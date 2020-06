Apple přechází z Intelu na ARM, z iOS se stává „Windows Phone“, Dell chce vyčlenit VMware

Dell údajně řeší, jak naložit s firmou VMware, ve které vlastní 81procentní podíl . Wall Street Journal zjistil , že je ve hře vyčlenění podílu o hodnotě 50 miliard dolarů. To by mohlo nakopnou akcie Dellu, který za sebou stále táhne velký dluh. Ten byl způsoben vykoupením z burzy a následně odkupem EMC za 67 miliard dolarů, v rámci kterého získal právě i VMware.

Zásadním oznámením je ale potvrzení spekulací, že Apple u počítačů Mac přejde z Intelu na ARM . Svým čipům říká Apple Silicon a navrhuje si je sám. Motivace je jasná – stagnace Intelu, zlepšení výdrže baterie, zabudování specifických funkcí přímo do křemíku, propojení se softwarem, větší kontrola nad roadmapou. Tedy to, co známe i z iPhonů, iPadů nebo AirPods. První Mac s ARMem má dorazit ještě letos, detaily se ale neví. Apple chce na novou architekturu přejít do dvou let, uživatele s Intelem ale bude nadále podporovat. Apple logicky na ARM připravuje své aplikace a spolupracuje i s důležitými partnery jako Microsoft a Adobe. Macy na ARMu každopádně budou mít minimálně ze začátku technologii pro podporu x86 aplikací (něco jako Rosetta 2 při přechodu z Power PC na Intel). Vývojáři mají k dispozici kit postavený na Macu Mini s přechodovým čipem Apple A12Z, 16 GB RAM a Xcode.

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

Facebook skončí s VR brýlemi Oculus Go, rozloučí se s nimi na přelomu roku. Šlo o první pokus Oculusu o prodej levného headsetu, který by virtuální realitu dostal mezi širší publikum. Pak ale přišel oblíbený Oculus Quest, na který se nyní Facebook chce primárně soustředit. Go postupně ukončí příjem nových aplikací, bezpečnostní a servisní aplikace bude poskytovat do roku 2022. Další detaily vývoje jsou na blogu.

Facebook také koupil firmu Ready at Dawn, jednoho z předních vývojářů her pro VR. Připojují se tak k českým Beat Games nebo Sanzaru Games. Ready at Dawn jsou známí sérií God of War pro Sony PSP nebo velkým titulem The Order: 1886 pro PS4, už nějakou dobu se ale soustředí na VR. Ke hrám Lone Echo a Echo VR chystají Lone Echo 2. Facebook naznačuje, že chce řadu interních vývojářských studií rozšiřovat s tím, jak chce do Oculusu dostávat nový obsah.

Mladá firma Ampere oznámila serverový ARM procesor se 128 jádry. Letos v březnu přišla s modelem s 80 jádry, který je nyní v produkci. Oba jsou postaveny na 7nm technologii, 5nm má přijít v roce 2022. Za Ampere stojí Renee James, bývalá prezidentka Intelu.

Čína dokončila satelitní síť BeiDou (BDS), která je konkurencí pro americkou GPS, ale i evropské Galileo a ruský Glonass. Vynesen byl poslední satelit, celkem jich je 35 a zvládají pokrývat celou zemi. To už se zadařilo loni, nyní je ale projekt kompletní a pokrytí kvalitnější.

Čína se také chystá na útok ve výrobě NAND pamětí. Nové informace říkají, že firma Yangtze Memory ještě letos rozjede továrnu schopnou produkovat sto tisíc waferů za měsíc, do budoucna pak 300 tisíc, a to s investicemi 24 miliard dolarů. Yangtze by se letos mohlo dostat na pětiprocentní podíl na trhu, vedle známých značek jako Samsung, SK Hynix, Intel či Micron. Firma zatím umí 64 vrstev TLC NAND, oznámila už ale i čipy QLC se 128 vrstvami.

Čínská společnost Huami představila nový procesor pro chytré hodinky. Huangshan 2 má rozměry 5 × 5 milimetrů, frekvenci 180 MHz, NPU koprocesor a funguje na otevřené architektuře RISC-V. Jde tak o další krok proti všudypřítomnému ARMu. Procesor také zvládá EKG. Vyrábět se začne koncem letošního roku.

Huawei investuje miliardu liber do vybudování výzkumu a výroby čipů ve Velké Británii. Investice poblíž Cambridge se rozloží do pěti let s tím, že se aktivity mají soustředit na čipy kolem přenosů dat po optice. Huawei chce také postavit továrnu ve Francii a v Bruselu má transparenční centrum. Chce si tak naklonit váhající Evropu.

Čínský Cambricon se zase chystá na burzu, získat chce asi 400 milionů dolarů. Jde o firmu vyvíjející AI čipy, dříve dodávala hlavně Huawei, než přešel na vlastní HiSilicon. TechCrunch píše, že je firma zatím daleko za Nvidií a spol.

Olympus končí s fotoaparáty, divizi od něj převezme firma Japan Industrial Partners. Přesné detaily nejsou prozatím známy, nový majitel chce ale s byznysem pokračovat. Sekce foťáků v Olympusu už ale měla nějakou dobu vážné problémy.

Microsoft ukončuje službu Mixer. Tu vytvořil jako rádoby konkurenci pro Twitch, za velké peníze přetáhl pár streamerů a tlačil ji v rámci Xboxu. O Mixer nebyl velký zájem a 22. července ho převezme Facebook Gaming. S ním má Redmond nadále spolupracovat.

Apple kupuje firmu Fleetsmith, která se soustředí na automatizaci nastavování, aktualizací a bezpečnost zařízení od Applu ve firmách. Cupertinu to tak dá možnost nabídnout firemním zákazníkům centrální správu.

Microsoft zase získal podnik ADRM Software. Ten se soustředí na tvorbu datových modelů, což Microsoft využije v integraci do Azure a tvorbu data lakes.

Třetina Čechů nikdy nezálohuje svá data, 38 procent nezná kybernetická rizika, jen čtvrtina lidí má pro každou službu jiné heslo a tak dále. Ukazuje to průzkum STEM/MARK pro poradenskou firmu EY.