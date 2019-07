 »  Android v kulatém boxu. Modelová řada HK1 v designu inspirovaném firmou Arris

Profily a kodeky

– VP9 Profile-2 up to 4Kx2K@60fps – H.265 HEVC MP-10L5.1 up to 4Kx2K@60fps – AVS2-P2 Profile up to 4Kx2K@60fps – H.264 AVC HPL5.1 up to 4Kx2K@30fps – H.264 MVC up to 1080P@60fps – MPEG-4 ASP@L5 up to 1080P@60fps (ISO-14496) – WMV/VC-1 SP/MP/AP up to 1080P@60fps – AVS-P16(AVS+) /AVS-P2 JiZhun Profile up to 1080P@60fps – MPEG-2 MP/HL up to 1080P@60fps (ISO-13818) – MPEG-1 MP/HL up to 1080P@60fps (ISO-11172) – RealVideo 8/9/10 up to 1080P@60fps – Multijazyková a multiformátová podpora titulků – Podpora formátů souborů *.mkv,*.wmv,*.mpg, *.mpeg, *.dat, *.avi, *.mov, *.iso, *.mp4, *.rm a *.jpg