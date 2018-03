 »  Android P byl představen, další linuxové distribuce ve Windows, Remek otevřel inkubátor v Brně

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa velkých IT firem. Co se událo v tomto týdnu?

Google oznámil Android P a uvolnil preview pro vývojáře. Ostrá verze by měla dorazit ve třetím kvartálu letošního roku a celkem se mají objevit čtyři testovací verze. Systém nabídne vylepšené notifikace, podporu pro „notch“ (výřez v horní části displeje, se kterým přišel iPhone X a nyní ho výrobci Androidu začali kopírovat), API pro využívání většího množství kamer, podporu Wi-Fi RTT nebo HDR VP9 a HEIF.

Microsoft zase představil Windows AI Platform. Díky WinML API bude možné do Windows 10 aplikací dávat připravené modely strojového učení. Nemusí se tak využívat cloud a pro rychlost lze využít i GPU. Fungovat to bude vedle PC také na Xbox One, HoloLens a serverech.

Do Windows 10 se také dostaly další dvě linuxové distribuce: Kali Linux a Debian. K dispozici jsou rovnou na Windows Store.

Od letu socialistického kosmonauta Vladimíra Remka do vesmíru je to už 40 let. Remek při té příležitosti otevřel nový kosmický inkubátor Evropské kosmické agentury (ESA) v Brně. Jmenuje se ESA Business Incubation Centre (ESA BIC) a už dva roky má pobočku také v Praze. Brněnský BIC funguje v Jihomoravském inovačním centru (JIC) a Jihomoravský kraj do něj vloží 300 tisíc eur. Během tří let má přijmout devět mladých firem, které mají přenést kosmické technologie do běžného nasazení.

Novou šéfkou VMwaru v České republice a na Slovensku se stává Eliška Jirovská. Do firmy přichází z Oraclu, kde se starala o PPF (významnými zdejšími zákazníky Oraclu jsou Home Credit nebo O2). Jirovská po třech letech střídá Vladimíra Střálku.



Autor: Microsoft Windows AI Platform

„Silicon Valley končí, říká Silicon Valley,“ zní titulek článku v New York Times. Popisuje, jak se technologické firmy, investoři i zaměstnanci stále více dívají mimo San Francisco a Bay Area, mimo jiné kvůli obrovským nákladům. Atraktivní je například středozápad Států. ZDNet k tomu dodává, že Valley nekončí, jen se mění, což je jeho dobrá schopnost. O tom, jak na síle získávají nové americké technologické huby, v našich reportážích z Austinu a Seattlu.

Wall Street Journal zase rozebírá, jak velké technologické firmy v Číně (Tencent, Alibaba, Baidu, Xiaomi a další) musí držet basu s vládou. Přituhuje ještě více poté, co si prezident Si Ťin-pching zajistil větší moc. Si také utahuje šrouby a ještě více kontroluje už tak uzavřený čínský interneto-intranet.

Další velký obchod v polovodičovém světě: Microchip Technology za 8,35 miliardy dolarů kupuje společnost Microsemi. Firmy se celkem dobře doplní. Microchip má většinu peněz z automobilek a dalšího průmyslu, Microsemi zase z datacenter a zbrojního a leteckého odvětví.

Pro mnohé problematický bývalý šéf Uberu Travis Kalanick z firmy nakonec odešel a prodal akcie v hodnotě 1,4 miliardy dolarů do rukou japonské SoftBank. Kalanick nyní oznámil, že spouští fond 10100, v rámci kterého chce investovat do technologických firem. Zaměřit se chce i na Čínu.

Tajemná firma Magic Leap, která údajně dělá ty nejskvělejší AR brýle, získala další tučnou investici. Tentokrát do firmy vložili 461 milionů dolarů investoři ze Saúdské Arábie. Magic Leap už celkově posbíral 2,3 miliardy dolarů od Googlu, Alibaby a dalších. První produkt se má na trh konečně dostat ještě letos.



Autor: CzechInvest Vladimír Remek na otevírání ESA BIC v Brně

VMware oznámil výsledky za poslední rok: tržby meziročně narostly o 12 procent na 7,92 miliardy dolarů. O 30 procent rostl VMware Cloud provider program. Firma ve čtvrtém kvartálu vykázala ztrátu ve výši 440 milionů dolarů kvůli daňové reformě ve Státech. A konečně: VMware Cloud běžící na Amazon Web Services je nyní dostupný také v Evropě, konkrétně v datacentru AWS v Londýně.

O VMwaru se rovněž oficiálně uvažuje jako o kupci Dellu, pod který VMware spadá. Daly by se tím řešit dluhy, které Dell po odchodu z burzy a odkupu EMC má. Dell v posledních výsledcích oznámil, že už dluh snížil o 10 miliard dolarů, a to i díky prodeji některých sekcí. Za poslední rok vykázal tržby 78,7 miliardy dolarů a čistou ztrátu 3,3 miliardy.

Mainstream Technologies, významný tuzemský partner Microsoftu, má nového ředitele. Stal se jím Luboš Růta, který zakládal zdejší pobočku SoftwareONE a působil v jejím regionálním vedení.

Nutanix, který se postupně skrze partnery začíná dostávat také na český trh, koupil firmu Minjar. Nutanix se zabývá softwarově definovanými datacentry a technologie Minjaru pro cloud management chce integrovat do svého Enterprise Cloud OS.

Pure Storage poprvé překonal hranici miliardy dolarů. V tržbách se v loňském roce dostal na 1,023 miliardy dolarů. Je to meziroční růst 41 procent. Letos se očekává nárůst na zhruba 1,4 miliardy.

WeWork je celosvětová síť co-workingových kanceláří populární mezi startupy. Společnost nyní kupuje podnik Conductor. Ten se soustředí na SEO a ukazuje tedy, že WeWork se postupně rozšiřuje také do dalších služeb.

S&P jako další z tradičních finančních institucí investuje do strojového učení a AI. Za 550 milionů dolarů získává společnost Kensho Technologies.