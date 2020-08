Aplikace eRouška 2.0 odstartuje 1. září. Nemá už posílat data úřadům, jen varovat před možnou nákazou

Aplikace eRouška projde od 1. září zásadní změnou. Z pomůcky hygieniků pro trasování kontaktů nakažených infekcí COVID-19 se promění v aplikaci sloužící k upozornění uživatelů, že se mohli s pozitivním člověkem setkat.

Mobilní aplikaci eRouška 2.0 připravuje ke spuštění státní podnik NAKIT a ministerstvo zdravotnictví, které aplikaci převzaly od iniciativy COVID19CZ. Někteří z dobrovolníků se na vývoji druhé verze také podíleli.

Nová verze implementuje notifikační API od Applu a Googlu, takže by měl být konec komplikací s tím, že mobilní systémy běh aplikace na pozadí ukončovaly – což byl problém zejména na iOS. Implementací API se ale také zásadně změní fungování eRoušky.

Z aplikace na trasování kontaktů se promění v aplikaci, která bude uživatele varovat, že mohl být v blízkém kontaktu s někým nakaženým. Jak má nová verze fungovat, popisuje pro Lupu vládní zmocněnec pro ICT a ředitel NAKITu Vladimír Dzurilla:

„Doteď aplikace sbírala údaje o telefonech, které uživatel potkal (to znamená ten hash), uživatel ty kontakty v aplikaci viděl, a když byl pozitivně testován, mohl je poslat hygienické stanici. To se mění. Aplikace bude fungovat decentralizovaně. Uživatel si ji nainstaluje a uvidí jen informační část o COVID-19, například o přírůstcích nakažených a podobně. Když bude uživatel pozitivně testovaný, zavolá mu hygienická stanice a hygienici se ho zeptají, jestli používá eRoušku. Pokud ano, vygenerují uživateli unikátní kód, který mu pošlou přes SMS. Když jej zadá do aplikace (chystáme i funkci, aby se sám z SMS vyplnil), bude v eRoušce jasné, že je hygieniky potvrzeno, že byl pozitivně testován. Všechny ostatní eRoušky si pak na serveru vyhodnotí, zda se s dotyčnou pozitivní eRouškou potkaly, a na ty, které s ní byly v kontaktu, odejde varování. To bude obsahovat informaci, že se dotyčný mohl potkat s nakaženým, a instrukce, jak má dále postupovat,“ vysvětluje.

Hygienické stanice tak nebudou z aplikace dostávat žádné informace o tom, s kým se uživatel eRoušky potkal, ani o tom, kdo dostal notifikaci o možném kontaktu s nakaženým. Uživatelé se tak už nebudou muset v aplikaci registrovat svým telefonním číslem jako dosud – aplikaci jen stáhnou a nainstalují do svého telefonu.

Nová eRouška bude podle Dzurilly umět komunikovat i s podobnými aplikacemi v Evropě. Bude součástí systému, který mají pro Evropskou komisi vybudovat firmy SAP a Deutsche Telekom (T-Systems). V praxi to má znamenat, že se přes společnou gateway o pozitivním testu uživatele dozví i lidé, kteří se s ním setkali v cizině (například v průběhu pracovní cesty či dovolené). Samozřejmě jen pokud budou mít obě strany nainstalované příslušné aplikace svých zemí a pokud nakažený v aplikaci svou nákazu potvrdí.

„Účastníme se testování, ve kterém je dnes více než deset zemí, a očekáváme, že na evropské úrovni to bude fungovat od konce září,“ doplňuje Dzurilla.

V Česku podle něj stát uvažuje i o tom, že by se zkusil domluvit s mobilními operátory, aby aplikace mohla využívat mobilní data zdarma. Ke konkrétním jednáním ale podle něj zatím nedošlo.

Data uživatelů, kteří mají instalovanou první verzi eRoušky, včetně jejich telefonních čísel, má podle Dzurilly NAKIT centrálně smazat. „Smažeme je centrálně po rozběhu eRoušky 2.0, datum určíme podle rychlosti migrace lidí na eRoušku 2.0, ale bude to v řádu týdnů, maximálně měsíců,“ slibuje Dzurilla.