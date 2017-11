 »  Amazon v Česku? Téhle podoby se Alza ani Mall ještě dlouho nemusí bát

Že by to bylo konečně tady? Amazon vstoupil do Česka? Českými servery včera proběhl článek o tom, že je Amazon konečně v češtině. Přichází konec českých e-shopů? Mají propustit svého jediného programátora, zahodit 10 let PHP kódu a za zbytek peněz nakoupit bitcoiny? Tak žhavé to nebude.

Vše, co se totiž stalo, je to, že Amazon přidal na Amazon.de možnost zobrazení v češtině. Jako zákazník tedy musíte najet úplně dolů na web a můžete si zvolit vedle turečtiny, němčiny, angličtiny nebo polštiny také češtinu.

V praxi je přeloženo nákupní prostředí, u produktů jsou názvy přeloženy jen někdy, ale nikde bulletpointy či popisky produktů. Nikdo si také nedělal těžkou hlavu například se spodní lištou webu. (Amazon uvádí, že na překladu nadále pracuje a že ho bude rozšiřovat – poznámka redakce.)

Vtipné je, že nakupujícím je přeložen německý Amazon, ale na prodejce míří reklama na Amazonu britském. Což je pravděpodobně pozůstatek nepodařeného letního PR Amazonu, kdy mylně informoval o češtině v rozhraní pro prodejce (to dodnes není).



Autor: Adam Kurzok Na české prodejce na Amazon.de míří reklama z britské verze

Z hlediska e-commerce tedy lze těžko hovořit o vstupu Amazonu do Česka. Nejde hovořit ani o lokalizaci, jako spíše o rychle spíchnutém překladu, za který byste svého dodavatele e-shopu vypráskali dveřmi. Pokud to zůstane v této formě, nemusí se Alza ani Mall ještě dlouho Amazonu obávat.

Bavil jsem se také s polskými přáteli, co se stalo poté, co šlo Amazon přepnout do polštiny. Odpověděli, že vlastně nic.

Podle všeho si Amazon testuje, zda čistě tato pololokalizace má nějaký smysl. Samozřejmě je možné, že Amazon si nejdříve lokalizuje Polsko a Česko, a teprve poté spustí masivní kampaň. To udělat může, ať už mu prodeje v těchto zemích fungují hodně dobře, nebo hodně špatně.

Zkuste si zajet třeba do Španělska nebo Indie, kde Amazon spustil plnohodnotný Marketplace na lokální doméně, a uvidíte, co to znamená mediální masáž: televize, billboardy, odběrné schránky na benzínkách a podobně.

I vůči tomu jsem trochu skeptický. Při vší úctě, hlavním bojištěm Amazonu je dnes Asie s miliardovými trhy a podle všeho bude Amazon své služby spouštět i na bohatém skandinávském trhu. Těch pár milionů obyvatel Česka využije spíše jako pracovní sílu než zajímavý trh.

Největší hrozba pro české e-shopy nepřijde ze západu, ale z východu. Viz tento graf:

Amazon v češtině je jen malý krůček. Češi však najeli na čínskou vlnu. Budoucnost ukáže, kdo vyhraje tento souboj o náš rybníček #ecommerce pic.twitter.com/sHT3MxD2rJ — Ondra Klega (@Kolegacek) 7. listopadu 2017

TIP: Jak vypadá distribuční centrum Amazonu v Dobrovízi? Podívejte se na fotoreportáž: