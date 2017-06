 »  Apple Siri ztratila kouzlo, Facebook dál omezuje firmy a botnety využívají Instagram

Apple si v podmínkách pojistil 30 % za prostou dobrovolnou odměnu tvůrcům v aplikacích přes virtuální měny. Jde nejenom o legalizaci „spropitného“, ale také o další dost zásadní omezení možností platformy. Pozitivní stránkou věci je, že bude možné od uživatelů aplikace vybírat dobrovolné platby. Ovšem za předpokladu, že třicet procent získá Apple. V Apple legalizes and taxes in-app tipping for content creators zmiňují, že v Číně řada platforem tento způsob přispívání autorům už dlouho používá. Apple nedávno upozornil například WeChat a další čínské aplikace, že buďto zakáží možnosti „spropitného“ v aplikacích, nebo je odstraní z App Store.

Uber vyhodil manažera, který získal a šířil lékařské záznamy ženy znásilněné při jízdě Uberem. Viz A top Uber executive, who obtained the medical records of a customer who was a rape victim, has been fired. Šlo o Erica Alexandera, prezidenta Uberu pro Asii a Pacifik, který případ z roku 2014 v Indii řešil vskutku originálně. Ve hře je takové to klasické, že znásilněná žena je běžně chápána nikoliv jako oběť, ale jako něco nepatřičného. Celá kauza je o to závažnější, že lékařské záznamy byly součástí vyšetřování trestného činu a také to, že Alexander (či někdo jiný z Uberu) na základě záznamů začal tvrdit, že to je celé vymyšlené konkurencí (Ola) s cílem sabotovat Uber.

Cisco: IP dat budou 3,3 zettabajty v roce 2021. 82 % z toho bude video a nejde o firemní, ale „spotřebitelské“ přenosy, kde video bude tvořit hlavně live streaming. Viz tradiční VNI Global Fixed and Mobile Internet Traffic Forecasts. Najdete tam třeba ještě 5,5 miliardy mobilních uživatelů (internet má dnes 3,5 miliardy uživatelů, na zemi je sedm miliard lidí) a 12 miliard mobilně připojitelných zařízení. Více informací i s grafy najdete v Cisco Visual Networking Index: Global Mobile Data Traffic Forecast Update, 2016–2021 White Paper.

TELEgraficky

WEBDESIGN, INTERNET

Bing rozšiřuje vyhledávání v obrázcích o hledání předmětů z obrázků. Něco podobného mimochodem už déle nabízí Pinterest. Nově můžete použit lupu v levém horním rohu fotky pro označení části fotografie, kterou se poté Bing pokusí vyhledat. Viz Beyond text queries: Searching with Bing Visual Search a až to budete zkoušet, tak pozor, je to dost citlivé a navíc to poskakuje v okně prohlížeče.

Wall Street Journal uzamknul ještě více obsahu a vzápětí zmizel z vyhledávání v Googlu. Logické, protože kdo je ve výsledcích vyhledávání zvědavý na odkaz, na kterém si není možné nic přečíst. Na druhou stranu WSJ uvádí, že se jim čtyřikrát zvýšila míra konverze na platící čtenáře. A proč se deník ztratil z vyhledávání? Google Bot se dostal pouze k několika prvním odstavcům, takže nechal web v SERPu spadnout. Což je mimochodem dobrá připomínka toho, že Google má podstatně více v oblibě delší obsah. Absurdní na tom všem je, že WSJ si stěžuje, že to prý není fér. Viz WSJ Ends Google Users' Free Ride, Then Fades in Search Results.

Amazon Drive k 8. červnu ruší neomezené úložiště. Nic, o čem by se už dříve nepsalo, ale je dobré to připomenout. „Neomezené“ jsou nadále jen fotografie pro členy Prime. Amazon stále nabízí 100GB plán (12 USD ročně), 1TB (60 USD) a 30TB (60 USD za každý TB navíc, sic). Cenově patří stále k těm lepším.

Docs.com končí. Služba Microsoftu spuštěná v roce 2010 ve spolupráci s Facebookem nabízela vytváření a ukládání souborů v Office formátech. V roce 2015 se dočkala i redesignu a doplnění o podporu PDF. Zajímavé na ukončení provozu je, že je zmiňována akvizice LinkedIn a získání Slideshare (který je méně a méně používán a blíží se k momentu, kdy všichni zapomenou, že vůbec kdy existoval). Samotné Docs.com kompletně zmizí k 15. prosinci 2017. Jak to dopadne se Sway.com, zatím známo není, ale nepochybně skončí též. Viz Důležité informace o ukončení služby Docs.com.

SOFTWARE

Nejpopulárnější hry na Xbox One a řada dalších zajímavých analýz týkajících se Xbox Live a herní konzole Xbox One najdete v Xbox Unleashed: Our deep-dive study of how millions use Xbox Live. A nutno dodat, že ArsTechnica přináší opravdu velmi obsáhlou analýzu. Ukazuje i zajímavé věci o přechodu z Xbox 360 na Xbox One.

Jak Apple Siri ztratila kouzlo? Řeší to WSJ v ‘I’m Not Sure I Understand’—How Apple’s Siri Lost Her Mojo a je to dobré čtení. A to v něm ani nezmiňují to, že Apple zásadně zanedbává dostupnost v dalších jazycích (což je problém i u Microsoftu). Tématem je, že Apple Siri už snad předstihl každý. Amazon (Echo), Google (Now/Assistant), tak trochu Microsoft (Cortana) a řada dalších. To podstatné u Siri ale je, že stále zůstává spíše zakleta v mobilním telefonu, zatímco ostatní „asistentky“ už jsou osvobozené.

Skype přestane fungovat pro poměrně zásadní množství platforem. Mezi ty stále používané patří i iOS 7 (a níže), Android 4.0.2 (a níže), Linux (kompletně, budete muset přejít na Betu), OS X 10.8 (a níže), všechny Skype telefony, Windows Phone 8.1 (a níže). Kompletní přehled viz Skype retires older apps for Windows and more as it pushes new features a tentokrát nejde o konec podpory, tentokrát všechny tyto platformy dopadnou tak, že na nich provozovaný Skype prostě přestane fungovat.

Apple potřeboval jedenáct verzí iOSu, aby konečně přinesl to, co je všude jinde: souborový systém, věc, která iOSu chybí celé ty dlouhé roky existence. Ale možná i konečně multitasking (stávající iOS stále nic takového nemá, ač všude jinde je to normální). A těch věcí, které iOS stále postrádá a možná dostane v jedenácté verzi, je více. Viz Apple gives productivity booster shot to iPad Pro.

HARDWARE

Několikadenní výpadek letů British Airways způsobil někdo, kdo vytáhl něco ze zásuvky (nebo vypnul napájení). Zní to jako špatný vtip, ale je to tak. Viz British Airways flight disruption was caused by someone unplugging the power.

Fidget Spinner není antistresová pomůcka a už vůbec neléčí ADHD. Viz například Do Fidget Spinners Really Help With ADHD? Nope, Experts Say a řada dalších zdrojů, které jasně upozorňují, že se to sice o téhle hračce říká (a slouží to jako zásadní marketingový argument), ale neexistuje pro to žádný ověřený důkaz, výzkum, vědecká evidence. Navíc tu zaznívá další poměrně logický argument: kdyby něco tak snadno dostupného a levného léčilo ADHD, tak by ADHD už nebylo na světě.

Malware používá LED na routeru pro krádež dat ze zabezpečených sítí, píše se v Malware Uses Router LEDs to Steal Data From Secure Networks. Stačí nainstalovat malware na router či switch a poté „blikáním“ LED přenášet data. Útočník si LED přenos zaznamená na video a později (nebo hned) je může dekódovat. Čím více LED router/switch má, tím více dat lze navíc přenášet.

MARKETING A KOMUNIKACE

Dark Stock Photos je výborný účet na Twitteru, který ukazuje absurdní stav „stock“ fotografií. Některé z tam uvedených jsou opravdové perly.

Safari bude blokovat otravná automaticky se spouštějící videa. V The digital advertising doomsday clock to označují za něco jako další hřebíček do rakve digitální reklamy, zejména ve spojení s tím, že Chrome bude blokovat ještě více otravných a nepřijatelných reklam. Otázkou zůstává, kdy internetovým vydavatelům konečně dojde, že tohle všechno vyvolávají sami.

BEZPEČNOST, SOUKROMÍ, PRÁVO

Kaspersky žádá EU o antimonopolní šetření Microsoftu. Jde samozřejmě o zabudovaný antivirus od Microsoftu, který podle Kaspersky zneužívá dominantní pozici na trhu. Viz Security firm asks EU to investigate Microsoft a je k tomu nutné dodat, že Microsoft ve Windows 10 těch věcí, co jsou příliš agresivní a tlačí uživatele k softwaru od Microsoftu, má víc – vedle antiviru je to i tlačení do prohlížeče Edge. A viz ještě Kaspersky files antitrust complaint against Microsoft for disabling its anti-virus software.

Uber vyhodil více než 20 zaměstnanců v souvislosti se sexuálním harašením. Otázkou zůstává, jestli to nejsou jen exemplární oběti a jak se to dotklo manažerů, kteří dlouhé roky ignorovali zásadní problémy uvnitř firmy. Sexuální harašení, neprofesionální chování, diskriminace a šikanování vedlo k mezinárodnímu skandálu a internímu vyšetřování zahájenému v lednu. Viz Uber Said to Have Fired More Than 20 Employees After Internal Investigation.

Reality Winner byla možná odhalena díky „neviditelné“ identifikaci tiskárny. Pokud netušíte, o čem je řeč, tak o čerstvé kauze whistleblowingu v NSA, kdy mladé děvče poskytlo serveru The Intercept dokumenty týkající se vlivu Ruska na volby (viz TOP-SECRET NSA REPORT DETAILS RUSSIAN HACKING EFFORT DAYS BEFORE 2016 ELECTION). Udělala to tak, že je vytiskla a pak poslala do The Intercept. Ti dokumenty naskenovali a poslali s dotazy NSA. A vzápětí děvče skončilo ve vězení. V How The Intercept Outed Reality Winner ukazují, jak přesně vypadají „neviditelné“ žluté body na vytištěné stránce, ze kterých lze zjistit sériové číslo tiskárny i další informace o vytištění. K čemu je nutné dodat, že to není konspirační teorie, ale známý fakt (viz například Is Your Printer Spying On You?) , a také to, že pokud v Interceptu takhle prozradili zdroj, tak je to hodně zásadní problém. A jejich STATEMENT ON JUSTICE DEPARTMENT ALLEGATIONS v zásadě působí jako hloupé výmluvy.

Virus využívá PowerPoint a v něm uložený PowerShell, který se spustí i bez povolených maker a jen přejetím kurzoru přes odkaz. Naštěstí dojde k upozornění na možný bezpečnostní problém, ale jak známe uživatele, ti ochotně vždy kliknou na Ano/Povolit. Případně mohou tuhle nebezpečnou funkčnost mít povolenou už dříve. Viz Beware! This Microsoft PowerPoint Hack Installs Malware Without Requiring Macros.

Řídící servery botnetové sítě předávají povely přes komentáře na Instagramu. Dokonce přes komentáře na profilu Britney Spears, říká se v You’ll never guess where Russian spies are hiding their control servers a je to docela zajímavé tím, jak do zdánlivě čistě textového komentáře schovávají odkaz přes bit.ly.

Hackeři používají pomůcky pro správu od Intelu pro proniknutí přes firewall ve Windows. Viz PLATINUM continues to evolve, find ways to maintain invisibility a ve hře je (opět) AMT (Active Management Technology), sloužící k dálkové správě zařízení a které najdete v Intel vPro procesorech a čipsetech.

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Julius Šuman začal vydávat karetní seriál Andrejovi kluci. To je ten twitterový účet, který zveřejnil nahrávky Marka Přibila s Andrejem Babišem a zveřejňuje další materiály. K čemuž je nutno dodat, že po dlouhé době je to skutečně profesionální a kvalitní využití sociální sítě. A ještě více překvapivě, právě Twitteru. Dal bych tomu Projekt roku v Křišťálové Lupě. :)

Facebook dotáhl omezování dosahu a firem až na samé dno, upozorňuje Avinash Kaushik v Stop All Social Media Activity (Organic) | Solve For A Profitable Reality. Dokládá to velmi trefnými příklady příspěvků stránek se stovkami tisíc až miliony fanoušků, které dosahují skvělé úspěšnosti někde okolo 0,00011% v organickém zásahu. A co doporučuje s tím dělat? Přestat honit organic, platit si inzerci a používat jiné kanály, které v organicu fungují. Osobně se mi líbí označení Facebooku (a nejenom jeho) za marketingovou utopii.

Mark Zuckerberg pracuje na tom, aby vás propojil s lidmi, které byste měli znát. Tahle mánie zachraňovat svět a měnit ho podle sebe a algoritmů ho zjevně nikdy nepřejde. A prý přišel na to, že „vztahy jsou důležité s ohledem na to, jak přijímáte rozhodnutí“. Nezbývá než pogratulovat, že kvůli tomu jezdil v ne-prezidentské ne-kampani po USA. V Facebook’s Zuckerberg is working on a way to connect you to people you ‘should’ know aneb jsme ve skvělých rukou asociálního spasitele.

MOBILNÍ APLIKACE

2017 Google Play Awards je přehled nejlepších aplikací pro Android podle Googlu. Pro inspiraci dost užitečné. A pokud snad hledáte, co si pořídit do mobilu či tabletu, tak řada z uvedených aplikací rozhodně stojí za vyzkoušení. Užitečné je i rozdělení do kategorií.

App Store je plný podvodných aplikací, kde se upíšete k placení 100 USD týdně za nic. #welldone Apple. Viz How to Make $80,000 Per Month on the Apple App Store, kde najdete velmi důkladnou detailní ukázku jedné takové zběsilosti jménem „Mobile protection: Clean & Security VPN“. Soudný člověk by si nic takového do mobilu či tabletu nepustil, ale přesto se aplikace objevuje v TOP 10. Ale to není všechno: třeba „WEP Password Genrator“ vám za 50 USD měsíčně vygeneruje náhodné heslo. Pokud si myslíte, že Apple proti tomu něco dělá, jste vedle. Proč by to dělal? Nakonec má ze všeho, co podvodníci získají, svých třicet procent. A prozatím jde „jenom“ o vyplacených 70 miliard dolarů. Takže to máme vlastně přes 20 miliard pro Apple, že.

E-KNIHY

Podstatné e-knihy pro web designery, které můžete mít zdarma vypadá jako docela užitečný přehled, minimálně, než začnete pomýšlet nad kupováním další literatury. A je jich tam docela dost na to, abyste měli celé léto co číst.

STARTUPY A EKONOMIKA

Sedm lekcí z více než stovky startupů, které selhaly, je užitečné analytické čtení k nalezení v 7 Lessons From 100+ Failed Startups. Ano, pouštět se do podnikání v něčem, kde není trh/odbyt, vypadá jako dobrý způsob, jak selhat. Osobně ale za jeden z těch lepších považuji to, že váš startup zabije špatný marketing. Věc, kterou vidím dnes a denně. Včetně té skvělé podoby „nejdou nám prodeje, musíme šetřit, škrtneme marketing“.

FourSquare upozorňuje na dvouciferný pokles mezinárodních turistů přicházejících do USA. S očekávatelným zásadním dopadem na tržby a zaměstnanost. Viz Coming to America? Celé je to ukázka toho, jak může Donald Trump nevhodnou změnou politiky zlikvidovat zemi a ekonomicky ji poškodit. Ale také toho, jak je dnešní technologie schopna v reálném čase sledovat řadu zásadních věcí.

Scrum Alliance zveřejnila State of Scrum Report za rok 2016. Zprávu/analýzu věnující se tomu, jak se daří či nedaří implementovat a využívat Scrum metody řízení projektů. Stručně řečeno zjistili, že to není moc jednoduché. A také to, že dost často to management poněkud nechápe. Zajímavé čtení.

INFOGRAFIKY

Cheatsheet pro kritické myšlení. To kdybyste náhodou něco takového chtěli dělat. Viz Useful: a cheatsheet for critical thinking.

