 »  Apple má problém, potřebuje vytvořit méně návykový iPhone

Závislostí je hodně. Na alkoholu, herních automatech, internetu, sociálních sítích, mobilních telefonech, chatovacích aplikacích či pornografii. Není to zdaleka úplný výčet, byť právě ty moderní závislosti teď trápí nejednoho člověka v Applu (ale i ve Facebooku).

Ukazuje se, že dnešní svět sociálních sítí, chatovacích aplikací a mobilních telefonů závislosti vytváří, podle některých dokonce záměrně. Výrobci zařízení a tvůrci aplikací je prostě dělají tak, aby je nejenom bylo jednoduché používat, ale abyste měli neustálou potřebu je používat více a více.

Právě mobilní aplikace na chytrých telefonech jsou přitom podle některých záměrně vytvářeny tak, aby jejich používání závislost vyvolávalo. Snaha Facebooku i dalších o to, abychom v jejich aplikacích trávili co nejvíce hodin, je zásadním hnacím momentem. Triky z oblasti gamifikace, potlačované zobrazování přidělených Líbí, nikdy nekončící výzvy v e-mailech a notifikacích, že vám možná něco uniklo, a řada dalších nástrojů napomáhá tomu, abychom se co nejvíce vraceli a co nejvíce v aplikacích trávili čas.

Apple má problém

Podle dvou velkých akcionářů Applu je firma za výše uvedené problémy odpovědná a měla by začít jednat. V otevřeném dopise (thinkdifferentlyaboutkids.com/) žádají Apple, aby zajistil, že iPhony nebudou tak nebezpečné pro děti. O nečekané revoltě se Apple dozvěděl doslova pár hodin předtím, než se otevřený dopis dostal k médiím a objevil na internetu.

Dokument trochu paradoxně počítá s tím, že v dnešním světě se musí Apple alespoň (zdánlivě) snažit projevovat zájem o své zákazníky a cítit „morální“ (sic) odpovědnost za jejich zdraví, duševní i tělesné. Mimo onu část, kde na tom má, jak jinak, finanční motivace.

Stěžující si investoři předpokládají, že by Apple měl být tvrdší i v rodičovských funkcích, které lépe a efektivněji umožní sledovat a omezovat, co (a jak dlouho) děti na mobilech dělají.

Což zní trochu absurdně. Za popsaný problém totiž není zodpovědný iPhone. Pod tlakem by měl být Facebook, Twitter, Tinder, Snapchat a stovky dalších – telefon jen spouští jejich aplikace, které pak návyky vytvářejí.

Nezastavitelný Facebook

Tah investorů v podobě tlaku na Apple je ale vlastně docela chytrým krokem. Vědí, že Facebook neovlivní, je to neovladatelný kolos, který podobné snahy už léta pobaveně sleduje a ignoruje je. Málokterá firma je tak imunní vůči společenské odpovědnosti.

Apple však může Facebooku (a ostatním) nastavit zcela jiná pravidla – například znemožnit jim zaplavovat uživatele upozorněními, kterými je neustále přitahují do svého světa. Tyto notifikace je sice nejlepší si vypnout, ale přednastavené jsou všechny ve stavu „zapnuto“. Apple také může konečně opravdu vytvořit rodičovské aplikace, které budou jednoduše použitelné a rodiče nebudou mít problém je nastavit a používat.

Pomoci může i tam, kde by ze všeho nejvíce měla pomáhat média – ve výchově rodičů i dětí, jak používat mobilní zařízení tak, aby to dávalo smysl, přinášelo prospěch a nevytvářelo závislost. Včetně extrému, tedy jasného ukázání toho, že nadměrné používání mobilů a mobilních aplikací je ostudné a špatné.

Facebook něco takového dělat nepřinutíte, ale pro Apple by to mohlo znamenat další posílení vnímání jeho značky. Tím, že děti i dospělí budou trávit méně času zaboření ve Facebooku, si Apple uškodit nemůže, neprodává čas trávený v aplikacích, ale značková zařízení.

Apple také na výše uvedený otevřený dopis promptně zareagoval vyjádřením, ve kterém píše o „hlubokém zájmu“ o to, jak jsou jejich produkty používány a jaký dopad mají na uživatele a lidi okolo nich. Firma samozřejmě dodala, že už pracuje na několika věcech, které se týkají závislostí.

Vyjádření PR oddělení je jedna věc, skutečnost bude věc druhá. Je jen malá pravděpodobnost, že by se Applu mohlo podařit nějak ovlivnit to, co se děje ve stovkách mobilních aplikací – omezit bude potřeba nejenom sociální sítě, ale také YouTube i záplavy her. Každá snaha dobrým směrem je ale rozhodně ocenitelná.