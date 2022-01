Antiviry Norton těží krypto, PCI Express bude dvakrát rychlejší, Německo chce blokovat Telegram

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

Norton 360 automaticky instaluje nástroj na těžbu krypta a znemožňuje odinstalaci. Jde o službu Norton Crypto, která umožňuje těžbu Etherea pod poolem Nortonu s tím, že si Norton bere 15 procent. Těžbu je nutné povolit. Krypto těží i Avira, kterou Norton koupil.

Švýcarská armáda zakázala vojákům používat jiné komunikační aplikace než Threema. Ta má end-to-end šifrování a pochází ze Švýcarska. Aplikace je zpoplatněná, armáda náklady proplatí. Německo zase zvažuje blokování Telegramu. Argumentací je využívání extrémistickými skupinami.

Nedostatek čipů už má dopady i na tiskárny. Canon oznámil, že do náplní přestane čipy dávat, protože nejsou. Čipy v tonerech slouží k věcem související s využíváním neoriginálních náplní, rozebírá Ars Technica.

Chrome začne blokovat přístup webových stránek k zařízením v síti LAN. Je to kvůli útočným technikám, které prohlížeč používají jako proxy. Google nasadí nový standard Private Network Access (PNA), jenž by se měl stát součástí W3C. Chrome 97 pak přináší API zvané Keyboard Map. To umožňuje detekci zmáčknutých kláves v případech, kde to není možné. Jde o kontroverzní funkci, kterou odmítají třeba Mozilla a Apple. Obávají se fingerprintingu. Vyšel také Firefox 96, mění přístup ke cookies.

Finální specifikace PCI Express 6.0 je hotová. Přenosová rychlost se zvyšuje dvojnásobně, a to na 256 GB/s u šestnácti linek. Využívá se mimo jiné nová modulace PAM4. Zachována bude zpětná kompatibilita. PCI Express 5.0 se začíná objevovat teprve nyní, na šestku je tedy dost času.

Tchaj-wan a TSMC poněkud nečekaně investují 200 milionů dolarů v Litvě. Politico píše, že jde o výsledek velkých sankcí, které na tuto zemi uvalila Čína. Litva se má stát polovodičovým partnerem. Materiály nejsou hotové, ale na továrnu to nevypadá, avizovaná částka je na to malá. Wired zase rozebírá to, jak americké sankce vůči Číně ohrožují ASML, tedy zcela zásadní evropskou firmu, která dodává EUV stroje na výrobu čipů.

Do čínských technologických firem bylo loni investováno 130,6 miliardy dolarů. Rok předtím to bylo 86,7 miliardy. Sektor tedy roste regulacím i sankcím navzdory. Hodně je to dáno investicemi do polovodičových projektů, které vláda zařadila mezi nejvyšší priority.

Zejména politici a regulátoři si přejí nástup OpenRAN v mobilních sítích. LightReading ale píše, že evropští operátoři v rámci svých rizikových investic do startupů z této oblasti investují minimálně.

Nvidia uvedla novou kartu GeForce RTX 3080. Místo 10 GB paměti GDDR6X u původní verze má 12 GB. Nové je také 384bitové rozhraní, propustnost tedy narostla z 760 na 912 GB/s. Mírně narostl i počet tensor, CUDA a ray tracing jader. Vrostla i spotřeba, a to na 350 wattů. Ceny a dostupnost netřeba komentovat.

Nová patice AM5 od AMD má vydržet dlouho. Jak upozornil AnandTech, na CESu to uvedla šéfka AMD Lisa Su. AM5 se objeví letos s procesory Ryzen 7000, které využijí architekturu Zen 4 a vyráběny budou 5nm procesem. AM5 bude mít kontaktní plošky, nikoliv piny. Detaily jsou zde. Dlouhodobá podpora je u AMD příjemná věc. AM4 už je na trhu od roku 2016. AMD také začne podporovat Ryzen na starých čipsetech série 300. První podporu už má ASRock.

AMD má novinku v low-endu. Jde o Athlon Gold Pro 4150GE. Jde o Zen 2 se čtyřmi jádry a čtyřmi vlákny. Frekvence je 3,3 až 3,7 GHz. Součástí je grafické jádro Vega 3. TDP je pěkných 35 wattů. Jde zejména o OEM produkt.

Intel s partnery vyřešil problém s DRM ve hrách u Alder Lake. DRM nějakou dobu mělo problémy s hybridními jádry Alder Lake a řešením bylo slabší jádra vypnout.

TSMC ve čtvrtém kvartálu meziročně zvýšilo tržby o 21 procent a zisk o 16 procent. Tržby dosáhly na 15,7 miliardy dolarů. Proces na 5 nm se na tom podílel 23 procenty, 7 nm pak 27 procenty. Kapitálové výdaje nejdůležitějšího zakázkového výrobce čipů světa mají v tomto roce dosáhnout na 40 až 44 miliard dolarů.

Na trh loni bylo dodáno téměř 350 milionů počítačů. Rok předtím šlo o 304 milionů, spočítali v IDC. Zvýšená poptávka mimo jiné poukazuje na jeden z důvodů, proč je problém s nedostatkem čipů a komponent.

Sony bude pokračovat ve výrobě PlayStationu 4, informuje Bloomberg. Výroba původně měla skončit loni v září, nových PS5 je ale stále nedostatek, takže se rozhodlo v produkci setrvat. PS4 lze i dnes koupit za ceny kolem deseti tisíc.

Applu utekli dva důležití lidé na čipy. Mike Filippo šel do Microsoftu, kde by se podle Bloombergu měl věnovat vývoji čipů pro cloud Azure. Redmond tedy zřejmě chystá něco, jako dělá AWS s Gravitonem. Filippo prošel ARMem (Cortexy či Neoverse), Intelem a AMD. Jeff Wilcox míří do Intelu, kde povede architekturu Pentií, Celeronů a Core. V Applu dělal mimo jiné na M1. Intel také mění šéfa klientské divize. Gregory Bryant po třiceti letech ve firmě končí, nastupuje Michelle Johnston Holthaus.

Micron začal vyrábět 176vrstvé paměti typu QLC. Na trhu by se tak měly začít objevovat levnější disky tohoto typu. Vykopávacím produktem jsou SSD Micron 2400.

Vědci na univerzitě v Lancasteru vyzkoumali technologii UltraRAM. Má kombinovat výhody RAM a SSD, tedy stálost datové paměti (flash) a rychlost a energetickou účinnost a trvanlivost pracovní paměti (DRAM). Samsung zase demonstroval MRAM a in-memory computing.

Take-Two chce za 12,7 miliardy koupit firmu Zynga. Pokud to projde, půjde o největší herní obchod v historii. Zynga začínala s hrami na Facebooku (zejména FarmVille) a postupně se přeorientovala na mobily. Majitel značek jako GTA, Red Dead Redemption nebo Mafia si od toho slibuje právě posílení na mobilech. Roční tržby Zyngy činí 1,97 miliardy dolarů a ztráta v roce 2020 byla 430 milionů dolarů, 2K tedy mobily musí chtít hodně.

Nvidia získává společnost Bright Computing. Ta vyvíjí software pro správu clusterů v rámci superpočítačů. Pro Nvidii jde o další posilování rostoucí HPC sekce. Grafiky Nvidia používá i nejrychlejší český superpočítač.

IBM kupuje firmu Envizi, jejíž software pomáhá měřit environmentální dopad v rámci dodavatelských řetězců. Nástroj používají v Uberu či Microsoftu.