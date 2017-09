 »  Amazon hledá místo pro novou centrálu, konec Koloniálu a hračky v Alze

Co se za týden událo na tuzemské i světové e-commerce scéně, sledujeme pravidelně už několik let. Pravidelný týdenní přehled eŠopák (RSS) jsme rozjeli až letos. Pokud byste pro nás měli nějaké tipy, dejte nám vědět.

Na jaře vlétla skupina Rockaway na knižní trh nákupem Euromedia Group, včetně jejích značek Knižní Klub, Ikar nebo Universum. Teď je tu další posílení ve světě papírových knih, když si pořídila řetězec Neoluxor.

Rockaway knížkám věří. Vidí v knižním segmentu nevyužitý potenciál a prostor pro zkvalitňování nabídky svým zákazníkům. Zároveň chce skupina respektovat specifika oboru, a tak knižní divize stojí mimo ostatní aktivity skupiny. Na vlastní pěst ale donedávna válčil i Koloniál.

Každopádně Neoluxor byl pro knižní skupinu zajímavý především tím, že má největší síť kamenných obchodů. A to se může časem hodit i zbytku skupiny.

Z domova

– Koloniál má definitivně zavřeno a Rockaway bude dál pokračovat jen se značkou Košík. Možná škoda, prvorepublikový Koloniál měl něco do sebe. Každopádně teď je hlavním on-line super/hyper marketem Havrlantovy skupiny Košík.

- Jak si vyzkoušet virtuálně módní doplňky nebo kosmetiku „na tělo“? To je zatím nepokořená meta. Slovenský projekt Virtooal ji zkouší ztéci a ulovil jako andělského investora Víta Endlera. Původně vyvíjela jen virtuální zrcadlo, teď zkouší celou kabinku. A shání investory.

- Klido.cz se už asi oklepalo z divočiny kolem Pepa.cz a pouští se do nové akce. Rozjeli si inovační think-tank, který má podporovat lokální turistické atrakce nebo vyjednat co nejlepší podmínky pro domácí cestování hromadnou dopravou či s pomocí carsharingu. No tak uvidíme.

– Alza začne prodávat hračky z Hamleys. To je zpráva, kterou ocení zřejmě hlavně rodiče. Jim by to mohlo ušetřit návštěvu nebezpečné pražské prodejny a mohou se na Vánoce připravit v klidu domova nebo kanceláře.

Ze světa

– Německý Otto nabízí svým zákazníkům rozvoz do druhého dne a zdarma. Stačí objednat do osmé hodiny večerní. Zatím je služba dostupná přibližně pro dvanáct tisíc položek v katalogu.

– Víc než dvaadvacet miliard eur se má protočit letos na italské e-commerce scéně. To by měl být, stejně jako ve zbytku Evropy růst – v tomto případě až o 14 procent. Odhad vyrobila nadace Ecommerce Foundation z různých italských zdrojů.



Zdroj: Netcomm

– Amazon vyhlásil soutěž o místo pro svou druhou centrálu. Městům nabízí přísun nových lidí a zároveň experiment. Moc firem s dvěma velitelstvími v jedné zemi není. A o HQ2 zájem evidentně je. Podle agentury Reuters už se ozval Dallas, Houston, Toronto, St. Louis, Kentucky nebo Miami.

– Alibaba zkouší ověřování plateb „úsměvem“ respektive ověřením obličeje 3D kamerou. Novinka budí mezi obchodníky rozpaky, ale každopádně první obchod, který to zkouší, je KFC.

– Letos si Amazon pořídil startup Soug, aby mu pomohl prorazit v Dubaji a okolí. Teď je tu další investice, která má v oblasti rozšířit službu Prime, tedy rychlou rozvážku zboží, lepší ceny a podobně. V asijské síti Amazonu tak nově uvízl projekt Wing.ae.