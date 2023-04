Alarm, běžte do krytu! Ruská invaze nutí Ukrajince k technologické improvizaci a inovacím

Už více než rok trvající ruská invaze nutí Ukrajince k mnoha pružným rozhodnutím a využívání moderní techniky z velké části dodávané zahraničními spojenci. I ve válce rostoucí ukrajinský IT sektor zároveň začal přicházet s vlastními nápady, jak si celou situaci usnadnit.

Během mé rychlé návštěvy Kyjeva mne zaujaly dva níže popsané projekty. Děje se toho ale více. Ukrajina třeba zahraničním návštěvníkům oficiálně nabízí možnost „válečného pojištění“, které lze velice rychle odbavit z mobilu a zaplatit přes Google Pay či Apple Pay.

Air Alert

Air Alert je mobilní aplikace dostupná pod názvem Повітряна тривога pro Android a iOS. Ukrajinská vláda ji doporučuje všem obyvatelům a návštěvníkům země. Ke stažení je zdarma a neměla by sbírat data týkající se uživatelů a geolokace. Marketingově jí pomáhá spolupráce s Markem Hamillem. Herec, který ztvárnil Luka Skywalkera ve Star Wars, jí propůjčil svůj hlas.

Appka v reálném čase upozorňuje na blížící se či probíhající ruské útoky. V základním nastavení je třeba si vybrat region a aplikace následně pomocí notifikací a hlasitého výstražného alarmu začne hlásit případné problémy. „Přebíjí“ při tom nastavení telefonu, takže „řve“ i v tichém režimu smartphonu. Doporučuje také, co dál dělat. Já osobně jsem zažil hlášení o vzdušných útocích v Kyjevě, kdy aplikace doporučila vydat se k nejbližšímu krytu. Mapa těchto lokalit ovšem chybí.

Air Alert dokáže hlásit útoky ze vzduchu, chemické útoky, technologické katastrofy a další typy civilních i obranných problémů. Hlášení je velice rychlé, v Kyjevě přišlo dříve než spuštění městských sirén. Aplikace je napojená na ukrajinský obranný systém, detaily o back-endu a schématu fungování nebyly zveřejněny.





Ukrajinská vláda upozorňuje, že aplikace nemusí být tak přesná v odlehlých oblastech nebo vesnicích a že se na ni není možné spoléhat jako na jediný systém varování. Autoři ji postupně vylepšují. Na mapě regionů lze například vidět ikony zrovna probíhajících útoků se základními informacemi. Detaily ale nejsou k dispozici, takže je lepší při útocích čerpat informace od kontaktů přes WhatsApp a podobně.

Air Alert vyvinula ukrajinská společnost Ajax Systems zabývající se bezpečnostními systémy, jako jsou detektory požárů a podobně, společně s firmou Stfalcon. Spolupracovalo také ukrajinské ministerstvo digitalizace. Appku denně využívá kolem jedenácti milionů lidí.

Trénink likvidace tanků ve VR

Virtuální realitu lze využívat různými kreativními způsoby. Český startup Sense Arena ji například používá pro trénink hokeje a tenisu. Ukrajina má teď poněkud jiné potřeby než se zlepšovat v národních sportech. Kyjevský startup Aspichi vyvinul technologii, pomocí které lze ve VR trénovat střely z RPG a ničit ruské tanky a další obrněná vozidla.

Pro Aspichi je tato technologie přidružený projekt. Firma vyvíjí systém umožňující streamovat 360stupňová videa do brýlí pro VR. Vzhledem k válce na tomto základě vznikla i tato aplikace. „Máme domluvené první testy s ukrajinskou armádou při výcviku vojáků,“ řekl Lupě v Kyjevě výkonný ředitel Aspichi Viktor Samoilenko.

VR appka je napsaná v enginu Unity s tím, že autoři integrují fyziku střely, vliv větru a podobně. Na první pohled je zajímavější hardwarová část. Já technologii zkoušel v rámci implementace na headsetu Oculus Quest 2, který sice nemá takový výkon jako high-end brýle, ale zase k chodu nepotřebuje výkonné PC, připojený kabel a soustavu senzorů.

Aspichi na RPG zbraň připevnili dva ovladače Questu (viz galerie) se spínacím mechanismem. Díky tomu lze zmáčknout spoušť, která stiskne tlačítko ovladače, a v brýlích proběhne samotná střela. V útrobách zbraně je rovněž pružina, jež zbrani dává něco jako zpětný ráz. Celé to má mouchy, ale základ je to slušný. Osobně jsem měl největší problém v dívání se do hledí, protože VR brýle trochu překáží.

Aspichi letos získala prvotní investici půl milionu dolarů, investorem je ukrajinský fond SMRK. Je možné, že dojde na spolupráci s Čechy. Do Kyjeva se například vydala společnost The MAMA AI, která mimo jiné vyvíjí hlasové asistenty postavené na prvcích AI. „Líbila se jim naše technologie, která by do VR aplikace mohla přidat hlasové ovládání,“ popsal spoluzakladatel Mamy Jakub Krchák.

Ukrajinské startupy se rozvíjí i během války, byť investoři jsou v aktuální fázi velmi opatrní. „Zajímavě se jeví syndikované investování,“ řekl partner českého fondu Nation 1 Ondřej Homola, který se účastnil delegace do Kyjeva. Některé české fondy jsou nyní ve fázi objevování ukrajinského startupového ekosystému a zjišťují možnosti, jak se do podpory a obnovy země zapojit.