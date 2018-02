 »  Alexa na Androidu a iOS, Uber bude půjčovat kola a sportující vojáci prozrazují pozice základen

Všechna svá data jsme centralizovali u týpka jménem Mark Zuckerberg, upozorňuje Peter Sunde. Zakladatel The Pirate Bay je možná trochu kontroverzní, ale to, co říká, je poměrně podstatné. Internet, decentralizovaná platforma, je pohlcován jednou centralizovanou platformou nad ním. Popravdě několika, protože Facebook není jediný – patří sem i Google, Apple, Microsoft či Amazon.

Prodeum vypadalo jako blockchainový startup. Zvládnutá komunikace, dokumenty, IPO, sociální sítě. Jak říkají ve Fools and their crypto, měli všechno, co je potřeba pro úspěšné ICO. A co víc: blockchain se přece dá použít pro všechno, včetně sledování potravin. Problém byl v tom, že to velmi brzy celé skončilo a na prodeum.io zbylo jenom jedno slovo „penis“. Poučné čtení, až vám zase bude někdo tvrdit něco o ICO a blockchainu, který spasí svět.

Zdravotní data více než poloviny obyvatel Norska se dostala do rukou hackerů. Útočníkům se podařilo proniknout do systémů se zdravotními záznamy společnosti starající se o nemocnice v jihovýchodních oblastech země. Viz Nearly Half of the Norway Population Exposed in HealthCare Data Breach a Innbrudd i datasystemene til Helse Sør-Øst.

WEBDESIGN, INTERNET

Poprvé v historii má Facebook v USA a v Kanadě méně denních uživatelů. DAU v posledním čtvrtletí 2017 poklesly o necelý milion, na 184 milionů. Celé je to zajímavé v několika ohledech. Především, je to metrika, kterou si měří sám Facebook a nikdo ji neověřuje, může si tedy měřit, cokoliv chce. Neznamená to, že by snad lidé rušili účty nebo Facebook přicházel o uživatele, může to znamenat jen to, že Facebook používali méně často (třeba proto, že více používali Messenger). Celosvětově navíc počet DAU vyrostl o 32 milionů lidí. S trochou konspirace by se dalo uvažovat i o tom, že tím Facebook (zejména v USA) odvádí pozornost od zásadnějších problémů. Viz Facebook poprvé přišel o uživatele v USA a Kanadě, za čtvrt roku ztratil 700 tisíc DAU nebo Facebook lost daily users for the first time ever in the U.S. and Canada.

Facebooku také stále celosvětově rostou počty měsíčních aktivních uživatelů. Poslední čtvrtletí 2017 znamená 1,401 miliardy DAU a 2,129 miliardy MAU (dlouhodobě se DAU drží na 66 % MAU). USA a Kanada ale v MAU už druhé čtvrtletí stagnuje. Viz Facebook Reports Fourth Quarter and Full Year 2017 Results.

Nový nepřítel internetu nalezen, je jím – bez překvapení – inzertní průmysl. Viz Tackling the Internet’s Central Villain: The Advertising Business. Něco na tom samozřejmě je, podvody, okrádačky, ovlivňování voleb, cílení na děti, tvorba obsahu, jenom aby posílil inzerci bez ohledu na kvalitu a vliv na cílovou skupinu, desítky milionů fake účtů, stovky milionů fake zobrazení i kliknutí na inzerci, generátory fake recenzí. Jenže co s tím?

SOFTWARE

Opravám Spectre se nedaří, Microsoft musel jednu z nich stáhnout, protože způsobovala nestabilitu a restarty. Oprava týkající se CVE-2017–5715 tak byla o posledním lednovém víkendu narychlo stažena. V tomto případě jde o pokročilejší úroveň Spectre, tu, kterou nejde řešit jenom na úrovní softwaru, ale vyžaduje i aktualizaci mikrokódu. Viz Microsoft Disables Spectre Mitigations Due to Instability.

Spotify a Discord se stali partnery, hráči her budou moci na Discord sdílet, co poslouchají ve Spotify, a ti s placenými účty budou moci společně na Discord serverech poslouchat hudbu. Obojí je mimo realitu, ale třeba to jednoho dne přispěje k tomu, že Spotify pochopí, co je herní hudba. Viz Discord Spotify Connection.

Windows 10 jsou prý konečně rozšířenější než Windows 7. Tedy alespoň podle StatCounter, který na rozšíření usuzuje podle dat z prohlížečů. Viz StatCounter: Windows 10 overtakes Windows 7 in usage share a Desktop Windows Version Market Share Worldwide (kde si můžete naklikat i Česko).

HARDWARE

Americké ministerstvo spravedlnosti (DOJ) a Komise pro cenné papíry (SEC) vyšetřují, zda Apple neporušil zákony snižováním rychlostí starších modelů iPhonů. Viz U.S. to Probe Apple Over Updates That Slow Older iPhones a je dobré připomenout, že iOS 11.3 bude umožňovat vynucené zpomalování vypnout.

Jak to vypadá mezi Samsungem a Applem v souboji o tržní podíl v mobilních telefonech? Viz IDC a Apple Passes Samsung to Capture the Top Position in the Worldwide Smartphone Market While Overall Shipments Decline 6.3% in the Fourth Quarter, According to IDC.

MARKETING A KOMUNIKACE

M. G. Siegler chce zpět Gchat. Jednoduchý chatovací nástroj, rychlý, nenáročný, přehledný. Nedivím se mu, byť Gchat jsem nikdy reálně nepoužíval. Mezi ICQ a dneškem mám vlastně několik let, kdy jsem se „Instant Messagingu“ spíš vyhýbal. Vlastně se mu vyhýbám dodnes. Hangouts nikdy dobře nefungovaly (Google neustále posílá zprávy na zařízení, kde zrovna nejsem), Messenger je nepřehledné monstrum, v iMessage nikdy nebylo komu psát, Snapchat nedokážu ovládat, Skype mi nesmí do počítače. Jediné, co reálně používám, je vlastně WhatsApp.

Facebook zakázal veškerou reklamu týkající se kryptoměn. Zdůvodňuje to ochranou uživatelů před podvodníky. Zákaz se týká všech kryptoměn, včetně Bitcoinu, ale také ICO a další aktivit. Viz Facebook zakázal reklamy na kryptoměny a ICO, jsou podle něj často podvodné nebo New Ads Policy: Improving Integrity and Security of Financial Product and Services Ads.

Nahrání fotky obrazu Gustava Courbeta, který velmi sugestivně zobrazuje ženské genitálie, nebylo důvodem smazání účtu francouzského učitele, tvrdí po letech Facebook. Nejzajímavější na soudní při je, že se táhne už od roku 2011 a Facebook soud dlouhé roky záměrně zdržuje a oddaluje. Nyní, s odstupem času, prostě tvrdí, že onen příspěvek nebyl důvodem smazání účtu. Co ale tím důvodem bylo, to už neříká. Vše staví na tom, že žalující neprokázal spojení mezi obrazem a smazáním účtu. Prostě Facebook. Viz Facebook to French court: nude painting did not prompt account's deletion.

BEZPEČNOST, SOUKROMÍ, PRÁVO

Coinhive, malware těžící kryptoměny, se objevil v reklamách na YouTube. Ty se tam dostaly před DoubleClick a to trochu vyvolalo paniku. Viz Now even YouTube serves ads with CPU-draining cryptocurrency miners a Crypto Miner (Coinhive) in YouTube Ads. A jako obvykle je k něčemu takovému dobré dodat, že blokování inzerce je už pár let dost zásadním bezpečnostním opatřením.

Heatmapa služby Strava se dá použít k nalezení vojenských základen, upozorňuje Tobias Schneider a Nathan Ruser na Twitteru. Viz The Global Heatmap, Now 6× Hotter a labs.strava.com/heatmap. Stačí jen sledovat dostupná data usilovně trénujících či hlídkujících vojáků, kteří mají zapnuté fitness trackery. A americká armáda v reakci oznámila, že reviduje svá pravidla pro používání podobných pomůcek. Viz U.S. military revising its rules after fitness trackers exposed sensitive data.

Ransomware NonPetya přiměl Maersk k reinstalaci 4000 serverů a 45 000 počítačů, píší v NonPetya ransomware forced Maersk to reinstall 4000 servers, 45000 PCs. Maersk působí ve 130 zemích, má okolo 90 tisíc zaměstnanců a NonPetya je zasáhla prakticky tak, že se na deset dní museli obejít bez počítačů a informačních systémů.

Facebook a GDPR bude vražedná kombinace. Skončí například nezodpovědné nahrávání cizích e-mailů do Facebooku. Změn bude ale podstatně více, ať už v oblasti reklamy, retargetingu, tak samotného zpracovávání osobních údajů. Facebook s předstihem začal PR fázi plnou slibů a opisování toho, co stanovuje GDRP. Vcelku trefně se tomu smějí ve Facebook starts polishing its privacy messaging ahead of GDPR.

CrossRAT malware míří na Windows, macOS i Linux. Slouží šmírování, je ovládaný z C&C serverů a obsahuje neaktivní keylogger. Bránit se mu lze mimochodem snadno, stačí odstranit z počítače Javu. Což je jedna z těch věcí, kterou jste měli udělat už dávno. Viz Beware! Undetectable CrossRAT malware targets Windows, MacOS, and Linux systems.

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Na Twitteru je možná až 30 % falešných účtů. Celebrity nakupují followery ve velkém, píší v The Follower Factory a tak trochu se tím vrací každoroční téma. Facebook, Twitter, jakákoliv sociální síť má až desítky procent fake účtů, botů. Slouží různorodým účelům, ale žádná ze sítí nemá reálnou motivaci je mazat a znemožňovat jejich zakládání. Počítají se do MAU, některé se dokonce počítají do DAU, denních aktivních uživatelů. Dokud existují hloupí lidé a firmy, které si kupují falešné fanoušky, tak to bude výnosný byznys.

V The Follower Factory není řeč jen čistě o fake účtech, ale také o tom, že záplava těchto účtu zneužívá osobní informace skutečných lidí. Vykrádají fotky, skutečná jména, popisky účtů, texty tweetů. Není ani divu, že generální prokurátor pro New York se celé tohle divadlo chystá vyšetřovat. Viz New York AG will investigate firm selling fake followers to stars.

Celebritám mizí sledující, federální a státní orgány vyšetřují prodej fake sledujících a další podvodné aktivity (viz předchozí odstavec). Podle Twitter Followers Vanish Amid Inquiries Into Fake Accounts z účtů prominentních uživatelů Twitteru zmizel více než milion sledujících. Celé to ukazuje rozměry podivných marketingových praktik, kde figuruje množství firem prodávajících fake účty coby „reálné, živé, anglicky mluvící uživatele“. Ve skutečnosti, jako je tomu třeba u Devumi, prodávají jen fake účty. Často vytvořené i z obsahu, popisků, jmen i fotek nic netušících skutečných lidí. Nebo z veřejně dostupných databází o obyvatelích.

Instagram tak trochu umožní firmám plánovat příspěvky. To „tak trochu“ je důležité, protože možné to je jenom přes Hootsuite (a jenom pokud přepnete na firemní profil) a jenom pro fotografie. Stále tak trvá, že není možné vkládat příspěvky jinak než z mobilní aplikace (dá se to trochu obejít, ale žádná sláva), ani plánovat příspěvky dopředu. Kupovat si kvůli základní funkčnosti Hootsuite je dost zvláštní nápad, ale pokud už tuto službu máte, je to vítaná změna. Fotky tak můžete konečně vložit bez mobilu, videa ale ještě stále musíte dokončit nahráním přes mobil. Viz Schedule and publish to Instagram—instantly a dlužno dodat, že Hootsuite to umí, protože je v uzavřené betě u Instagramu, takže časem to budou umět i další podobné aplikace (HootSuite a SproutSocial už také umí).

Ruští boti retweetnuli tweety Donalda Trumpa ve 470 000 případech. V 50 tisících případech retweetovali Hillary Clinton. To vše během posledního měsíce amerických prezidentských voleb. Viz Russian Bots Retweeted Trump's Twitter 470,000 Times a toto PDF.

E-KNIHY

50 skvělých, volně dostupných, knih z Projektu Gutenberg. Snadno si je můžete přečíst i vy. Viz 50 Excellent Free Books from Project Gutenberg (and How to Easily Read Them).

MOBILNÍ APLIKACE

Alexa míří přímo na Androidy i iOS, k nalezení bude ve stejnojmenné aplikaci. Ta prozatím sloužila jen ke správě Amazon Echo zařízení. Nově budete moci na aplikaci v telefonu (či tabletu) mluvit stejně jako na Amazon Echo. Samozřejmě za předpokladu, že aplikaci spustíte a kliknete na aktivační prvek, nahradit „OK Google“ či „Hey Siri“ nedovolí Google ani Apple. Viz Alexa app update adds full Alexa voice interactions a přítomnost Alexy poznáte podle modrého aktivačního prvku uprostřed spodní lišty.

Telegram byl odstraněn z App Store a důvodem byl „závadný obsah“, píší v Telegram removed from Apple’s App Store due to ‘inappropriate content’. Zmizel i Telegram X. Dost jasná ukázka toho, že Apple dokáže zlikvidovat cokoliv, co si prostě zamane, bez ohledu na to, jestli tím poškodí miliony uživatelů. U chatovacího nástroje s šifrováním je „závadný obsah“ poněkud zvláštním důvodem likvidace. Zpět se služba vrátila zhruba po 15 až 17 hodinách.

STARTUPY A EKONOMIKA

Hudební streamovací služby budou za hudbu muset platit více. Zvýšení odvodů proběhne v průběhu pěti let, z 10,5 % se zvýší na 15,1 %. Asociace sdružující hudební vydavatele rozhodnutí Výboru pro autorské poplatky Knihovny Kongresu vítá. Spotify, Apple, Alphabet, Pandora Media i Amazon.com byli proti už ve fázi jednání. Zajímavé na tomto poplatku pojmenovaném „mechanická licence“ je, že musí být zaplacen pokaždé, když si někdo pustí skladbu. K umělcům ale poplatek nemíří, příjemci jsou vydavatelé (Sony, ATV Music Publishing a další). Viz U.S. to make streaming services pay more for music.

VMWare by mohlo koupit Dell. To VMWare, jehož 80 % vlastní právě Dell od koupě EMC v roce 2015. Tahle trochu zvláštní transakce by pomohla vyřešit to, že se Dell stal soukromou společnosti v roce 2013, vrátit ho na burzu a také pokrýt dost značné dluhy ve výši zhruba 50 miliard dolarů. Viz VMWare could buy Dell in what could be tech's biggest deal ever – a reverse merger that would bring Dell back to public markets.

Uber spouští pilotní provoz bike sharingu. JUMP Bikes budou prozatím v San Francisku s 250 koly. Navíc jde o elektrická kola. Viz Expanding Affordable, Sustainable Transportation Options with JUMP Bikes a Uber is jumping on the dockless bike-share bandwagon – k čemuž je nutné dodat, že JUMP nejsou bezstanicová (jako třeba ofo, které mělo v Praze pilot loni).

Kurz Bitcoinu v pátek klesl dokonce už pod 8000 dolarů. Viz Bitcoin Drops Below $8,000 as Cryptocurrency Pain Continues. Ale teď, když tento text čtete, už může být zase všechno jinak.

