Adobe smazalo uživatelům fotky, Messenger se spojuje s chatem v Instagramu a Epic Games bojují s Applem

Google odstranil z vyhledávání zhruba 200 odkazů na články a zmínky o opileckém řádění německé princezny, doprovázené výroky o tom, jak si „ráno dělala nehty a dumala, kolik muslimů by mohla zabít“. Rodina k odstraňování využívá „práva na zapomnění“ a Google zjevně ochotně vyhověl, ač k tomu není žádný důvod. Odstranění se každopádně domohli pouze ve vyhledávání v Německu. Via A Princess Is Making Google Forget Her Drunken Rant About Killing Muslims a hledání Theodora Sayn-Wittgenstein muslims.

Amazon Watch Party umožňuje v partě sledovat film. Jen při tom nesmíte nadávat. Chat je silně cenzurován na výskyt nevhodných slov, takže nějaké ty emotivní výkřiky prostě vůbec nepustí dál. Fascinující. Via Why won't Amazon let me f*cking swear in Watch Party chat?

Facebook v Indii zastrašuje novináře trestním stíháním. To směřuje na autora článku, který jen informuje o tom, na co přišel Wall Street Journal. Trestní oznámení je pro pomluvu a „sexuálně zabarvené poznámky“ v příspěvku na Facebooku. Na pozadí celého sporu je mimořádně vstřícný přístup Facebook k porušování pravidel o nenávistných projevech, pokud jde o vládní stranu a její představitele.

Facebook řeší, jak „vypnout Trumpa“, pokud po volbách bude chtít pomocí Facebooku delegitimizovat jejich výsledky. „Vypnutí“ by se samozřejmě mělo týkat jakýkoliv podobných dezinformací, ale Trump je zmiňován jako reálné nebezpečí. Via Facebook looking at ‚kill switch‘ to curb misinformation after U.S. elections: NYT.

TELEgraficky

Kotlin 1.4.0 je venku ■ Warner Music koupili IMGN ■ Blíží se konec IE 11 ■ dimensions.com ■ Twingate ■ MakeUsOf.com redesignovalo ■ Antonio Lucio opouští Facebook

WEBDESIGN, INTERNET

Apple v novém iOSu i Mac OS přesměruje v News+ čtenáře na vlastní web a zcela vynechá médium, kde se článek nachází. Tvůrcům obsahu se to z pochopitelných důvodů nelíbí. Přijdou o návštěvnost a další související možnosti. Apple jim navíc o změně předem nic neřekl. Apple argumentuje tím, že to dělá pro uživatele. Jak jinak. Via Publishers call new Apple News+ redirect feature a ‚shady‘ move.

Instagram jako zdroj zpráv pro Generaci Z a Mileniály? Funguje tak více a více a je to logické: pokud tyto generace někde tráví většinou svého (online) času, tak se nelze divit, že to slouží i k získávání informací (vedle nekonečné zábavy a prokrastinace). Úvahy na toto téma najdete ve Why are millennials and Gen Z turning to Instagram as a news source? Celé to má navíc i řadu dalších otazníků. Instagram je Facebook se všemi problémy, které tahle síť přinesla, a nové problémy bude přinášet ještě řadu dalších let.

Google ovládá Web. Stručný přehled toho čím se mu to daří najdete ve Web by Google ™. Je tam i zajímavá zmínka o tom, proč vlastně Google udržuje Mozillu při životě (70 % příjmů Mozilly pochází od Googlu).

HARDWARE

Pro Oculus VR brýle bude nově nutné mít účet na Facebooku. Bez účtu brýle prostě nepůjdou použít. Co by všechno Facebook neudělal v okamžiku, kdy má problémy s vlastními čísly? Původní účty skončí k 1. lednu 2023, takže i stávající uživatelé budou donucení přejít. Via Oculus VR users will soon be forced to sign in with Facebook a A Single Way to Log Into Oculus and Unlock Social Features.

Microsoft má novou klávesnici s novou emoji klávesou. Opět, klasicky, tou nejzbytečnější klávesou, kterou si někdo mohl vymyslet. Neudělá nic jiného, než co dělá zkratka Win+tečka.