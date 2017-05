 »  Alberto Matrone (HMD Global): Přinášíme zpět Nokii. Sázíme na značku a čistý Android

Značka Nokia se vrací na světové trhy. Za jejím oživením stojí finská společnost HMD Global, která sídlí hned naproti sídlu původní Nokie, jež se dnes soustředí zejména na mobilní sítě. HMD od Microsoftu koupila mobilní divizi a od Nokie získala práva využívat značku alespoň do roku 2026. O výrobu nových modelů Nokie s Androidem se postará Foxconn skrze dceřinku FIH Mobile, která výrobní haly získala rovněž od Microsoftu.

Nokia nyní míří na trh s chytrými telefony 3, 5 a 6 a marketingově si pomáhá i znovuzrozeným modelem 3310. HMD chce do podpory značky investovat kolem půl miliardy dolarů a výrazně se zaměřovat na jednotlivé trhy. V Česku roli hlavního partnera sehraje Kamil Vacek a jeho společnost TCCM. Vacek se u nás staral například o HTC či Samsung a dnes má mezi klienty další zajímavé značky jako Honor.

Viceprezident HMD Global pro východní Evropu Alberto Matrone v rozhovoru pro Lupu říká, že se Nokia chce během tří až pěti let dostat mezi pět největších dodavatelů smartphonů na světě.



Autor: Jan Sedlák Alberto Matrone, HMD Global

Proč se o telefony se značkou Nokia nyní bude starat nová firma HMD Global?

První takový ověřovací bod toho, co jsme chtěli dělat, byl mobilní kongres v Barceloně. Tam nám uživatelé řekli, že děláme dobrou věc a že jsme na dobré cestě. Značka Nokia byla v minulosti velice silná, já tam pracoval 25 let. Je to evropská značka, kterou přinášíme zpět celému světu. Nokia jako taková si dělala rozsáhlý průzkum toho, co ještě tato značka na světových trzích znamená, a zjistilo se, že zde stále existuje silné povědomí. Pak hledala vhodného partnera, který dokáže hodnotu značky zachovat a dále podpořit. Nebylo to pouze o tom „vezměte značku, něco vyrobte v Číně a dejte to na trh“. To není to, co děláme. Přinášíme značku zpět, lokalizujeme marketingové aktivity a chceme dát lidem vědět, že jsme zpátky. Nyní máme k dispozici Android, který je zejména v regionu střední a východní Evropy nejrozšířenějším systémem. Nabízíme čistý Android, který v sobě nemá žádného prostředníka v podobě různých úprav. Zákazníci tak hned mohou dostat nejnovější aktualizace.

Tohle všechno přináší značku Nokia na trh. Nebude to lehké a víme, že konkurence s námi při návratu bude hodně soupeřit. Ale od konkurence se učíme – ukazuje nám trendy, kde musíme být.

Proč Nokia potřebuje novou společnost, která se takto na trh s telefony vrátí? Ostatně vy jste také dlouho působil v Nokii, stejně jako další lidé z HMD.

Nokia neměla v plánu se vracet s telefony, dává nám licence. Nokia je nezávislá společnost silně zaměřená na mobilní sítě a podobně, což umocňuje i akvizice Alcatel-Lucent. HMD je každopádně vedena jako finská společnost, která je schopná značku dodat zpět na trh tak, jak to Nokia očekává.

Takže HMD má být něco jako startup, který nebudou brzdit procesy velké korporace?

Přesně. To je klíčové. Nokia se nyní velmi soustředí na budování sítí nové generace, na 5G a vše kolem. Nám poskytuje patenty, technologie, přístup k Androidu. HMD je startup, velice pružný, a lidé se soustředí na to, co mají dodat. Nemusíme se zabývat výrobou, tu zajišťuje Foxconn. My se soustředíme na značku a její návrat na trh. Také se soustředíme na Android. To je pro nás nová věc, nikdy jsme ho nedělali. Učíme se, nemáme s ním zkušenosti.

Nehraje v tomto rozdělení roli také to, že Nokia měla patentové spory s Applem, a bylo proto lepší telefony svěřit jiné entitě?

Všechny patenty vlastní Nokia a HMD si vše licencuje. Značka Nokia znamená, že dostáváme přístup k licencím Nokie. Využíváme patenty Nokie stejně, jako to dělají ostatní. Přicházíme na trh se značkou, která má v tomto ohledu vše přizpůsobené trhu. Nejsme jako někteří čínští výrobci, kteří tuto stránku vyřešenou nemají.

Jak už jste se zmínil, mezi smartphony s Androidem jste noví, a navíc zdaleka nejste jediní. Prodáváte další chytrý telefon s Androidem…

… se značkou Nokia.

Takže pořád věříte tomu brandu? Že dokáže uspět i v tak nabité konkurenci?

Rozhodně. Když jsem před pár lety dorazil do střední a východní Evropy, pozitivně jsem byl šokován. Nokia tehdy měla obří tržní podíl, to snad bylo kolem 60 procent. Toto dokážeme vytěžit. Povědomí o značce je stále značné. Každý na ulici vám řekne, že tu značku zná, ještě nikam nezmizela. Ale samozřejmě uživatele chceme zaujmout také telefony samotnými, čistým Androidem, cenami, designem, vysokou kvalitou. To je to, co přinášíme.

Máte pravdu, že je na trhu hromada zařízení s Androidem. Podle toho také volíme strategii, vybíráme partnery pro lokální trhy (v ČR je to v úvodu zmíněný Kamil Vacek – poznámka redakce). Neočekáváme, že nám hned jen tak exponenciálně poroste tržní podíl. Jen říkáme, že během následujících tří až pěti let chceme být jedním z hlavních hráčů na trhu.

To znamená být mezi třemi, pěti nejlepšími?

Musíme být někde mezi prvním a pátým místem.



V tom případě ale potřebujete tržní podíl určitě spíše v desítkách než jednotkách procent.

Můžeme udělat různé kalkulace, jak se bude vyvíjet trh a jaký bude potřeba podíl. Hlavní je, že neříkáme, že toho dosáhneme zítra. Chceme se učit, trh je velice konkurenční.

To jistě je. Nokia sice byla v Česku i jinde velice silná značka, ale to bylo i HTC a dnes jsou zde další siláci. Samsung si pozici drží a co do značky se díky spolupráci s Jágrem a podobně vyšvihl třeba i Huawei.

Respektujeme konkurenci. Rozhodně chceme lokálně investovat do marketingu, lokalizací a tak dále. Budeme jednotlivě řešit potřeby trhů a tamních partnerů. S partnery budeme dělat společné marketingové a cílené aktivity. Nebudeme dělat kobercové nálety. Mohu vám položit otázku? Jak si myslíte, že nás vidí značky, o kterých jste mluvil, ale i značky další?

To nevím. Možná jako titěrného hráče, který se snaží navázat na minulost?

Začínáme od nuly a můžeme jenom získat. I když získáme 0,5 procenta trhu, někdo takový podíl ztratí. Kdo to bude, nevím, ale někdo ano. Můj osobní názor je, že tyto značky z náš začínají být mírně nervózní.

Silná slova. Každopádně myslíte si, že značka Nokia utrpěla na prestiži kvůli Windows Phone?

Bývali jsme silní se Symbianem a pak se trh změnil. Nenásledovali jsme světový trend. Pak přišlo rozhodnutí přejít na Windows Phone, který byl tehdy považován za dobrou platformu. Dnes je jasné, že když chcete být relevantní na trhu, musíte využívat relevantní platformu. Nokia se tedy vrací se systémem, který je vysoce relevantní. Proto jsme s Googlem hodně do hloubky debatovali to, jak nasadit čistý Android.

Zabil Microsoft Nokii?

Na to bych raději neodpovídal. Mám své soukromé názory, ale nechám si je pro sebe.

Vydali jste také znovuzrozenou Nokii 3310, tedy tradiční „hloupý“ telefon. Proč?

Je to i součást toho, jak být marketingově vidět. Tyto „feature“ telefony jsou vidět, jsou součástí portfolia. Když jsme viděli návrhy nové 3310, rozhodnutí netrvala dlouho. Hardwarové vybavení jsme díky jiným telefonům měli, takže to šlo rychle. Tradiční mobily stále zůstávají jedním z našich pilířů a součástí strategie. Stále přináší dobré marže. Nechceme si zabíjet jakékoliv pozitivní marže. Po celém světě, včetně střední a východní Evropy, stále máme dost zákazníků, kteří si takové telefony kupují. Ve výrobě budeme pokračovat.

Kde jsou větší marže? U tradičních telefonů, nebo těch chytrých?

Na to se těžko odpovídá, závisí i na věcech jako úspory z rozsahu, zvyšování prodejů a podobně. U tradičních telefonů máme dobrou pozici, protože platformu máme vybudovanou dlouhá léta. U chytrých telefonů nyní začínáme budovat potřebná množství výroby a podobně. Takže se uvidí v budoucnu.