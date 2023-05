Apple je čínská firma, ARM půjde na burzu, TSMC a GlobalFoundries chystají továrny v EU

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

Europol a lokální složky zatkly 288 podezřelých z obchodování na darknetu. Týká se to tržiště Monopoly Market, které bylo při akci odstaveno. Zabaveno bylo přes 50 milionů eur v hotovosti a kryptoměnách, 850 kilogramů drog a 117 zbraní. Operace dostala název SpecTor a nejblíže nám byla v Rakousku.

ARM se chystá vstoupit na newyorskou burzu Nasdaq. Získat tam chce kapitál osm až deset miliard dolarů. IPO by se mělo uskutečnit později v tomto roce. ARM je klíčový dodavatel licencí na procesorová a grafická jádra, který ovládl mobily a další a rozšiřuje se i v datacentrech nebo superpočítačích. Někde už je ohlodáván RISC-V. ARM je původem britská firma sídlící v Cambridge, několik let ji ale vlastní japonský SoftBank. Ten ji chtěl prodat za 45 miliard dolarů Nvidii, antimonopolní úřady ale byly proti.

Microsoft se údajně dohodl se zástupci Evropské unie, že Teams nebudou součástí Office 365, píší Financial Times. Děje se tak v rámci antimonopolního šetření, kdy zejména konkurence poukazuje na to, že přibalování Teams k Office vytváří pro Microsoft zásadní výhodu. Nelíbí se to Slacku ani dalším.

Plány TSMC na stavbu čipové továrny v Drážďanech pokročily. Projekt by mohl vyjít na deset miliard eur. Tchajwanci se mají spojit s lokálními firmami NXP Semiconductors, Infineon a Bosch (to už víme z dřívějška). Finální rozhodnutí stále nepadlo. TSMC bude chtít velké dotace, podobně, jako je získal Intel. Tchaj-wan se také zdráhá kvůli křemíkovému štítu.





GlobalFoundries a STMicroelectronics postaví čipovou továrnu v Crolles ve Francii. Evropská komise projekt odsouhlasila a formou grantů do něj pošle 7,4 miliardy eur. Továrna, která rozšíří současnou výrobu STMicro v Crolles, se má rozjet v roce 2027 a zaměstná tisíc lidí. Produkovat bude 620 tisíc 300mm waferů ročně. GlobalFoundries si vezme 58 procent kapacity. Produkce bude vhodná pro automobilky či průmysl (FD-SOI).

Čínské firmy a fondy se vrhly na investice a případné akvizice jihokorejských čipových firem. Jde zejména o návrháře integrovaných obvodů, zjistily DigiTimes. Jde o další z řady reakcí Číny na americké polovodičové sankce. Jižní Korea už si situace všímá a zřejmě podniká kroky k omezení úniku klíčových věcí do Číny. Korea zároveň vede spor s USA. Ty po asijském partnerovi chtějí, aby firmy jako Samsung nebo SK hynix neinvestovaly v Číně, Korejcům se to ale nelíbí.

Čína zavařuje korejským výrobcům pamětí. Čínský podnik YMTC už vyrábí kvalitní paměťové čipy a korejské firmy Samsung a SK hynix mu nezvládají cenově konkurovat. YMTC měla dodávat i Applu, tomu to ale zatrhla americká vláda. Problém je také v klesající poptávce po pamětech a ochlazování trhu. SK hynix mimochodem vyvinul paměti HBM3 s 12 vrstvami a kapacitou 24 GB.

Apple je čínská společnost, hlásá komentář ve Financial Times. Jedna z nejbohatších firem planety je na Číně vysoce závislá, ať už jde o tamní výrobu, dodavatelský řetězec, nebo spotřebitelský trh. Apple i proto dělá řadu ústupků čínské vládě.

USA zastavily vydávání licencí pro americké firmy dodávající Huawei. Končí tak výjimky pro podniky jako Qualcomm (mobilní čipy bez podpory 5G a podobně). Spojené státy nyní řeší vypracování komplexního pravidla schopné Huawei definitivně odstřihnout od pokročilých technologií.

Některé české firmy a poskytovatelé internetu se dobrovolně zbavují Huawei. Mají obavy chystaného zákona o kyberbezpečnosti, podle kterého by NÚKIB mohl Huawei a další takzvané rizikové čínské dodavatele zakázat. Zbavování se Huawei také souvisí s tím, že někteří zákazníci nechtějí, aby jejich provider běžel na Číně. Další motivací jsou státní zakázky.

Huawei stále více proniká do byznysu s elektrickými vozy. Dodává třeba operační systém HarmonyOS, věci kolem baterií, konektivity a podobně. Teď se spekuluje o tom, že možná dělá i na vlastním voze. Číně se podařilo vybudovat rozsáhlý dodavatelský řetězec kolem elektrovozů a výrobci jako BYD začínají expandovat do světa, což znervózňuje evropské i americké producenty. Huawei také expanduje v energetice, daří se jí v tom i na českém trhu.

Mavenir získal investici dalších sto milionů dolarů. Navazuje na investiční kolo z loňského podzimu, kdy do firmy přiteklo 155 milionů dolarů. Celkově startup pobral 955 milionů dolarů. Mavenir vyvíjí technologie pro open RAN, tedy otevřenou konkurenci Ericssonu, Huawei nebo Nokii, dále pro jádra sítí a tak dále. Vlastník českého T-Mobilu už si Mavenir vybral na svůj core. Americká firma má vývoj i v Brně.

Přes padesát menších providerů, neziskovek a dalších skupin se ozvalo proti kontroverznímu projektu fair share. Evropští operátoři chtějí, aby jim Google, Netflix a další giganti platili za přenos velkých objemů dat přes jejich sítě. Podle nové iniciativy je něco takového nebezpečné.

Midjourney vychází ve verzi 5.1. Vylepšuje zejména práci s prompty, které nyní lze psát kratší a jednodušší.

Toto vlákno ukazuje další velké inovace Nvidie v počítačové grafice. Jedno demo například zobrazuje realistické chování vlasů.

Výdaje na kybernetickou bezpečnost letos v Evropě porostou nejrychleji v Česku, odhaduje IDC. Zdejší růst má činit 12 procent. Investice rostou kvůli rostoucím problémům nebo čím dál větší regulaci včetně blížící se NIS2.

Čtení na Cnews.cz: AMD je zpět ve ztrátě, Microsoft ukončuje své klávesnice a myši a periferie bude nabízet pod značkou Surface, aktualizace BIOSu zabraňuje poškození procesorů Ryzen 7000 a legendární Matrox vydává grafiky s čipy Intel Arc.

Mozilla kupuje startup Fakespot. Jeho technologie je schopná detekovat falešné nebo nedůvěryhodné recenze na internetu (Yelp, TripAdvisor, Amazon a další). Proběhne integrace do Firefoxu.

Firma Modular představila nový programovací jazyk Mojo. Má být rychlejší než C++, bezpečný jako Rust a má jít o nadmnožinu Pythonu. Cílí se na strojové učení nebo vědecké výpočty.