Apple vydává hadřík za šest stovek, vychází Google Pixel 6, Raspberry Pi poprvé zdražuje

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

Zásadní novinka od Applu. Oficiální a značkový čistící hadřík vyjde na 590 korun. Má být optimalizovaný na čištění displejů Applu, ať už to znamená cokoliv.

Další inovace od Applu jsou mnohem zajímavější. Firma vydává nové počítačové čipy M1 Pro a M1 Max. Díky tomu se lze v Macích dostat na 32 a 64 GB RAM. Pro má až 10 CPU jader a 16 GPU jader, 33,7 miliardy tranzistorů a propustnost pamětí 200 GB/s. Max to povyšuje až na 32 jader u GPU, 57 miliard tranzistorů a 400 GB/s. Oba čipy se vyrábí u TSMC pomocí 5nm procesoru. Šéf Intelu Pat Gelsinger tento týden prohlásil, že se jednou do Applu chce vrátit, čehož má dosáhnout děláním lepších čipů. Prozatím se to nezdá jako reálné.

Nové M1 si lze pořídit v nových MacBoocích Pro. Ty mimo jiné mají výřez v displeji (notch) jako iPhony, a to kvůli lepší kameře. Využít lze HDMI, Thunderbolt 4, SD čtečku, sluchátkový konektor a MagSafe. K dispozici jsou modely s displeji 14,2" a 16,2" a až 120 Hz. Vedle až 64 GB RAM lze získat až 8TB úložiště. Ceny jsou od 58 990 do 102 990 korun.

Apple také představil sluchátka AirPods 3. Vydržet mají šest hodin přehrávání. Během pěti minut nabíjení se lze dostat na hodinu přehrávání. Třetí generace AirPods má přepracovaný design, ale také se zvýšila cena na 4990 korun. V prodeji od 26. října. Pořídit si lze rovněž nový hlasový plán nebo HomePod mini.

Google vypouští do světa telefony Pixel 6 a Pixel 6 Pro. Podle očekávání mají vlastní čip Google Tensor (ARM) a bezpečnostní Titan M2. Modely mají 8 a 12 GB RAM, displeje 6,4" a 6,71" (90 a 120 Hz), podporu dual SIM, 5G, Wi-Fi 6E a až 256GB úložiště. Součástí je čistý Android 12. Pixel 6 bude za 649 eur, verze Pro za 899 eur. Oficiální distribuce na našem trhu není potvrzena. Pořídit si lze i Pixel Pass. Čip Tensor je 5nm kus se dvěma jádry Cortex-X1, dvěma Cortex-A76 a čtyřmi Cortex-A55.

Jak to bude s Android aplikacemi běžícími pod Windows 11? Microsoft vydal dokumentaci k Windows Subsystem for Android. Na blogu pak informuje o spuštění pro členy programu Windows Insider. Microsoft také jako preview vydal Visual Studio Code pro web.

Raspberry Pi poprvé zdražuje. Jde o dočasnou akci reagující na současný nedostatek čipů, MOSFETů, plošných spojů a tak dále. Letos se má celkově vyrobit zhruba sedm milionů kusů. Model Pi 4 se dvěma GB RAM nyní vyjde na 45 dolarů.

Facebook chce v Evropě najmout deset tisíc lidí na vývoj světa pro virtuální realitu. Zuckerbergovou dlouhodobou vizí je stvořit takzvaný metaverse. I proto koupil firmu Oculus vyvíjející VR brýle a následně české Beat Games. Metaverse v podání Facebooku jsou zatím spíše menší pokusy.

Alibaba si vyvinula vlastní procesory ARM, pomocí kterých chce v serverech nahradit x86. Modely Yitian 710 se 128 jádry, vyrábí se pomocí 5nm procesu. Jádra jsou ARMv9 s takty až 3,2 GHz. Čipy mají podporu DDR5 a PCI Express 5.0, píše The Register.

Rusko zase obdrželo první várku procesorů Baikal, konkrétně modelů Baikal-M (BE-M1000). Opět se využívá ARM (Cortex-A57) s osmi jádry a frekvencí 1,5 GHz. Součástí je osmijádrová grafika Mali-T62. Rusové vyrábí u TSMC a využívají starý 28nm proces. Příští rok mají proudit dodávky 10 až 15 tisíc kusů měsíčně. Rusko si chce postavit vlastní počítače pro využití ve státní sféře.

Na světě už je v oběhu přes 200 miliard čipů ARM. Využívá je přes 1600 firem z celého světa. Prvních 50 miliard kusů se na trh dostalo během 23 let, dalších 50 miliard už během tří let.

Kingston vydává nové M.2 NVMe SSD disky KC3000. Mají podporu PCI Express 4.0 a kapacity 512 GB a 1, 2 a 4 TB. Sekvenční čtení má dosahovat až na 7 GB/s, zápis od 3,9 po 7 GB/s. Jako řadič se používá Phison E18 a paměti 3D NAND TLC.

SK Hynix vyvinul první generaci pamětí HBM3. Jeden čip má propustnost jako celá Nvidia RTX 3080. Více píše Cnews.cz.

Micron v následující dekádě investuje 150 miliard dolarů do posílení produkce. Důležitý americký výrobce čipů to řekl Wall Street Journal s tím, že chce rozjet debaty s vládami.

GeForce Now posiluje. V cloudu lze nyní využít virtuální stroj s RTX 3080, rozlišením až 1440p při 120 FPS a zapnutým ray tracingem. Cena je sto eur za půl roku. Zatím běží předobjednávky, start se plánuje na prosinec. Nvidia pro tyto účely poskládala nový serverový cluster SuperPOD.

Telegram zaznamenal miliardu stažení na Google Play Store. Tomuto komunikátoru mimo jiné pomohl nedávný výpadek služeb Facebooku.

Intel z AMD přetáhl dalšího odborníka na grafické čipy. Vineet Goel se stává manažerem pro architekturu GPU a Intel Xe, informuje CRN. V Intelu chystají výkonná GPU, která by měla konkurovat Nvidii i AMD. Odsud už dříve do Intelu přišel veterán Raja Koduri.

Vychází OpenBSD 7.0, stahovat lze zde. Hlavní novinkou je podpora procesorů RISC-V. Plnou podporu má zatím deska HiFive Unmatched. Vylepšená je také podpora Apple M1 a dalších ARM čipů.

Microsoft vydal Sysmon pro Linux. Jde o nástroj pro monitorování systému a škodlivostí. Vše je k dispozici na GitHubu.

CDW za 2,5 miliardy dolarů získává Sirius Computer Solutions. Retailový hráč v oblasti technologií pro firmy získává nové kapacity pro střední a velké podniky.

Elastic kupuje startup Optimyze. Jeho software Prodfiler umožňuje monitorovat efektivitu využívání procesorů v rámci velkého množství strojů.