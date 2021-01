API se stane minulostí. Český Superface získává 34 milionů na propojování aplikací

Startup Superface je další z neustále rostoucí řady českých projektů s rizikovým kapitálem ze zahraničí. Firma získala 1,3 milionu eur, tedy asi 34 milionů korun, od německého fondu 42CAP se zapojením tuzemských Tensor Ventures a vývojářů Applifting. Jde o takzvané pre-seed kolo, na jehož poměry je vkládaná částka poměrně vysoká.

Superface je po Apiary, které v roce 2017 koupil Oracle, dalším českým projektem prošlapávajícím nové cesty pro aplikační rozhraní (API), přes které mezi sebou „mluví“ počítačové programy a služby. Zjednodušený popis je následující: API rozhraní je velmi mnoho a pro firmy je finančně i časově náročné udržovat napojení jejich aplikací na API řady externích služeb. Superface chce tuto komunikaci automatizovat bez toho, aniž by se musely řešit nové verze, změny ve fungování API a tak dále.

„V Superface chceme změnit způsob, jakým se pomocí API propojuje byznys v digitálním světě. Tvoříme vrstvu nad API, pomocí které vše automatizujeme – API se tak stane minulostí. Naší vizí je vytvořit digitální tržiště pro AI, která podle stanovených parametrů konkrétní službu vybere, propojí a v případě výpadku automaticky vymění za jiného vhodného poskytovatele,“ vysvětluje spoluzakladatel a technický šéf projektu Zdeněk Němec, který v minulosti působil i v již zmiňovaném Apiary.

Autonomní API

Jde o princip autonomních API, jenž zhruba před rokem v rozhovoru pro Lupu rozvedl druhý spoluzakladatel Superface a jeho výkonný ředitel Radek Novotný. To, že by si aplikace a stroje mohly začít samostatně skrze API vyměňovat informace a propojovat se dle potřeby, by mimo jiné mohlo vytvořit další ze základů pro jakousi umělou inteligenci.



„Stroj či aplikace si bude moci sama určit, jaká data potřebuje, nalezne je, s poskytovatelem služby či dat udělá kontrakt a sama se připojí. Tohle se nyní dělá ručně. Budete tedy moci stroji zadat třeba to, že chcete v aplikaci mít informaci o tom, jaké bude počasí. V novém světě autonomních API si aplikace sama vybere poskytovatele informací o počasí a získá data. Teď to chodí tak, že produktový manažer najde poskytovatele, získá kontrakt a vyřeší se napojení přes API,“ nastiňuje Novotný.

Němec pak dnešní situaci API přirovnává k době telefonních ústředen, kdy operátoři spojovali hovory ručně. Superface chce proces automatizovat a stát se takovým switchem či routerem pro API. Rutinní práce při integraci API mají odpadnout a má se pouze vkládat pár řádků kódu. To by mimo jiné mělo snížit náklady na integraci na zlomek ceny.

Centrem toho všeho je autonomní tržiště API, kde Superface využívá prvky umělé inteligence. Získaná investice půjde na další rozvoj technologie. Letos se má objevit technický základ, MVP (minimum viable product) pak začátkem roku 2022. Další technické a produktové detaily naleznete v rozhovoru pod textem, případně v našem předchozím rozhovoru.

Zakladatelé v Superface stále ovládají většinu. 42CAP v Superface drží 1888 podílů, každý o velikosti 1/12332, Tensor Ventures pak takových podílů drží 444. Zbytek o velikosti 10 tisíc podílů má firma sprfcp, kde 95 procent ovládá super industries (Zdeněk Němec zde má 75 procent, Radek Novotný 25 procent) a pět procent Apphold, vlastník Appliftingu.

42CAP je fond z Mnichova, jenž má v portfoliu třicet startupů zaměřených na API nebo AI. Mezi hlavní osoby patří Thomas Wilke, zakladatel cloudového SaaS projektu eCircle, jejž koupila Teradata. Tensor Ventures má rovněž zajímavé investice. Například český Tatum zaměřený na blockchainové REST API, Aireen řešící civilizační choroby skrz AI či Veracity Protocol. Applifting pak vyvíjí aplikace pro Jablotron nebo Českou spořitelnu.

Zdeněk Němec přibližuje další detaily o Superface:

Kolik API bude ve vašem tržišti integrovaných?

Sami připravíme ty nejpoužívanější integrace v námi vybraných doménách. Budou připojitelné ke stovkám poskytovatelů a navíc otevřené pro veřejnost, která bude mít možnost skrze otevřený registr jednoduše přidávat další. Věříme proto, že si komunita bude přidávat vlastní.

V dnešním světě je bohužel každá API integrace psaná na míru, a tak programátoři stále dokola integrují se stejnými službami, aby získali stejné informace (kolik lidí právě v tento moment píše API integraci se Salesforce, kterou už napsal někdo jiný?). Chcete-li, tak nám jde o vytvoření crowd-source integračního meshe, kde API integrace přidaná jedním programátor může být znovu využita kýmkoliv dalším.

Jak do tržiště probíhá integrace API?

V první fázi jsou potřeba pouze jednoduchá metadata o tom, jaké služby či schopnosti API nabízí, a mapa mapující metadata na volání API. Druhá fáze, která umožní skutečně autonomní propojování digitálního byznysu, je už o něco náročnější a bude vyžadovat komponentu Superface u poskytovatelů API.



Budou si moci provozovatelé svá API přidávat sami?

Ano, tuhle možnost preferujeme. Nicméně chceme dát novou možnost do rukou konzumentů: deklarovat, jaké schopnosti si přejí používat. Provozovatel se pak pouze přihlásí k tomu, že tu či onu schopnost umí nabídnout. Dnes ve světě API, bez přítomnosti API produktových manažerů, panuje smutný diktát provozovatelů, kteří jednoduše vystaví libovolně svoje schopnosti či data, aniž by přemýšleli nad tím, co konzumenti chtějí. Tento současný přístup „vytvoříme API a uživatelé si jej najdou sami“ pak často vede k APIs, o které není zájem.

Budou nutné individuální dohody s jednotlivými službami?

Ano, jsou nutné, dokud nedosáhneme druhé fáze, tedy autonomního propojování digitálního byznysu prostřednictvím Superface.

Jsou nutné technické zákroky na straně provozovatele?

Technické ne. V první fázi jsou požadavky minimální, stačí jen přidat zmíněná metadata. To lze učinit i bez součinnosti poskytovatele API.

Jak bude fungovat technické handlování a propojování jednotlivých API?

V Superface je základním stavebním kamenem každá jednotlivá schopnost poskytovatele API, například „pošli SMS“ nebo „vykonej check-in“. Tedy ne API jako celek. Každá schopnost může být popsána sémantickým profilem – metadaty. Aplikace, která chce použít danou schopnost, pak používá Superface univerzální SDK, aby během runtime objevila pomocí Superface registru dostupné API poskytující kýženou schopnost.

Jak funguje přepojování, aby nedocházelo k latencím?

V momentě, kdy SDK z registru zjistí dostupné API a naváže s nimi spojení, je již veškerá komunikace vedena přímo mezi klientskou aplikací a servery poskytovatele. V tomto smyslu tedy není Superface integrační platformou, ale spíše jakýsi integrační mesh. Vlastní komunikace tedy nejde přes naše servery, a tudíž toto řešení nezvyšuje síťovou latenci.

Integrace na druhé straně, tedy u služby, která se chce přes vaše tržiště napojovat na další, je skutečně pouze o vložení tří řádků kódu, jak prezentujete?

Ano, toto je naším cílem. Kompletně odstranit kód specifický pro API, poskytovatele či abstrakci (hexagonal architecture, clean architecture, adapter pattern). Samozřejmě pokud klientská aplikace potřebuje data z profilu dále upravovat, budou třeba další řádky související s užíváním dané schopnosti.

Je celý tento model udržitelný pro rozsáhlé nasazení?

Teoreticky jsou v našem řešení dvě „úzká místa“: registr a server distribuující metadata. Nicméně metadata jsou vysoce kešovatelná, registr pak může mít další instance.

Budete chtít provozovat jeden registr, nebo budou vznikat další? Jak?

Je to jedna z cest, zvažujeme síť registrů (registr registrů) podobných DNS. Rozhodně pak dává smysl mít registry pro různé API landscapes. Například firemní interní registr a pak veřejné registry. Pokud uživatel v rámci firmy a jejích interních schopností nenajde požadovanou funkcionalitu, může se zeptat globálního registru.

Je ve hře nějaká decentralizace?

Jistě. Z definice není Superface integrační platforma, integrace se dějí v klientském SDK, a tudíž je jakákoliv integrace decentralizovaná. Síť registrů pak po vzoru DNS přebírá úlohu „GPS satelitů“ ukazujících cestu, kde a kdo nabízí jaké schopnosti.

Jak bude vypadat obchodní model?

Superface sníží náklady na integrace a provoz až o 99 procent. Všechny kroky, které aktuálně musel dělat člověk, ať už smlouvu s poskytovatelem služby, nebo integraci, nahradí software. Naším cílem je nahradit dosavadní B2B vztahy novým, digitálním, modelem. Šetříme tak kvantum času a práce velmi schopných lidí, z čehož budoucí byznys model vychází. Předpokládáme zpoplatnění volitelných runtime služeb, doplněné o produkty typu monitoring a management API klíčů. Populárním modelem v API světě je i platba za jednotlivý API dotaz, který zkoumáme. Dobrou zprávu pro uživatele také je, že je technologie open-source a pro základní užití bude zdarma.