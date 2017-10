 »  Anketa Křišťálová Lupa 2017: Hlasování je v polovině

Kdo letos získá Cenu popularity? ČSFD.cz, Kazmova One man show, Rohlik.cz nebo někdo z dalších nominovaných? Obhájí DVTV první místo v kategorii Zpravodajství nebo se vrátí na trůn Idnes.cz anebo to bude tentokrát někdo úplně jiný? Zaujme více youtuber Kovy, Filip Horký a jeho Twitter nebo snad Katka a její My cooking diary v kategorii One (wo)man show? O tom všem rozhodujete jedině vy.

Přesně 65 projektů v šesti kategoriích čeká jen na vás. O vítězi často rozhodují jednotky či desítky hlasů a byla by škoda, kdyby právě ten váš hlas chyběl. Hlasovací formulář je pro vás připraven na adrese Křišťálová Lupa – Cena českého Internetu.

Hlasování trvá do čtvrtka 2. listopadu. O pořadí v dalších osmi kategoriích rozhoduje odborná porota.

Slavnostní vyhlášení vítězů proběhne 30. listopadu v Divadle Archa. Těšit se můžete na vystoupení členů akrobatické skupiny Losers Cirque Company a na … a to už neprozradíme.

<a>Další podrobnosti o anketě Křišťálová Lupa 2017 – Cena českého Internetu najdete na www.kristalova-lupa.cz.

