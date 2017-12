 »  Apple zpomaluje iPhony, Chrome rychle zmizel z Microsoft Store, Kaspersky žaluje USA

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa velkých IT firem. Co se událo v tomto týdnu?

Apple cíleně zpomaluje některé iPhony. Po řadě testů a dohadů to pro TechCrunch potvrdila sama společnost. Apple dynamicky mění frekvenci procesoru v případě starších akumulátorů a nízkých venkovních teplot, když už není možné dodávat potřebné napětí. Má to být něco jako ochrana před vypnutím. Týká se to strojů iPhone 6, 6S, SE a od iOS 11.2 také iPhonu 7, firma ale počítá s rozšiřováním na další modely.

Apple se také podle Bloombergu chystá na sjednocování aplikací pro iOS a macOS. V podstatě je to myšlenka, se kterou s Windows 10 a Universal Apps svého času přišel Microsoft. Apple už se s posledním iOS pro iPad začal výrazně běžným počítačům přibližovat (zejména se spodním dockem).

Tento týden se v oficiálním elektronickém obchodě Microsoft Store objevil prohlížeč Google Chrome. Vydržel tam ale jen pár hodin, pak ho Microsoft stáhl. Celkem logicky, položka z obchodu pouze vedla ke klasickému stažení instalátoru, což porušuje podmínky. Krok Googlu rozebírá The Verge. Chrome totiž podporoval Windows 10 S, což je osekaná verze, ve které prohlížeč musí podporovat engine z Windows. Chrome nicméně využívá engine vlastní.

I kvůli Windows 10 S do Microsoft Store míří další aplikace včetně iTunes. Multimediální aplikace Applu ale nakonec nabere zpoždění. ZDNet informuje, že se objeví až někdy v příštím roce a že na aplikaci spolupracují Microsoft i Apple.



Autor: Jan Sedlák Eugene Kaspersky, zakladatel a šéf Kaspersky Lab.

Kaspersky Lab u federálního soudu žaluje americké ministerstvo pro vnitřní záležitosti (DHS), které vydalo příkaz, aby americké státní organizace nepoužívaly ruský bezpečnostní software, píše Reuters. Kaspersky namítá, že se kauza zakládá na fámách a postup je proti ústavě. Reuters také uvádí, že Kaspersky americké státní správě prodal software pouze za 54 tisíc dolarů, což je zlomek jeho amerických příjmů.

Virtuální Lítačku, kterou půjde nahrát i do mobilu či platební karty, vyvinou firmy Globdata a XT-Card, píše deník E15. Ty se točí kolem skupiny J&T. Hodnota zakázky je 41 milionů korun a start se plánuje na červenec příštího roku. Lítačka také rozvíjí chatbota, do budoucna by přes něj teoreticky bylo možné realizovat objednávky.

Správce národní domény CZ.NIC zavádí 100GE linku do internetového uzlu NIX.CZ. Zprovozněn byl také nový výkonný nod soustavy sekundárních jmenných serverů. „Tento krok je součástí dlouhodobého projektu, jehož hlavním cílem je celkové posílení DNS infrastruktury pro doménu .CZ, a to tak, aby byla připravena jak na rostoucí provoz systému DNS, tak na případné DDoS útoky,“ uvádí CZ.NIC.

BlackBerry zavře digitální obchod s aplikacemi pro svůj mobilní operační systém koncem roku 2019. Dva roky ještě hodlá zařízení podporovat z pohledu bezpečnosti a „supportu“. Jde už nicméně o posmrtné záchvěvy. BlackBerry jako firma už dělá jen na bezpečnostním a AI softwaru (a pěkně roste), telefony s touto značkou a Androidem vyrábí čínská TCL.

Oracle za 1,19 miliardy dolarů kupuje australskou firmu Aconex. Je to další z řady akvizic, pomocí kterých si Oracle rozšiřuje cloud a online aplikace. Aconex dělá software pro projektový management. Oracle také zveřejnil výsledky za druhý kvartál.

DocuSign kupuje technologie a lidi od startupu Appuri. Ta dělá machine learning software, který umí přesně cílit marketingová sdělení a produktová doporučení. DocuSign se specializuje na elektronické podpisy a transakce.

Squarespace získal investici ve výši 200 milionů dolarů. Fond General Atlantic získal podíly od zaměstnanců a dalších investorů, říká Bloomberg. To by firmu, která uživatelům nabízí tvorbu webů a nástrojů kolem ve webovém editoru, mělo ocenit na 1,7 miliardy dolarů. Squarespace také chce vstoupit na burzu. Firma má mít tržby 300 milionů dolarů ročně.

Equinix kupuje australského datacentrového hráče Metronode, dá za něj přes miliardu australských dolarů. Metronode má v regionu silnou infrastrukturu datacenter, čehož hodlá kupující využít při svém posilování v regionu Asia-Pacific.

HP Inc. ocenilo nejlepší české partnery roku. Největší distributor (prodej PC a tiskáren) je eD System Czech. Největším retailovým partnerem roku je Alza.cz. Největší meziroční nárůst prodeje zaznamenal K+B Progres. Největší komerční partner je C System CZ, nejvíce v komerci rostl RSM Infinity a nejlepší servisní partner je VSP Data.

Google už dříve zveřejnil druhou generaci svých čipů TPU (Tensor Processing Unit), které využívá ve svých datacentrech pro AI, strojové učení a podobně. V novém dokumentu je nyní k dispozici více zajímavých technických detailů.

Na webu SuperLectures jsou k dispozici videa z přednášek z letošní konference OpenAlt 2017, která proběhla v listopadu v Brně.

Adobe v posledním kvartálu v tržbách překonalo dvě miliardy dolarů a meziročně rostlo o 25 procent. Za celý rok si firma přišla na více než sedm miliard dolarů. Pěkná čísla pohání růst cloudového předplatného ve všech sekcích.

Japonský SoftBank sedí na hromadě peněz, které chce investovat do technologií. Tentokrát vede kolo se 120 miliony dolarů, které vkládá do firmy Lemonade. Ta využívá umělou inteligenci v pojišťovnictví.