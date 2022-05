Antik TV už loví české zákazníky. Jak obstojí ve srovnání s ostatními?

Čeští zákazníci mohou od května oficiálně objednávat službu Antik TV. Operátor se sídlem v Košicích ji však propaguje zvláštní prezentací s nedostatky, kterými si v době rozmachu SVOD služeb zbytečně hází klacky pod nohy.

Nejprve se zaměříme na základní rozdíly mezi českou a slovenskou variantou, poté na nabídku programových balíčků a následně podrobně srovnáme programovou nabídku operátora s už dobře zavedenými hráči na našem trhu.

Technické a prezentační srovnání

Srovnáním české a slovenské prezentace zjistíme, že tam, kde slovenská verze nabízí 20denní archiv a až sedm zařízení za jednu cenu, je u české verze neurčitý marketingový termín o „moderním TV archivu“ a počet zařízení klesl na čtyři.





Slovenská nabídka služby Antik TV Autor: Antik Telecom

Česká nabídka služby Antik TV Autor: Antik Telecom

U obou verzí „TV na doma“ je zmiňováno zařízení „Antik TV box“. Na webu českého Antiku však nenaleznete ani jediný odkaz na zařízení, natož informaci, jak Antik TV box pořídit. Až po stažení ceníku operátora (umístěného na slovenském webu) se lze dočíst kusou informaci, o jaké zařízení se vlastně jedná: Nano 3.

Pro další informace je nutné opět použít slovenský web, kde se ovšem dozvíte, že přístroj je „momentálně nedostupný“. Jako náhrada je uveden už nikoliv nejnovější Mi TV box S od Xiaomi. Ten však není zase uveden v ceníku českém.

Český ceník je datován k 31. prosinci loňského roku a nebyl dosud aktualizován. Proto se v něm dočtete o „používání služby HBO GO“ (která je vázána mj. na Antik TV box). A takto bychom mohli pokračovat dále a dále, proto se posuneme ke srovnání tarifních nabídek.

Nahoře: Výřez z českého ceníku, dole: TV box Nano 3 Autor: Antik Telecom

Firma se představuje jako „experti na internetové vysílání, jemuž se věnují už více jak 10 let“, kteří „jako první na Slovensku zavedli TV přes internet“. Ze srovnání slovenské a české verze je jasné, že cílí v Česku na dvě skupiny. Na spořivé uživatele a na uživatele s nedostatečným rozhledem.

Slovenská tarifní nabídka Autor: Antik Telecom

Česká tarifní nabídka Autor: Antik Telecom

Bezplatný balíček Vstupní obsahuje v českém verzi celkem 17 programů v HD. Jde o kompletní nabídku České televize, dále programy RTVS (bez RTVS Šport), TV Seznam a dva regionální programy (Praha TV a TV Brno 1). Balíček doplňuje NASA TV, sportovní Chuck TV, relaxační program Antiku Piánko, Noe TV a projekt s názvem HaHa TV. Zahrnuto je také deset stanic Českého rozhlasu a webkamera „Vysoké Tatry“.

Pro české zákazníky není dostupný specifický tarif s regionálním omezením ani balíček maďarských stanic. Shodně se slovenskou verzí zde najdete tarify Antik TV Mini a Antik TV se dvěma balíčky: Filmový s HBO Max a Babylon.

Česká tarifní nabídka kromě tradičních programů obsahuje rovněž různé volně šířené a regionální programy, včetně už zmíněného Piánka v rozlišení HD.

„Moderní a atraktivní TV archiv“ ohromí opravdu jen málokoho. Obzvláště bez jasné specifikace, která má být podle obchodních podmínek součástí vydaného ceníku. Tam ale žádnou specifikaci TV archivu (ani jiných doplňkových služeb) nenaleznete.

Pokud bychom se řídili informací ze slovenského webu o sedmi dnech (u vybraných stanic je to dvacet), nelze to označit slovem „atraktivní“. Ostravská Lepší.TV nabízí u vybraných programů (portfolio ČT, některé programy RTVS nebo TV Barrandov) jasně deklarovaných 30/100 dní archivu. Sledování.TV má standardně 7 dní archívu + 120 hodin pro nahrávky (v tarifu Premium). U velkých operátorů: T-Mobile nabízí 7 dní zpětného zhlédnutí + možnost nahrání a uložení po dobu 30 dní, Vodafone TV nabízí zpětné zhlédnutí rovněž 7 dní, dále nahrávání do cloudu a vlastní videotéku, O2 TV taktéž 7 dní zpět, 100 hodin pro nahrávky uložené po dobu 30 dní a možnost sledování sportovních přenosů v multidimenzi.

Ani počet přístupů na jeden uživatelský účet není u české verze Antik TV nikterak ohromující, jde o možnost dvou TV (TV boxů) a dvou mobilních zařízení. Totéž ale nabízí i Sledování.TV. Služba Kuki TV nabízí možnost dvou fixních (TV/TV box) + pěti mobilních zařízení, a to ve všech tarifech včetně nejnižšího Kuki S. Vodafone TV nabízí možnost až 4 fixních (STB) + 2 dalších (mobilní zařízení/Android TV), T-Mobile TV dvě fixní zařízení + 4 další s využitím aplikace, O2 TV nabízí možnost více zařízení za poplatek s funkcí Rodinné sledování.

Řečeno krátce, služba sází výhradně na cenu. A kromě bezplatného balíčku s televizemi veřejné služby nepřichází s ničím, co by ještě na místním trhu nebylo. Webové stránky operátora jsou zmatené, místy odkazující na neexistující sekce či odkazy, v případě možnosti nákupu zařízení není uvedeno jediné prodejní místo v České republice. Ceník je nekompletní, všeobecné obchodní podmínky odkazují na věci, které do ceníku nebyly zapracovány. Autor tímto zcela otevřeně přiznává, že s takovým operátorem by rozhodně do smluvního vztahu nevstoupil.

Na domácím slovenském trhu je Antik Telecom jistě jedním z významných operátorů se širokou sítí smluvních partnerů. Na našem trhu ale předkládá poněkud „vykostěnou“ verzi své služby, navíc s notně odbytou prezentací.

Srovnání programové nabídky

Příchodu nového operátora jsme využili k novému, rozšířenému srovnání programové nabídky českých operátorů. Nabídku Antik Telecomu v našich tabulkách doplňují: Telly (internetová televize), Vodafone TV, O2 TV, Sledování.TV, T-Mobile TV (digitální televize přes internet) a Lepší.TV. Nově jsme přidali i nabídky tarifů Kuki TV a Nej TV holdingu Kaprain (verze Praha). Satelitní televize zastupuje již tradičně nabídka značek Canal+ Luxembourg – Skylink a freeSAT by Skylink.

Nabídka je roztříděna do sedmi hlavních kategorií: 1) všeobecné české a slovenské, 2) sportovní programy, 3) filmy a seriály, 4) dokumenty, 5) hudební, 6) dětské, rodinné a životní styl, 7) zahraniční zpravodajské a ostatní cizojazyčné (Evropa). Vynechali jsme několik zástupců mimoevropských programů, různé regionální kanály a erotické programy.

Začínáme u „základní“ nabídky, tedy českých a slovenských všeobecných kanálů. Poslední dva přírůstky skupiny Prima nabízí Antik Telecom v HD (stejně jako naprostou většinu dalších), u ostatních je patrná jistá roztříštěnost mezi SD a HD rozlišením.

Kupříkladu Skylink a freeSAT nabízí kanály Prima Star a Prima Show v rozlišení SD, Vodafone TV a Sledování.TV v rozlišení HD. Odlišný přístup nalezneme u Telly, kde v nabídce nejsou tyto kanály zařazeny vůbec. U Antiku jsou v SD Paramount Network a Markíza International, standardní slovenské komerčky nejsou v české nabídce vůbec zastoupeny, vysílány jsou pouze JOJ Family a JOJ Cinema s českou licencí + zmíněná Markíza International.

Srovnání operátorů, jaro 2022: Všeobecné české a slovenské stanice

Pokračujeme sportovními kanály. Zde se Antik Telecom řadí k většině, která nenabízí Nova Sport s čísly 3 a 4 a dvojici Premier Sport 1+2. A také naopak k menšině, která ve své nabídce představuje RTVS Šport (můžete nalézt ještě v nabídce Nej.cz). Má také oba Eurosporty, Arena Sport 1+2 a Sport 1+2. Nedostupnost Arena Sportů v nabídce O2TV trvá, stejně tak jako Eurosportů v nabídce Skylinku. Klienti Nej.cz naopak mohou u Eurosportu volit mezi rozlišením SD a HD a klienti T-Mobile TV mezi rozlišením HD a betaverzí 4K UHD.

Sportovní nadšenci se už těší, jaké zastoupení u operátorů bude mít nově připravovaný Canal+ Sport, na který se od nové sezóny výhradně přesouvají zápasy anglické Premier League.

Srovnání operátorů, jaro 2022: Sportovní stanice

Filmové a seriálové kanály: jediným větším nedostatkem filmové nabídky Antik Telecom je úplná nepřítomnost Epic Drama. Naopak se stává dalším poskytovatelem artového Filmbox Arthouse (doplňuje tak Sledování.TV a Nej.cz). HD zastoupení HBO u značky Skylink je již kompletní. Klienti freeSAT však mají k dispozici v HD stále pouze hlavní HBO, zbylé čtyři (HBO2, HBO3, Cinemax 1, Cinemax 2) opět jen v SD. To je už poněkud na pováženou, když i Lepší.TV disponuje kompletní HD nabídkou.

Jedinými stoprocentně v HD zastoupenými Filmboxy jsou Extra HD a Premium HD, u ostatních je opět nabídka fragmentována mezi rozlišení SD a HD. Ti operátoři, kteří v nabídce mají trojici AXN, ji shodně nabízejí v rozlišení SD. Žádný nový filmový či seriálový kanál s příchodem nového operátora v nabídce bohužel nepřibývá.

Srovnání operátorů, jaro 2022: Filmové kanály

K dokumentární tvorbě: v nabídce Antik Telecom naleznete kompletní obsah Discovery v HD (na stejném místě u Skylinku stále pusto a prázdno velikosti zájezdového autobusu). V jinak širokém HD pokrytí kategorie dokumenty ale nenaleznete trojici Viasatů, čímž se Antik stává po Lepší.TV druhým operátorem, který Viasat History/Nature/Explore postrádá. Dále zde totiž naleznete Spektrum, NGC, Travel Channel HD nebo nový Arcadia World HD (ten je i v nabídce Sledování.TV).

Spektrum (a Spektrum Home) je stále vyřazen z nabídek Telly a O2TV, u freeSATu pouze v SD. Celkem pět sledovaných operátorů nabízí TravelXP HD, jeden z nich (T-Mobile TV) i verzi ve 4K rozlišení. Ve 4K rozlišení lze sledovat i Love Nature: u Vodafone TV, Sledování.TV a Kuki. Do nabídky dokumentů se nám příchodem Antiku vrací History H2.

Jediným kanálem se stoprocentním zastoupením u operátorů je v této kategorii Prima Zoom, kompletně v HD rozlišení.

Srovnání operátorů, jaro 2022: Dokumentární kanály

Další kategorie je pro diváky, kteří si by rádi dopřáli trochu hudby. Zde Antik Telecom nabízí trojici MTV 80´s / 90´s / 00´s (jsou to bývalé stanice VH1 Classic / MTV Rocks / VH1 Europe). Tuto trojici můžete sledovat i u většiny ostatních operátorů (mimo Lepší.TV a Skylinku, kde není zařazena MTV 90´s). U Skylinku a freeSATu k hlavní MTV Global přidávají ještě německou verzi MTV Deutschland.

Kanály českého Óčka jsou stále nabízeny v obou rozlišeních mimo Óčka Black, které je šířeno pouze v rozlišení HD. Jako již tradičně, v nabídce Skylinku a freeSATu naleznete rozlišení SD pouze u hlavního Óčka a Óčka Star, zatímco stanice Expres a Black jsou v doplňkové službě Live TV.

Lepší.TV jako jediný operátor nabízí Lounge TV HD, Jazz HD a VIVA. V nabídce všech operátorů naleznete minimálně jeden (většinou však více) kanál reinkarnovaného Šlágru, který nyní vysílá pod slovenskou licencí jako „Šláger“ ve variantách Originál, Muzika a Premium.

Srovnání operátorů, jaro 2022: Hudební kanály

Dětské kanály udržují prakticky stejné pozice. Do nabídky většiny operátorů aktuálně přibyla ukrajinská mutace Nickelodeonu pod názvem Nickelodeon Ukrajina Pluto TV. Celkem tři kanály mají 100% zastoupení: vedle tradičního ČT Déčka je to právě Nickelodeon a Nick Jr. Jediný výpadek zapisují Disney Channel a Lala TV, dva NickToons, tři Jim Jam, Minimax a Boomerang. Lepší.TV jako jediný operátor přináší kanál s názvem Top Kids HD a přidává i dětskou OD videotéku. V nabídce tří čtvrtin operátorů nalezneme kanál o vaření a životním stylu s názvem Mňam, doplněný některou ze dvou verzí Food Network nebo tradiční TV Paprika.

Srovnání operátorů, jaro 2022: Dětské kanály

Nejvíce zastoupenými původními zpravodajskými kanály jsou slovenská TA3 (jednu z verzí rozlišení přináší každý sledovaný operátor), BBC World News, CNN a France 24 v anglické mutaci. Pět z 11 sledovaných operátorů má v nabídce zpravodajskou Ukrajina 24 HD, čtyři stanici UA TV. V nabídkách operátorů jsou i televize veřejné služby sousedních států, některé i v rozlišení HD, a to v závislosti na dohodnutých smlouvách.





Srovnání operátorů, jaro 2022: Zpravodajské stanice

Stranou jsme ponechali zastoupené jednotky asijských vysílatelů jako Arirang nebo NHK World, stejně jako různé regionální kanály, rozšiřující programovou nabídku některých operátorů. Převažuje mezi nimi Praha TV, TV Brno 1, Polar TV nebo projekt RegionálníTelevize.cz