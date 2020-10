AMD kupuje Xilinx a poráží Intel a Nvidii, nový vzhled Windows 10, konec Internet Exploreru

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

Z GitHubu byl odstraněn projekt YouTube-dl, který slouží ke stahování videí z YouTube. Stalo se tak na základě žádosti organizace RIAA. Ta se odvolává na zákon DMCA (sekce 1201). Dle RIAA nástroj obchází ochrany streamovacích služeb. YouTube-dl má sloužit ke stažení a následnému šíření autorsky chráněných děl. Na GitLabu kódy stále jsou. Organizace Freedom of Press upozorňuje, že YouTube-dl je často používán aktivisty pro stahování videí (například násilné potlačování protestů), která porušují pravidla daných služeb a jsou mazána.

Internet Explorer definitivně skončí 17. srpna 2021. Microsoft se postupně snaží převést uživatele na Edge na jádře Chromium. Dochází například k přesměrování v případě nekompatibilních stránek, od listopadu se nepůjde přihlásit k účtu Microsoftu a skončí podpora Teams. IE má stále podíl pět procent, Edge osm. V Edge je zároveň IE mód pro kompatibilitu. Více píše Bleeping Computer. Microsoft také vydal aktualizaci Windows 10, která ze systému definitivně odstraňuje Flash (KB4577586).

Windows 10 se příští rok zřejmě dočkají upraveného vzhledu. Windows Central přišel s informací, že Redmond pracuje na designu nazvaném Sun Valley. Vychází ze současného konceptu Fluent Design, nepůjde tedy o nic drastického.

AMD nakonec skutečně kupuje Xilinx, a to v obchodu za 35 miliard dolarů v akciích. Po pokusu Nvidie koupit ARM tak jde během krátké doby o druhou akvizici v oblasti čipů, která se řadí mezi největší akce tohoto typu v historii. Rozjetému AMD se nyní daří na více frontách (superpočítače, dodávky do konzolí nové generace, úspěšné desktopové procesory a GPU), akcie si letos připsaly 80 procent. Tržní hodnota firmy je kolem 100 miliard dolarů. Xilinx je významným dodavatelem FPGA čipů, což AMD umožní nejenom posilovat v datacentrech, ale také vyzkoušet nové oblasti, jako jsou mobilní 5G sítě a průmysl. Intel v roce 2015 za 16,7 miliardy dolarů koupil firmu Altera, konkurenci Xilinx. Nvidia zase získala Mellanox.

AMD také představilo nové grafiky Radeon ze série 6000, se kterými míří do high-endu a chce soupeřit s novými RTX kartami série 3000 od Nvidie. Nárůst výkonu je znatelný a zdá se, že by AMD mohlo být oproti konkurenci i rychlejší. AMD se nedávno podobný kousek podařil u procesorů, kdy s architekturou Zen 3 u Ryzenů 5000 smazal poslední výhodu Intelu, a sice výkon na jádro. U GPU pak kromě výkonu vyrostly i ceny. Nejrychlejší 6900 XT (NAVI 21, 7 nm, RDNA2, 16 GB GDDR6) vyjde na 999 dolarů.

Vychází Ubuntu 20.10 Groovy Gorilla. Canonical jej postavil na linuxovém jádře 5.8, díky čemuž je zajištěna podpora novějšího hardwaru, třeba v případě AMD Zen 3, USB 3, Intel Gen11 a Gen12 (integrované grafiky). Součástí je firewall nftables, aktuální verze aplikací typu LibreOffice, podpora ZFS a také plný běh desktopové verze na Raspberry Pi (4 nebo 8 GB RAM).

Vyšla také Fedora 33. Výchozím souborovým systémem je BTRFS, editor vi byl nahrazen nano a nahrazen byl zRAM.

OnePlus posílá na trh telefon OnePlus Nord N10, který navazuje na nedávný Nord. Jde o smartphone s 5G s cenou pod deset tisíc korun, u nás konkrétně 8799 korun. Součástí je Snapdragon 690, 6 GB RAM, 4300mAh baterie, 6,49" TFT IPS displej (2400 × 1080 pixelů) nebo Android 10.

Ve věku 78 let zemřel předseda představenstva skupiny Samsung Lee Kun-hee. Šlo o nejbohatšího člověka v Jižní Koreji, který ze Samsungu udělal velikána v chytrých telefonech, televizích a polovodičích. V roce 1993 řekl zaměstnancům, že mají změnit vše, kromě manželky a dětí. Firmu nyní vede Lee Jae-yong, syn zesnulého šéfa.

Slovensko podepsalo s USA deklaraci o bezpečnosti v 5G sítích. Jinými slovy se přidalo k aktivitám Spojených států proti Číně a Huawei. Obě země se v prohlášení odkazují na Pražské návrhy. Slovensko prozatím proti Huawei nijak výrazně nevystupovalo. Tamní zpravodajská služba SIS upozornila, že Čína na Slovensku špehuje skrze své technologické firmy.

Problémy na západě vedou Huawei k výraznému posilování R&D aktivit v Rusku, kde se soustředí na mladé talenty, spolupráci s univerzitami, firmou Kaspersky a podobně. Přesouvá sem své kapacity a investice z USA či Austrálie. Situaci shrnuje tento text.

Huawei zároveň otevírá výzkumné a vývojové centrum v Maďarsku, a to při příležitosti oslav 15 let na tamním trhu. Zaměří se na AI, zpracování obrazu nebo distribuované systémy. Huawei v Maďarsku rovněž provozuje distribuční centrum pro 50 zemí.

Financial Times pak referují, že USA začaly udělovat výjimky na dodávky čipů Huawei. Týká se to společností, které nedodávají do 5G segmentu. Týká se to třeba OLED a CMOS čipů. O výjimku už požádalo kolem tří stovek firem.

Huawei jako celek roste i navzdory potížím s USA. Za první tři čtvrtletí letošního roku firma podle oficiálního prohlášení utržila 100,7 miliardy dolarů, meziročně o 9,9 procenta více. Huawei uvádí, že očekávání byla v podstatě splněna. Růst ale zpomalil, ve stejném období loňského roku činil 24,4 procenta. Společnost uvádí, že „čelí výrazným produkčním a provozním výzvám“.

Microsoft hlásí tradičně výborné kvartální výsledky. V prvním čtvrtletí fiskálního roku 2021 mu výrazně narostly tržby z cloudu. Office 365 a spol. si připsaly 21 procent, Intelligent Cloud 21 procent. Windows OEM spadly o pět procent, naopak Surface o 37 procent rostl. Celkově tržby poskočily o 12 procent na 37,2 miliardy dolarů se ziskem 13,9 miliardy (plus 30 procent).

Americký telekomunikační regulátor FCC spouští fond pro rozšíření 5G do málo osídlených oblastí. Na dobu deseti let je v něm k dispozici devět miliard dolarů a jmenuje se 5G Fund for Rural America. O podporu se přihlásil například satelitní poskytovatel internetu Hughes, který tradičně tyto oblasti pokrývá.

Jeden z největších virtuálních operátorů v USA mění majitele. Investiční skupina GTCR za 2,3 miliardy dolarů koupila Consumer Cellular, který má čtyři miliony zákazníků.

SAP zveřejnil výsledky za poslední kvartál (PDF), vyčíst lze leccos. Třeba to, že zákazníci migrují do cloudu ještě rychleji, než jak se očekávalo, což má na tradiční byznys SAPu značný dopad. Zákazníci mimo jiné více zvažují přechod ke konkurenci. Na SAP také dopadá COVID-19, se kterým se potýká jeho klientela. Problémy má třeba Concur, software pro služební cesty. Situaci shrnuje ZDNet.