carey Mulligan. Netflix ukázal trailer na připravovanou filmovou adaptaci knihy Kosmonaut z Čech od Jaroslava Kalfaře, která uspěla i na anglosaském trhu. Spaceman, jak zní název filmu v originálu, je vážnější sci-fi, což bude pro Sandlera spíše netradiční role. Ve filmech Uncut Gems nebo Hustle ukázal, že je umí zahrát velice dobře.

Pád krále erotických inzerátů. Byznys majitele Sex.cz jako by vypadl z devadesátek. E15 přináší reportáž týkající se Andreje Anastasova, bývalého šéfredaktora Score a dlouholetého provozovatele webů, jako jsou Sex.cz. Anastasov byl nedávno zatčen a obviněn z kuplířství. Měl se pokusit o sebevraždu.





Ve Velké Británii se řeší největší justiční omyl v historii země. Kolem 700 lidí kolem tamní pošty, hlavně pošťáků, bylo odsouzených kvůli údajným podvodům, krádežím a falešnému účetnictví. Ukázalo se ovšem, že za vše mohou chyby v technologiích od společnosti Fujitsu, která spolupracovala i při vyšetřování. Firma se omluvila a je připravena podílet se na odškodnění neprávem obviněných. Celková suma se má dostat na miliardu liber. Vláda chce proces urychlit. Fujitsu také pozastavuje účast v britských státních zakázkách. Hodnota Fujitsu spadla o miliardu dolarů.

Google v Chrome upravil hlášku, která nyní ukazuje, že anonymní režim není anonymní. Prohlížeč pouze nebude ukládat historii prohlížení, data a cookies a údaje z formulářů. Google také nedávno mimosoudně urovnal spor o pět miliard dolarů, kde ho uživatelé žalovali kvůli lhaní ohledně toho, zda je anonymní režim skutečně anonymní.

Severní Korea pomalu spouští síť 4G. Do roku 2025 chce mít upgradovaných zhruba 80 procent vysílačů. Kvalita je nic moc. Rozjezd LTE tedy startuje v době, kdy normální svět dokončuje alespoň non-standalone pokrytí 5G a v podstatě se začíná chystat na standalone režim a další generace. Severokorejci využívají hlavně technologie z druhé ruky, hlavně od Huawei.

Huawei chce vybudovat 100Gb satelitní síť, využít hodlá takzvaný Very Low Earth Orbit. Je to součást snah o vývoj 6G. Firma také poslala do betatestování HarmonyOS NEXT, tedy vlastní operační systém, který na rozdíl od předchozích verzí už nevychází z Androidu. Kromě smartphonů či tabletů má fungovat i na počítačích a dalších zařízeních.

I díky vývoji v Praze chceme v počítačích nahradit pevné disky, říká legenda Silicon Valley. John Colgrove je spoluzakladatel Pure Storage, která vyvíjí servery s flash disky. Evropský vývoj má v Česku, výrobu ve Foxconnu v Kutné Hoře. Colgrove v rozhovoru rozebírá budoucnost úložišť, krátkodobé cykly fungování západních firem, nedostatky komponent a další témata.





Miliardář a investor Daniel Křetínský se veřejně a mediálně skoro neobjevuje, teď je ale k dispozici videozáznam jednoho jeho vystoupení. Mluví v něm mimo jiné o umělé inteligenci či neochotě příliš investovat do softwarových společností. Oborům, kam dává peníze, chce dle svých slov detailně porozumět, což u softwaru ne vždy dokáže.

Technologie ale Křetínský neodmítá. Francouzský Atos po něm chce více peněz za odkup divize Tech Foundations. Křetínský s firmou jedná už nějakou dobu s tím, že by zaplatil sto milionů eur a k tomu převzal dluh 1,9 miliardy eur. Atos chce podle Bloombergu o půl miliardy eur v hotovosti více. Český podnikatel to má považovat za přehnané, nabídku je ale ochoten vylepšit.

Apple se loni poprvé stal největším výrobcem chytrých telefonů, spočítala IDC. Jde o počet expedovaných kusů. Samsung ztratil pozici jedničky, protože meziročně spadl o skoro 14 procent. Velkým skokanem je čínská skupina Transsion, která je celosvětovou pětkou. Spadá pod ni třeba značka Infinix, která se mezi největší hráče dostala i v Česku.

Největší čipovou firmou světa za rok 2023 je Intel následovaný Samsungem, Qualcommem a Broadcomem. Ukazuje to statistika Gartneru, čísla jsou braná z pohledu tržeb. Všichni tři na prvních pozicích se ale meziročně dost propadli, Samsung o více než 37 procent. To je dáno situací na trhu s flash čipy, propad registruje i SK hynix. Naopak pátá Nvidia díky AI akcelerátorům vyskočila o 56 procent. Z evropských hráčů je v top 10 pouze STMicroelectronics, má osmou příčku s růstem skoro osm procent. STMicro má vývoj i v Praze.

Jihokorejské firmy chtějí do roku 2047 investovat zhruba 470 miliard dolarů do výroby čipů. Jde o Samsung, SK hynix a spol. Korea záměr rozšířit současných 21 továren mezi městy Jongin a Pchjontgtchek oznámila už loni, investice ale výrazně narostly. Samsung chce posílit zakázkovou výrobu proti TSMC a Intelu. Polovodičový sektor se na vývozu Koreje podílí 16 procenty.

Synopsys za 35 miliard dolarů koupí firmu Ansys. Synopsys je jedním z hlavních dodavatelů softwaru pro návrh čipů (EDA), Ansys se soustředí na vývoj softwaru pro návrh všeho možného včetně letadel, automobilů, zbraní a tak dále. Pokud obchod projde přes všechny procesy, vznikne největší hráč svého druhu na světě.

Do Ruska stále proudí západní čipy a elektronické komponenty používané ve zbraních. Dodavateli jsou nepřekvapivě čínské subjekty, ukazuje analýza The Insideru. A čínská vláda a armáda navzdory zákazům nadále kupují čipy od Nvidie.

Dovoz čipů do Číny z USA loni meziročně spadl o 15,4 procenta na 349,4 miliardy dolarů. Důvodem jsou hlavně zpřísňující se sankce, ale také situace na trhu, kdy například TSMC registruje ochlazení a propad čísel.

Čína se kvůli sankcím snaží zvyšovat vlastní výrobní kapacity, což podle TrendForce může mít dopady na globální trh v momentě, kdy Čína začne levně vyvážet. Tlak už je viditelný u výroby s vyšším počtem nanometrů, což ohrožuje zejména Evropu. Šéf Intelu Pat Gelsinger v Davosu uvedl, že Asie poráží EU a USA v čipech z toho důvodu, že západ neinvestoval, kdežto asijské země to dělají dlouhodobě a strategicky. Zástupce ASML zase sdělil, že Evropa v high-techu není v Lize mistrů a že se Čína snaží zvětšovat svoji páku. ASML těží z čipové války, ale jak píše Wall Street Journal – prozatím.

FBI a americká kyberbezpečnostní agentura CISA varovaly před čínskými drony. Jejich použití v kritické infrastruktuře údajně může vést k úniku informací a ohrožovat národní a ekonomickou bezpečnost.

Projektanti a stavaři Sudop koupili další českou IT firmu, konkrétně X Consulting Co. Ve skupině Sudop CIT jich už mají více než deset. Obratově jde o třetí největší tuzemskou IT skupinu, hned po Aricomě (KKCG) a Seyforu (Solitea).

Vodafone uzavřel partnerství s Microsoftem ohledně AI. Operátor investuje 1,5 miliardy dolarů do umělé inteligence vyvinuté pomocí OpenAI a Copilota. Microsoft také investuje do podniku pro internet věcí, který Vodafone vyčlení ze svých struktur.

Převod Linuxu na čipy Apple Silicon pokračuje. Autoři distribuce Asahi Linux zveřejnili blog popisující aktuální vývoj. Podpora HDMI je skoro kompletní a vylepšena byla podpora Bluetooth a Wi-Fi. Daří se také zvyšovat výdrž baterie.

IBM podle The Registeru zrušila program odměňování zaměstnanců za patenty a publikace. To některé z nich rozčílilo.

Wine vychází ve verzi 9.0. Hlavní novinkou je nová architektura WoW64 umožňující využití 64bitových volání z 32bitového kódu.

Čtení na Root.cz a Cnews.cz: