AMD poráží Intel i v serverech, Apple ruší HomePod, Nokia propustí deset tisíc lidí

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

Třetí generace serverových procesorů AMD Epyc je zde. Fungují na architektuře Zen 3, stejně jako aktuální Ryzeny série 5000. Nejvyšší model má 64 jader a 128 vláken s boost frekvencí 3,5 GHz, spotřebu 280 wattů, osmikanálový řadič DDR4 (až 4 TB RAM) nebo 128 linek pro PCI Express 4.0. IPC oproti předchozí generaci narostlo o 19 procent. Intel se tedy může začít potit i s Xeony. I když dostupnost je kvůli externí výrobě opět otázkou. Nové Epycy budou ve strojích mnoha výrobců (třeba nové řady Dellu a Lenova), se spoluprací se ozval i Microsoft.

Intel představil jedenáctou generaci procesorů Core pod označením Rocket Lake. Stále se vyrábí 14nm procesem, i když vnitřní architektura byla pozměněna. Nejvyšší model Core i9–11900K má až 5,3 GHz, dvacet linek pro PCI Express 4.0, podporu DDR4 pamětí na frekvenci 3200 MHz a integrovanou grafiku Intel Xe. Růst IPC je 19 procent. Prodeje startují 30. března.

A ještě jedna procesorová novinka – AMD vydává notebooková CPU ze série Ryzen 5000 Pro. Jde o modely Ryzen 7 Pro 5850U, Ryzen 5 Pro 5650U a Ryzen 3 5450U. Architektura je Zen 3, výroba na 7 nm, spotřeba 15 wattů a nejvyšší model jede na osmi jádrech a šestnácti vláknech.

Nokia propustí deset tisíc lidí, počet zaměstnanců se sníží na zhruba 80 tisíc. Je to součástí plánu restrukturalizace, v rámci něhož se má do roku 2023 ušetřit 600 milionů eur. Plán počítá s vytvořením tří obchodních skupin – mobilní sítě se zaměřením na 5G, Cloud and Network Services a Network Infrastructure. Nokia se náročně spojovala s Alcatel-Lucent, vsadila na nevhodné čipy a obecně z ústupu Huawei netěží tolik jako Ericsson.

Apple ukončuje prodej chytrého reproduktoru HomePod napojeného na Siri. Ten byl představen v roce 2017 a prodával se za 299 dolarů. Apple pro TechCrunch uvádí, že se bude soustředit na model HomePod mini s cenovkou 99 dolarů. Dá se předpokládat, že velký HomePod nebyl velký úspěch.

Micron zase končí s paměťmi založenými na technologii 3D XPoint. Tu firma vyvinula společně s Intelem, ale na rozdíl od něj se do nasazování příliš aktivně nehrnula a dodávala právě Intelu. Micron letos plánuje prodat továrnu v Utahu, kde tyto paměti produkuje. Převzít by ji mohl Intel, který 3D XPoint používá v některých produktech Optane. Důvodem zrušení má být podle Micronu to, že se mu tato technologie nevyplatí, píše AnandTech.

Xiaomi se podařilo uspět u soudu v USA. Soudce zrušil zákaz Donalda Trumpa, který se podobal podobným restrikcím, jakým ze strany Spojených států čelí Huawei. Soud zrušení embarga, které ještě nestihlo vejít v platnost, odůvodnil tím, že neexistují důkazy, že by Xiaomi spolupracovalo s čínskou vládou, a není jasné, proč by tato firma měla představovat riziko národní bezpečnosti. Více píše Bloomberg, Xiaomi vydalo prohlášení.

Pamatujete si na reklamní kampaň Mac vs. PC, kde si Apple utahoval z Windows? Její představitel Justin Long nyní přešel na druhou stranu a v nové kampani Intelu propaguje PC notebooky:

Huawei si začne účtovat licenční poplatky od výrobců 5G telefonů. Tato čínská firma je největším držitelem 5G patentů, čehož chce využít v době, kdy jí mobilní byznys zničily sankce USA. Poplatek se má odvozovat v procentech od ceny telefonů, nejvíce pak půjde o 2,5 dolaru za kus. Má to platit i zpětně od roku 2019.

Čínský prezident Xi Jinping měl proslov, ve kterém jako priority rozvoje určil core technologie, inovace a vědu. Myslí tím mimo jiné čipy, ICT infrastrukturu a další. Čína tedy na americké tlaky reaguje dalším úsilím. Proslov Xi shrnuje New America, přepis je pak zde. Technologie jsou rovněž centrem nové čínské pětiletky.

SUSE chystá vstup na burzu a potvrzují se tak dřívější spekulace. Reuters a ZDNet uvádí, že by úpis akcií měl dosáhnout na sedm až osm miliard eur. IPO by se mělo uskutečnit ještě letos. Pro současného vlastníka v podobě investiční společnosti EQT, která SUSE koupila za 2,5 miliardy dolarů, by mohlo jít o zajímavé zhodnocení. SUSE má silnou prezenci v Praze.

Zranitelnost Spectre u procesorů Intel v praxi. Google zveřejnil proof of concept nazvaný leaky.page. Úspěšný útok dokáže přečíst paměť počítače. Projekt běží v JavaScriptu v prohlížeči a týká se Chrome a Intel Skylake.

Microsoft ukončil podporu původní verze prohlížeče Edge. Tedy tu, která ještě neběžela na jádru Chromium. Takzvaný Legacy Edge už bude bez bezpečnostních záplat a zmizí i z aktualizací Windows 10.

Docker získal investici 23 milionů dolarů, celkem už 58 milionů. Docker se dlouhodobě trápí s obchodním modelem a prodal například enterprise sekci. Situaci rozebírá TechCrunch.

7-Zip je k dispozici také pro Linux. Prozatím jde o alfa verzi určenou pro používání v konzoli. Binárky jsou k dispozici pro x86, ARM64, amd64 a armhf.

V GitLabu byla nalezena kritická zranitelnost, pomocí které lze na serveru spouštět škodlivý kód. Před zranitelností varuje také NÚKIB.

Vychází Java Development Kit 16. Jednou z novinek je nový balíčkovací nástroj umožňující poskytovat samostatné Java aplikace. Zlepšila se také správa paměti.

Google letos investuje sedm miliard dolarů do posílení datacenter ve Spojených státech. Naplno se rozběhnou Nebraska, Ohio, Texas a Nevada. Firma také plánuje vytvořit deset tisíc nových pracovních míst.

Microsoft kupuje firmu The Marsden Group. Jde o zlatého partnera Redmondu specializujícího se na rapid prototyping, zejména v oblasti výroby, logistiky a automobilů. Pro Microsoft jde o posílení služeb k Azure.