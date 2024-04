Amazon začal pokukovat po českých startupech, aby rozšířil rostoucí flotilu e-commerce robotů

Amazon loni v červnu v Kojetíně na Olomoucku na ploše 190 tisíc metrů čtverečních otevřel své druhé distribuční centrum v Česku. Na rozdíl od toho v Dobrovízi u Prahy už je z větší části robotizované a představuje novou generaci těchto logistických komplexů. Ta byla doposud nejblíže k vidění v Polsku. Firma u nás od roku 2013 dle svých údajů investovala 26 miliard korun. V Praze má také korporátní a IT centrálu s asi 1200 lidmi.

Celkové investice Amazonu v Evropě od roku 2010 dosáhly na 215 miliard eur, a to do sítě logistiky, vývoje, výzkumu a dalších oblastí. Firma uvádí, že na starém kontinentu vytvořila 220 tisíc stálých pracovních pozic různého typu – od nekvalifikovaných zaměstnanců v distribučních centrech po inženýry a podobně. Další investice dělá cloud Amazon Web Services, který je ale oddělenou entitou.

Mezi hi-tech investice patří robotická laboratoř ve Vercelli kousek od Milána. Jde o centrum globálního týmu pro mechatroniku a udržitelné obalové technologie. Amazon má podobné týmy v Bostonu a domovském Seattlu. Stovky inženýrů v nich pracují na nových typech robotů, automatizačních linek a prvcích umělé inteligence. Jejich práce se nasazuje do provozu, aby buď nahradila, nebo doplnila lidskou práci.

Laboratoře v severní Itálii, která patří k hlavním průmyslovým centrům Evropy, fungují od roku 2019. Tým letos oslaví zavedení více než tisícovky nových robotů a technologií na bázi AI v síti distribučních center v rámci kontinentu. Má jít o celkovou investici přesahující 700 milionů eur.





Amazon je jeden z řady amerických technologických gigantů, který dokáže využít dobrého vzdělávání, vědy a výzkumu a průmyslové základny v Evropě. Starý kontinent už nějakou dobu zaostává ve statistikách, jako je počet startupů-jednorožců nebo množství největších světových technologických firem. To ale neznamená, že by zde nebyly potřebné znalosti a kapacity. Jen se je i kvůli regulaci a dalším aspektům tolik nedaří přetavovat do nových firem, čehož využívají Amazon a spol. v získávání potřebných talentů, jako je právě tým v Itálii.

Amazon zároveň chce oslovit evropské průmyslové, robotické, AI a další startupy pomocí svého kapitálu. Společnost rozjela fond s jednou miliardou dolarů, který zatím investoval ve Spojených státech a nyní se vydává také do Evropy včetně České republiky. Firmu mimo jiné zajímají firmy, které by mohly doplnit jeho automatizované sklady.

„Evropa je velice atraktivní. Má silné technické vzdělávání, inovace v průmyslu a vidíme zde zájem investorů posílat rizikový kapitál do hardwaru a takzvaného deeptechu,“ popsala Franziska Bossart, ředitelka Amazon Industrial Innovation Fund.

Lupa měla možnost se do komplexu ve Vercelli podívat. Zde jsou ukázky robotických a AI technologií, které tam Amazon vyvinul a které rozšíří jeho obří celosvětovou e-commerce síť.

Univerzální robotický štítkovač (URL)

Universal Robotic Labeller je automatizační linka, která dokáže na jakýkoliv balíček nalepit různě velké papírky s identifikací adresáta a podobně. Robotické rameno s „přísavkami“ umí polepit i měkké balíky různých tvarů a nezaměřuje se pouze na krabice. Kamera detekuje, jak velký je balík, a podle toho instruuje ruku, aby provedla lepení. Pak balík sjede po pásu a mohou si ho převzít další roboti. Důležitý je kontext. Amazon odbavuje miliardy balíčků a balíků. Pokud tedy dokáže ušetřit na rozměrech nálepek, v tak velkých objemech to dělá velké peníze.





Automatizované balení (APT)

S tím souvisí Automated Packaging Technology. Jde o nevzhledný stroj s rolí v Amazonu vyzkoumaného recyklovatelného a například proti vodě či otřesům odolného papíru, do kterého lze vložit jakékoliv zboží a nechat ho zabalit. A to bez procesu lepení, od čehož si Amazon slibuje šetrnější přístup k ekologii. A opět jde o zmiňované objemy a s tím spojenou úsporu.

Robotický paletizátor přepravek (RTP)

Robotic Tote Palletiser je součást procesu paletizace. Zařízení má dvě robotická ramena skládající několik přepravek na dvojici palet. První rameno umisťuje tři nebo čtyři vrstvy přepravek na každé paletě, zatímco druhé rameno seskládá dvě palety na sebe a vytváří tak jeden celek. Vše je bezpečně svázáno popruhy a opatřeno přepravním štítkem. Zaměstnanec sadu palet přemístí do přívěsu určeného pro expediční sklad. Systém mimo jiné předchází opakovanému zvedání těžkých předmětů.

Robotický třídič (FSRI)

Flat Sorter Robotic Induction je zařízení zajišťující průchod balíků distribučním centrem. FSRI přebírá opakující se úkoly a usnadňuje zaměstnancům práci. Používá optické senzory, které rozpoznají balíčky kdekoli na dopravníku. Robotické rameno je vyzvedne a pošle dál. Opět se používají přísavky.

Automatické odebírání přepravek (ATR)

Vozík připojený k systému se pohybuje po kolejové dráze vedoucí podél celé stěny se systémem a přijímá oznámení o naplnění přepravky. V reakci na tento signál se vozík přesune k plné přepravce a pomocí speciálního ramene ji vymění za prázdnou přepravku. Po dokončení výměny může systém pokračovat v doručování zboží do toho umístění a proces se postupně opakuje. Automatizací procesu výměny přepravek ATR snižuje množství manuální práce.