 »  Apple a Google se spojují proti COVID-19, AI není lepší než lékaři a mikrovlnka internet nezrychlí

AI od Microsoftu prý doporučuje, jak bojovat s koronavirem pomocí karantény. Má to ale háček, podle popisu v Microsoft’s AI recommends lockdown strategies to curb coronavirus někdo to „AI“ klasicky propašoval do titulku hlavně proto, aby získal pozornost. A funguje to. Většina téhle vědecké práce je totiž hlavně o modelování a vytváření algoritmů. Pikantní je, že nikdo z autorů není odborník na nemoci, samotná AI neřeší velikost populace ani geografii a vůbec nevyužívá reálná data.

Google Stadia je zdarma pro každého s adresou na Gmailu. Stadia Pro má navíc první dva měsíce zdarma (včetně devíti her). Stadia je herní streamovací služba a Google se snaží prorazit na vznikajícím trhu se silnou konkurencí. V základní verzi musíte ke hrám mít licenci, plná Pro verze je za 9,99 USD měsíčně. Viz Play Stadia Pro for free, starting today , a pokud nevidíte možnost přihlášení zdarma, tak s tím začali ve středu a budou to postupně pouštět v jednotlivých zemích. Těch je ale pouze 14 a v oznámení není bohužel uveden seznam.

Microsoft Edge je druhý nejoblíbenější desktopový prohlížeč. K odsunutí Firefoxu mu stačilo pár. Pokud by ale Microsoft nepřišel s novým Edgem založeným na jádru Chromium, nic takového by se nestalo. Velký důvod k jásotu ale nehledejte. Firefox má podíl 7,19 procenta, Edge 7,59 procenta. Jednička, tedy Google Chrome, ovládá internet s podílem 68,5 procenta. Viz Microsoft Edge is now 2nd most popular desktop browser, beats Firefox a data od NetMarketShare .

Čínský Tencent uvolnil vlastní videokonference Tencent Meeting pro celosvětové použití. Není divu, porcování trhu pro videokonference (a další s tím související věci) je v plném chodu. Čínská služba může být zajímavá konferencemi až pro 300 lidí. Pokud chcete testovat, v App Store či Google Play hledejte VooV Metting . Viz Tencent releases video conferencing tool for international markets .

Apple a Google se spojují, umožní lidem sledovat možnost rizika nákazy koronavirem přímo v mobilních telefonech. Do nově budované funkčnosti se bude nutné přihlásit a řeší se i anonymní napojení na data od zdravotníků. Nutná podmínka je i ta, že nakažený člověk to o sobě musí aplikaci sdělit. Vše je založené na Bluetooth pro detekci setkání a důsledně anonymním označování telefonů bez konkrétní možnosti identifikace lidí. Oznámení od Applu a Googlu najdete v Apple and Google partner on COVID-19 contact tracing technology a technickou specifikaci v Privacy-Preserving Contact Tracing .

Politici, celebrity a vlivné osobnosti stojí za 69 % aktivit u koronavirových dezinformací. Sami se aktivně podílejí na šíření dezinformací pouze v 20 % případů, zbytek je dán sdílením, retweetováním a dalšími formami zapojení u dezinformačního obsahu. Detaily v Types, sources, and claims of COVID-19 misinformation .

Facebook omezoval organizátory šití masek v USA. Hrozil jim rušením účtů a smazáním skupin, ve kterých šití organizovali. Celé to mají na svědomí algoritmy Facebooku a absence moderátorů schopných posoudit případnou závažnost podezřelých aktivit. Samozřejmě v kombinací s tím, že Facebook masivně potlačuje jakýkoliv obsah vypadají jako prodej masek. Omluva dorazila až týdny po počátku problémů a až poté, co si záležitosti všimla média. Příklad toho, jak možná jednou lidstvo vymře na algoritmy Facebooku, najdete v Facebook Hampers Do-It-Yourself Mask Efforts .

Hra No Man's Sky má nové dopravní prostředky. Obrovské roboty (Exo Mech) schopné chůze, běhu, skákání a částečného létání (mají vlastní lepší jetpack). Dá se v nich navíc pohybovat ve virtuální realitě. Mrkněte na další změny v posledním update.

Průzkumník ve Windows 10 získá podporu pro soubory z Linuxu. Tedy z takového Linuxu, který máte ve Windows 10 nainstalovaný. Pokud chcete zkoumat, tak viz Announcing Windows 10 Insider Preview Build 19603.

AI s lepšími schopnostmi než lékař? Opatrně, může jít o riziko pro miliony pacientů. Výzkum zjistil, že tvrzení o AI předstihující schopnostmi lékaře jsou založena na špatně provedeném výzkumu, nebo prostě přehání. Čtěte v Dubious claims that AI outperforms doctors pose risk to ‘millions of patients,’ study finds.

HARDWARE

Microsoft si nechal patentovat ohýbací telefon se třemi displeji. Viz Microsoft patent details folding phone with 3 displays a podívat se můžete i na samotný patent. Zajímavé na tom je, že nejde o tři stejné displeje, ale mezi dvěma velkými je jeden malý, spojující dvojici do souvislé plochy.

HBO GO a HBO NOW přestane fungovat na Apple TV druhé a třetí generace. Takže pokud něco takového máte a používáte pro přístup k HBO, tak prostě smůla. Viz HBO Removing Streaming Apps From Some Apple TVs.

Britský Ofcom varuje, že zapnutá mikrovlnka vám internet nezrychlí. Koronavirové domácí vězení přineslo zvýšené nároky na streaming a tím zpomalení internetu. A jeden z nových hoaxů zní, že mikrovlnná trouba v chodu zrychlí internet. Skutečnost je ta, že zapnutá mikrovlnka ruší domácí Wi-Fi a rychlejší domácí internet tak určitě mít nebudete. Těch věcí, které ruší Wi-Fi, je ostatně víc – bezdrátové telefony, dětské chůvičky, halogenová světla, stmívače, televize, monitory, repráky… Zábavné čtení najdete v Coronavirus: ‚Avoid using microwave to get faster internet‘.

MARKETING A KOMUNIKACE

Hangouts Chat se nově jmenují Google Chat. A ještě předtím se Hangouts Meet změnilo na Google Meet. Pokud máte problém se v té záplavě změn vyznat, tak se asi nikdo nebude divit. Aby toho nebylo málo, tak Google Chat existuje ještě v podobě aplikace podporující RCS. Dokonalé zmatení. Znamená to každopádně to, že „Hangouts“ jako značka přestává existovat v GSuite, ale nepřestává existovat ve spotřebitelské podobě. Ještě stále to stíháte sledovat? Viz Google is rebranding Hangouts Chat as just Google Chat.

BEZPEČNOST, SOUKROMÍ, PRÁVO

Služba Email.it byla hacknuta a data 600 tisíc uživatelů jsou na prodej na dark webu. Má jít přitom o dva roky starý hack (leden 2018) a hackeři NN (No Name) Hacking Group navíc upozorňují, že dali provozovateli šanci napravit bezpečnostní nedostatky za mírné výkupné. Provozovatelé Email.it se s nimi ale odmítli bavit a o úniku dat nedali zákazníkům ani vědět. Prodávaná data obsahují hesla v čisté podobě, bezpečnostní otázky, obsah e-mailu i přílohy, obsah všech SMS poslaných přes službu posílání SMS, kterou Email.it provozuje, a veškeré zdrojové kódy. Viz Email provider got hacked, data of 600,000 users now sold on the dark web.

Microsoft odkoupil doménu corp.com a celé je to velmi zajímavý příběh nevhodného designu Windows z let poněkud minulých. Najdete v Microsoft Buys Corp.com So Bad Guys Can’t.

Slack měl zásadní bezpečnostní chybu umožňující se dostat dovnitř jejich AWS. Popsané je to v How we abused Slack's TURN servers to gain access to internal services a může to posloužit jako dobrá ukázka, že AWS sice být bezpečné může, ale vaše vlastní řešení na něm postavené může být katastrofa.

Americký Senát i Google zakazují používat Zoom. Stejně jako dříve například Tchaj-wan pro vládní zaměstnance, omezení platí i na německém ministerstvu zahraničí, ve firmě SpaceX, školách v New York City či na německém ministerstvu zdravotnictví. Vadí chronické problémy s bezpečností i nezodpovědný přístup k ochraně soukromí. Viz US Senate reportedly bars its members from using Zoom a Google bans employees from using Zoom on their devices. Google přitom zakazuje používat software na počítačích, pro kontakt s rodinou a přáteli nevadí použití mobilní aplikace nebo webové verze.

Zoom si najal původního šéfa bezpečnosti Facebooku, aby zlepšil ochranu soukromí a bezpečnost. Ano, Alexe Stamose. Ten bude ale působit jen jako poradce a vytvořil poradní orgán, takže zase až tak moc velký vliv mít nebude. Nakonec Stamos ani ve Facebooku neukázal nic zásadně dobrého. Celé je to klasický PR snaha. Viz Zoom hires former Facebook security chief to beef up privacy, safety.

Travelex zaplatil hackerům výkupné 2,3 milionu dolarů v bitcoinech. Útočníci jeho systémy napadli pomocí ransomware v prosinci 2019 a znemožňovali přístup více než měsíc. 285 BTC společnost zaplatila po doporučení expertů. Podle BBC měli hackeři dokonce požadovat až 6 milionů dolarů v bitcoinech. Viz Travelex paid $2.3M in Bitcoin to get its systems back from hackers.

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Facebook pracuje na pomůcce, která umožňuje sledovat, zda funguje social distancing. Pomůcka by měla sloužit pro výzkumníky v oblasti veřejného zdraví, ale jak už to tak opět chodí, může mít dalekosáhlé důsledky a Facebook je tradičně ten poslední, kdo by měl něco takového dělat. Viz Facebook is developing new tools for researchers to track if social distancing is working a Disease Prevention Maps.

Twitter sdílí ještě více dat o uživatelích s inzerenty a uživatelům znemožnil to vypnout. Týká se to například inzertního ID vašeho telefonu a také toho, jaké reklamy jste viděli a se kterými jste měli interakci. Viz Additional information sharing with business partners, a pokud jde o nás v Evropě, tak my to stále v Nastavení vypnout můžeme – v Personalization and data.

Kontroly reklam na Facebooku nefungují, nejsou lidi a ven jde záplava koronavirových dezinformací. A to v případu popisovaném v Lacking eyeballs, Facebook’s ad review system fails to spot coronavirus harm šlo o anglicky psanou reklamu.

WhatsApp omezil možnost přeposlání zprávy na pouze jednoho adresáta. Důvodem je boj proti šíření koronavirových dezinformací. Předchozí omezení bylo na pět adresátů. Každopádně šiřitelům dezinformací nic nebrání, aby to dělali postupně na jednoho člověka po druhém. Času a peněz na to mají dost. Viz WhatsApp limits message forwarding to only one person at a time.

Přímé zprávy Instagram zpřístupnil na webu všem. Končí omezené testování a DM (Direct messages) mohou na webu číst a pracovat s nimi všichni. Hledejte charakteristickou ikonku vlaštovky vpravo nahoře. Případně vás tam přivede www.instagram.com/direct/inbox/.

MOBILNÍ APLIKACE

Přes 3,6 milionu uživatelů si nainstalovalo fleeceware z App Store. Fleeceware je termín od Sophosu pro aplikace podvádějící uživatele – ti platí vysoké částky (až stovky dolarů) za funkčnost běžně dostupnou zdarma nebo výrazně levněji v jiných aplikacích. Vyskytují se dlouhodobě i v Google Play (je běžné, že formou týdenní předplatného připraví uživatele o více než 500 dolarů za rok). Vše začíná v trial verzi, na kterou uživatel často zapomene nebo si myslí, že se platba nebude automaticky obnovovat. V App Store byly takových aplikací aktuálně objeveny desítky, některé z nich dokonce tvrdí, že jsou „zdarma“, a porušují tak Pravidla. Nutno dodat, že z takto podvodně získaných peněz má Apple i Google dost zásadní příjmy. Detaily v Over 3.6M users installed iOS fleeceware from Apple’s App Store.

Facebook má Tuned, novou sociální síť a aplikaci. Pouze pro páry. Skutečně, pouze pro páry, jako skutečně jenom pro dva lidi. Mohou si posílat zprávy, udržovat sdílený diář, posílat fotky, hlasové zprávy, vyměňovat muziku a sdílet, jak se cítí. Musí ale mít účet na Facebooku (byť přidání se probíhá přes telefonní číslo) a na soukromí zapomeňte, aplikace nemá koncové šifrování. Prozatím pouze pro iOS a jenom v USA a v Kanadě.

STARTUPY A EKONOMIKA

Adam Neumann, zakladatel WeWorku, vyhrožuje žalobou na SoftBank. Důvodem je, že se SoftBank rozhodli nekoupit akcie WeWorku za 3 miliardy dolarů. Neumann měl být jedním z prodejců a měl dostat 970 milionů dolarů. SoftBank je zásadním investorem WeWorku a Adam Neumann bývalým šéfem, který musel odejít po řadě přešlapů a poté, co se společnost dostala do zásadních problémů a musela zrušit i plány pro vstup na akciový trh. Plán koupit akcie za 3 miliardy dolarů měl společnosti pomoci k záchraně, ale pomohl by hlavně Neumannovi, jeho rodině a několika větším investorům. WeWork je nově navíc zásadně zasažený koronavirovou krizí. Detaily ve WeWork founder threatens to sue after Softbank scraps rescue deal.

Foursquare se spojuje s Factual, dalším poskytovatelem geolokačních dat. Otázka je, jestli to ještě vůbec něco může znamenat, Foursquare je dlouhodobě na ústupu a uživatele nezískává a ty existující zajímá velmi málo – to vše od doby zbytečného rozdělení na Foursquare a Swarm. Viz Foursquare Merges With Factual, Another Location-Data Provider a Factual Joins Foursquare to Create Clear Location Market Leader. Nutno dodat, že tady samozřejmě o žádné uživatele nejde, Foursquare jen chce monetizovat rozsáhlou geolokační databázi. Jenže tu mu vytvořili v minulosti sami uživatelé a už delší dobu se nic nového neděje.

V Eventbrite propustili polovinu lidí, eventy se nekonají a eventové služby na to doplácí. V tomto případě nejde zdaleka o maličkost, mají přes 1000 zaměstnanců po celém světě. Eventbrite na tom nicméně nebylo nejlépe ani před příchodem koronaviru, nedařilo se jim integrovat Ticketfly a neúspěšní byli i ve snahách již dříve proniknout k pořádání virtuálních eventů. A soudě podle Eventbrite lays off half its workforce as coronavirus crushes events business, výpověď má i tisková mluvčí.

Co se (většinou) nedostalo do článků a stojí z právě uplynulého týdne za pozornost. Mohlo by se hodit, mohlo by zaujmout, možná to prostě jenom nějak tak uniklo v záplavě stovek článků a zpráv, které se uplynulém týdnu objevily. Ručně tříděné ze stovek zdrojů a tisíců přečtených zpráv. V drtivé většině zahraničních.

