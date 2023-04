Američané v Rožnově investují další miliardy do výroby čipů, chtějí být světovou jedničkou

Když se ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (STAN) před pár týdny s českými podnikateli vypravil na delegaci do Spojených států, kromě lobování v Intelu, který rozjel stamiliardové investice v Evropě, se zastavil také v další polovodičové společnosti. Podle informací Lupy navštívil kanceláře amerického podniku Onsemi (dříve ON Semiconductor). Ten už totiž v Česku investoval miliardy korun a nyní rozjel další miliardovou investiční akci, díky které by Česko mělo hrát důležitou roli v zajištění dodávek čipů zejména pro automobilky.

Onsemi sídlí v Rožnově pod Radhoštěm. Američtí investoři tam v roce 2003 navázali na tradici socialistických podniků Tesla Sezam a Terosil. První z nich se zaměřoval na výrobu čipů, druhý na zpracování křemíku. Díky proudění kapitálu se podařilo vybudovat producenta automobilových a průmyslových čipů s denní produkcí kolem deseti milionů kusů.

Onsemi loni do expanze v Česku investovala necelé čtyři miliardy korun. Letos má firma vložit dalších zhruba sedm miliard korun. Američané totiž vyhlásili ambiciózní plán a chtějí se stát světovou jedničkou ve výrobě čipů na bázi karbidu křemíku (SiC, silicon carbide). Už dnes patří mezi pět firem na světě schopných produkovat osmipalcové wafery (křemíkové desky) na této technologii.

SiC je sloučenina uhlíku a křemíku, která se hodí pro efektivnější vedení elektrické energie. Úspora může být až desetiprocentní. To se hodí například při výrobě elektrických automobilů, které jsou – stejně jako ty tradiční – plné různých čipů a mikrokontrolérů. Ostatně mezi zákazníky Onsemi patří třeba Tesla, BMW, Volkswagen Group nebo Hyundai.

Česko ve strategii mateřské korporace hraje důležitou roli a miliardové investice míří právě do SiC výroby. Kapitál proudí hlavně do zvýšení produkce SiC waferů. Firma chce do konce příštího roku zvětšit produkci více než desetkrát. V Rožnově se loni otevřela nová budova.





Kompletní proces v Rožnově

Ambicí je mít na Valašsku zavedený kompletní proces produkce karbido-křemíkových čipů. „Produkce polovodičů na bázi karbidu křemíku v Onsemi začíná růstem SiC krystalů v závodě v Hudsonu (New Hampshire, USA), dále pokračuje výrobou leštěných a epitaxních SiC desek v Rožnově pod Radhoštěm a je zakončena výrobou SiC čipů v závodě v Bucheonu v Koreji,“ uvádí firma k aktuálnímu řetězci.

Onsemi se i proto aktivně zajímá o evropský zákon o čipech (Chips Act), který v rámci svého předsednictví v Radě Evropské unie pomohlo dále protlačit Česko. Nyní prochází Evropským parlamentem. Chips Act má mobilizovat 45 miliard eur (kombinace veřejných a soukromých peněz) na produkci čipů na starém kontinentu.

Podobné programy zavedly či zavádí také další mocnosti včetně Spojených států, Číny, Jižní Koreji nebo Tchaj-wanu. Zájem politiků podnítila celosvětová čipová krize a problémy v dodavatelských řetězcích, čehož polovodičové firmy rychle využívají. Onsemi je jedním z hlavních zájemců o Chips Act jak doma v USA, tak v Evropě. V obou případech má dobré podmínky, protože se neváže na Čínu, proti které dnes Západ zejména v oblasti čipů vystupuje a zavádí na ni sankce.

Investice Američanů do polovodičové produkce na našem území je důležitá i v kontextu Evropy. Ta se v tomto oboru propadla na celosvětový podíl pod deset procent a v mnoha ohledech je závislá na dalších zemích.

Politici nyní lákají investory. Intel ve východním Německu dostal obří dotaci a chce další, stavět by ale měl. Jedná se i s TSMC, Tchaj-wan si ale kvůli křemíkovému štítu, drahým energiím či nedostatku lidí klade řadu podmínek. Do Evropy se s výrobou nechce ani Samsungu, důvody jsou podobné.

Velkou akci rozjíždí Jižní Morava. Podnikatel, investor a radní Jihomoravského kraje Jiří Hlavenka podepsal spolupráci s dvanácti dalšími kraji v Evropě. Společně se mají ucházet o Chips Act, větší propojení, spolupráci a vybudování silného polovodičového systému.

Morava vstoupila do exkluzivního klubu. Do nové aliance patří třeba nizozemský region Severní Brabantsko (ASML), Sasko (největší výrobní hub), Azurové pobřeží, belgické Vlámsko (světově klíčová instituce IMEC), Bavorsko a další. „Považuji to za velkou věc s obřím potenciálem pro českou ekonomiku, a to s dopady podobnými, jakými byly investice do zdejšího automobilového průmyslu,“ popsal Hlavenka.

Problémy s plyny

Onsemi v České republice v roce 2021 zvýšila tržby o 370 milionů na čtyři miliardy korun. Za loňský rok by se měly dostat na 4,6 miliardy korun se ziskem přes 200 milionů. Počet zaměstnanců přesáhl dva tisíce, přičemž zhruba čtyři stovky z nich působí v designu integrovaných obvodů.

Rožnovský podnik se nicméně také musí vypořádávat s vysokými cenami energií, ale také nedostatkem vzácných plynů, zejména neonu. Ty jsou při polovodičové produkci nutné a velká část jejich dodávek pochází z Ruska a Ukrajiny, jež jsou ve válečném konfliktu. Jen dvě ukrajinské firmy Cryoin a Ingas ovládají kolem padesáti procent trhu.

Mateřská Onsemi sídlí v Arizoně a vznikla v roce 1999 vyčleněním z Motoroly. Podnik loni dosáhl na tržby 8,3 miliardy dolarů (rok předtím šlo o 6,7 miliardy) se ziskem 1,9 miliardy dolarů. Hodnota akcií na burze Nasdaq se za poslední rok zvedla o 45 procent. Tržní hodnota Onsemi činí přes 33 miliard dolarů.

Onsemi v Česku patří mezi nejdůležitější subjekty v polovodičovém byznysu. Aktivity u nás mají také další společnosti jako STMicroelectronics, Renesas, Espressif Systems, ASICentrum, NXP Semiconductors, Intel a další. České čipy dělají třeba firmy Tropic Square (Secure Element ve fázi tape-outu) a Advacam (zobrazovací čipy, které poletí na Měsíc). Tchaj-wan zase Česku nabídl, že u nás vybuduje centrum pro návrh čipů.