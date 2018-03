 »  Alexa vám pustí zprávy Radiožurnálu. Český rozhlas vstoupil do chytrého reproduktoru Amazonu

Český rozhlas se stal první tuzemským médiem, které vstoupilo na půdu hlasově ovládaných domácích reproduktorů. Přes přístroj Amazon Echo, řízený hlasovou asistentkou Alexa, si nově můžete pustit zprávy Radiožurnálu nebo zahraničního vysílání Radio Praha.

Pokud Echo vlastníte, můžete si novou službu přidat v mobilní aplikaci, která slouží k nastavení přístroje, nebo na webu Amazonu. Na záložce Skills najdete mezi aplikacemi BBC, Wall Street Journalu, Washington Postu a dalších nově také Český rozhlas Radiožurnál – zprávy. Pokud zdarma nabízenou aplikaci povolíte (Enable), můžete pak Alexu kdykoli vyzvat, aby vám přehrála nejaktuálnější zpravodajskou relaci.

Obsah se aktualizuje jednou za hodinu a kromě české relace jsou k dispozici zprávy také v angličtině (nutno povolit aplikaci Radio Prague) nebo německé vydání (Radio Prag). K aktivaci aplikace a startu přehrávání stačí použít frázi „Alexa, what’s my flash briefing“ nebo „Alexa, what's my news“ (v německé verzi samozřejmě „Alexa, was gibt es Neues“).

Pokud má uživatel v Echu povolených více zpravodajských „skills“, může si v nastavení mobilní aplikace rozhlasové zprávy posunout na čelní pozici nebo pořadí upravit jiným způsobem.

Živé vysílání i interaktivní hra

„Je to začátek. Chceme otestovat, jaký bude o zprávy přes Alexu zájem. E-shop Alza.cz říká, že zařízení s Alexou prodávají stovky měsíčně a že zájem o ně roste, i když Alexa zatím neumí česky a musíte na ni mluvit anglicky nebo německy,“ řekl Lupě analytik Českého rozhlasu Adam Javůrek, který za projektem stojí.

O tom, že se hlasově ovládaní domácí asistenti v budoucnu v domácnostech prosadí, vůbec nepochybuje. „Například ve Spojených státech už jsou podle nejnovějších statistik asi v 18 % domácností a podle některých odhadů mají být do tří let ve třech čtvrtinách domácností v USA“ říká.

Rozhlas podle něj plánuje zařazení svého zpravodajství také do dalších zařízení od jiných výrobců – zejména do Google Home nebo Apple HomePod (až se začne v Česku prodávat). Chtěl by také umožnit, aby si uživatel přes Alexu mohl pustit živé vysílání svých stanic nebo si přehrát podcasty oblíbených pořadů.

V plánu je také vytvoření rozhlasové interaktivní hry. „Člověk by v ní hlasovými povely ovlivňoval děj a rozhodoval by, kam se hrdiny vydá a co bude podnikat,“ popisuje Javůrek. Rozhlas už si vytvořil interní demo, které fungovalo na základě textové hry Františka Fuky Indiana Jones z roku 1987 (ukázku si můžete poslechnout v prosincovém vydání rozhlasového pořadu Online Plus).

Autor je externím spolupracovníkem Českého rozhlasu.