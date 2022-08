Amazon kupuje chytré vysavače iRobot, Hetzner zdražuje, velké čipové zatýkání v Číně

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

Amazon chce za 1,7 miliardy dolarů koupit firmu iRobot stojící za robotickými vysavači Roomba. V domácnostech už Amazon slídí díky chytrým reproduktorům s Alexou a zvonkům Ring. Vysavačů iRobot už se prodalo přes 40 milionů. Nyní se čeká na klasické schvalovací kolo akcionářů a regulátorů.

Amazon zavře cloudové úložiště Amazon Drive. Nepříliš známá alternativa k Dropboxu a spol. zřejmě neměla velký úspěch. Počet uživatelů firma nezveřejňuje. K vypnutí dojde koncem příštího roku.

Samsung představil nové skládací telefony Flip4 a Fold4. Jeden se otevírá na výšku, druhý na šířku. Ceny nového Foldu startují na 44 990 korunách, u Flipu je to 27 490 korun. Samsung ovládá český trh s ohebnými stroji. Celosvětově jich letos chce prodat deset milionů. Jihokorejský výrobce také ukázal nové hodinky Watch5 a Watch5 Pro a sluchátka Buds2 Pro.

Hetzner zvyšuje ceny. Důvodem je, jak jinak, rostoucí cena energií. Zdražení se týká řady produktů, většinou jde o zhruba deset procent. Ceny zvyšují také některá česká datacentra.

Většina procesorů Intel v desáté až dvanácté generaci má novou závažnou chybu. Název má ÆPIC Leak. Díky ní je možné číst například klíče AES, RSA a SGX. Chyba je součástí architektury a vyžaduje práva root.

Čip ESP32 dokáže ze změn Wi-Fi signálu detekovat lidi a zvířata. Umožňuje to software ESP-WIFI-CSI, který vydala společnost Espressif stojící za ESP32. Využívá se k tomu Wi-Fi Channel State Information.

USA odmítly financovat Muskův Starlink v rámci pokrývání venkova internetem. Starlink u FCC žádal 885 milionů dolarů z programů, kde je k dispozici 9,2 miliardy dolarů. FCC uvedla, že Starlink je sice slibný, že ale postupně klesá jeho rychlost – což je zřejmě dané rostoucím počtem uživatelů.

Čínský sen o čipové soběstačnosti má i přes řadu úspěchů velké trhliny. Byli zatčeni minimálně čtyři manažeři dohlížející na státní polovodičové rozdělování peněz. Jsou obviněni z korupce. Čína zatím skrze takzvaný Big Fund do oblasti napumpovala 30 miliard dolarů a posílá 20 dalších. Stát také musel zachraňovat kolos Tsinghua Unigroup. Bloomberg píše, že čínské vedení je v souvislosti s progresem v čipech frustrované. Velká korupce byla v rámci moderního rozvoje přítomná vždy a často se chápala jako vedlejší efekt lití peněz do ekonomiky.

Čínské firmy získaly podíly v Unity. Konkrétně jde o Alibabu, China Mobile, Oppo a Douyin, což je v Číně to, co u nás známe jako TikTok. Unity si nadále drží majoritu. Obchod s Číňany přišel společně s oznámením o větším zakořenění v této zemi. Roli zřejmě budou hrát i nové zákony, kdy je těžké posílat data z Číny ven a je potřeba lokální infrastruktura. Čína je největší mobilní herní trh na světě, který sbírá data ve velkém.

Unity má zároveň nápadníka, engine chce koupit americký podnik AppLovin, a to za dvacet miliard dolarů. Má to podmínku, Unity se musí vzdát nedávno oznámeného spojení s firmou IronSource, což je konkurent AppLovinu. AppLovin je přítomen i v Česku. Koupil zdejší herní firmu Geewa a následně v ní rozjel propouštění.

V Německu se nemohou prodávat čínské telefony Oppo a OnePlus, obě spadají pod BBK Electronics. Podle žaloby Nokie měly porušit patenty pro 4G a 5G. Značky rovněž musí zaplatit odškodné za každý prodaný telefon.

Intel vydal profesionální desktopové grafické karty Arc Pro A50, A40 a A30M. Vychází z čipu ACM-G11. Jde o další z pokusů Intelu se do dedikovaných GPU dostat. Chodí ale zprávy, že to tato sekce může mít nahnuté.

AMD opět zvýšilo tržní podíl vůči Intelu. U desktopových procesorů to v druhém kvartálu bylo 20,6 procenta pro AMD, u notebooků 24,8 procenta a u serverů 13,9 procenta. Mercury Research také ukazuje nárůst serverového ARMu.

Micron v USA slíbil investovat 40 miliard dolarů do výroby polovodičů. Částka bude rozložená do deseti let. Micron akci oznámil krátce poté, co v Americe schválili Chips Act s 52 miliardami dolarů. Společnost zároveň upozornila, že očekává horší finanční vyhlídky, protože poptávka po čipech v některých segmentech oslabuje.

Serverovým ARM čipům Ampere se dostává čím dál větší pozornost. Kromě instancí ve velkých cloudech se je snaží na trh dodávat HPE ve svých serverech ProLiant. SemiAnalysis nyní přináší pěknou analýzu.

Součástí Google Open Source Silicon je nově také GlobalFoundries. Poskytuje svůj 180nm výrobní proces. Firma SkyWater zase rozšířila nabídku na 90nm. Iniciativa se soustředí na otevřené navrhování čipů.

AWS, Splunk a Symantec rozjíždí Open Cybersecurity Schema Framework. Jde o open source projekt, jehož cílem je sjednotit data o kyberbezpečnosti, které lezou z řady různých nástrojů. Kromě zakládající trojky se připojily další firmy jako Cloudflare, CrowdStrike, IBM, Palo Alto Networks, Okta, Trend Micro, Sumo Logic, Rapid7, Salesforce.com a další.