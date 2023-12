Apple zpřístupní NFC platby konkurenci, VMware ruší trvalé licence, velký hack operátora na Ukrajině

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

Největší ukrajinský mobilní operátor Kyivstar byl napaden hackery a byla sundána část jeho sítě. To způsobilo výpadky služeb a komunikace. Ukrajinci poukazují na Rusko, čemuž by odpovídalo i to, že útočníci nechtějí výkupné a cílem byla sabotáž. O působnosti ruských hackerů jsme nedávno psali v souvislosti s tím, že v Česku polevili právě kvůli aktivitám na Ukrajině. Podle informací Lupy to vypadá, že se útočníci dostali do core části sítě. Ukrajinci zároveň uvedli, že útok proběhl přes účet zaměstnance Kyivstaru. Další detaily jsou zde. Na odstranění následků útoku spolupracuje s Ericssonem či Microsoftem, tedy dodavateli na straně coru.

Datový tok v rámci internetu letos vzrostl o 25 procent. Největšími službami jsou Google, Facebook, Apple a TikTok. V internetové reklamě je velmi silný Microsoft. Pouze 20 procent trafficu jde přes HTTP/3 a 34 procent jde přes IPv6. Tato a další čísla nabízí nový report Cloudflare.

Divoké dění kolem amerických čipových sankcí vůči Číně nepolevuje ani před Vánocemi. Opravdu to vypadá, že Čína dosáhne na 5nm výrobní proces, a to poté, co nedávno zvládla 7nm výrobu. 5 nm by například měl využívat nový AI akcelerátor Ascend 910B od Huawei, vyrábět ho má čínský SMIC. Šéf Nvidie nedávno uvedl, že právě Huawei představuje jednu z hlavních nových konkurencí. Ascendy se objevují v serverech stále více.





Americká ministryně obchodu Gina Raimondo čínský 7nm čip ve smartphonech a tabletech označila za velice znepokojivý fakt a dodala, že chce učinit nejsilnější možné kroky v tom, aby další rozvoj čínského polovodičového průmyslu zpomalila. Prozatím to ale spíše vypadá, že sankce pouze Čínu donutily postupovat rychleji, a že tedy naopak mají opačný efekt, ale uvidíme. V případě omezování exportu Nvidie zřejmě americká vláda trochu vychladne.

Čínský producent pamětí CXMT zřejmě dosáhl dalšího průlomu. Podle analytiků se blíží vlastní state-of-the-art produkci a výzkumu. Firma Zhaoxin zase vydala x86 procesor na neznámém výrobním procesu, který má osm jader, frekvenci 3,7 GHz a podporu PCI Express 4.0 a DDR5. Zhaoxin je vedle Intelu a AMD jediným držitelem licence na x86 na světě.

Nizozemský monopol v EUV litografii ASML poprvé rozjede výzkumnou laboratoř mimo domovskou zemi. Bude v Koreji, kde se podnik dohodl se Samsungem a SK hynixem. Zapadá to mimo jiné do snah USA a partnerských zemí dostat dodavatelský polovodičový řetězec mimo dosah Číny.

Nvidia je nejenom hegemonem v čipech pro AI, ale stal se z ní také silný investor do AI startupů. Firma skrze NVentures udělala už 19 investic.

Poznámkový blok (Notepad) ve Windows bude po mnoha letech umět počítat znaky. Touto schopností vybavená verze prozatím dorazila uživatelům programu Windows Insider.





Microsoft chystá výrazné změny ve vydávání Windows 11. Zdá se, že mimo jiné vznikají dvě větve, což souvisí s tím, že Microsoft chce zatlačit do Windowsu na ARMu oproti x86. Výkonný čip už oznámil Qualcomm, na ARMové procesory se chystají také Nvidia či AMD.

VMware už nebude prodávat trvalé licence. K dispozici budou pouze termínované licence nebo předplatné. Již koupené trvalé licence bude možné používat i nadále včetně podpory. Změna přichází krátce poté, co Broadcom finálně převzal VMware za 69 miliard dolarů. Nyní se evidentně bude snažit tlačit model předplatného.

Apple podle Reuters nabídl konkurenčním platebním systémům možnost platit přes NFC v iPhonech a dalších jeho zařízeních. Jde o reakci na dřívější prohlášení představitelů EU, že by Apple mohl být k otevření donucen kvůli monopolnímu chování.

Konkurence Googlu pro GitHub Copilot je nyní dostupná v ostré verzi. Jde o Duet AI for Developers. Dostane také možnosti z modelu Gemini. Google dal také k dispozici AI Studio, dříve MakerSuite, rovněž napojené na Gemini.

AI jako asistenta při programování začínají nabízet také JetBrains. Jejich alternativa ke Copilotu se jmenuje jednoduše JetBrains AI.

Krea je další služba zaměřená na generování obrázků pomocí prvků AI. Odlišuje se hlavně tím, že obrázky lze generovat i pomocí vlastních náčrtků. Tyto skici se pak podle upřesnění parametrů převádí na finální dílo.

Hra Doom slaví třicet let od vydání a její spolutvůrce John Romero zdarma vydal rozšíření SIGIL II. Navazuje na první SIGIL vydaný před čtyřmi roky. Jde o takzvaný megawad obsahující devět map.

Ještě než přijde 6G, chceme návrat investic do 5G, opět vzkazují mobilní operátoři. 5G sítě slibovaly mnohé, ale nové obchodní modely zatím moc nepřichází a operátoři už nějakou dobu vzkazují dodavatelům technologií, ať moc nepočítají s nadšením kupování nových „krabic“. Jeden z šéfů Orange teď třeba uvedl, že 5G může být poslední G. Práce na standardu 6G už se rozběhly.

Deutsche Telekom začne s komerčním provozem sítě na technologii open RAN, tedy alternativě vůči Ericssonu, Huawei a dalším. Prozatím v takzvaném O-RAN městě, což je německý Neubrandenburg. Na projektu se dělá s Nokií a Fujitsu. K open RAN jsou aktuální i tyto dva zajímavé texty.

FFmpeg má za sebou největší refaktoring kódu. Největší novinkou je vícejádrová podpora pro konverzní pipelines v příkazové řádce. Předělány byly i další klíčové komponenty.

Evropská asociace polovodičového průmyslu má nového prezidenta. Stal se jím výkonný ředitel Infineonu Jochen Hanebeck. Infineon je klíčový evropský výrobce čipů, za miliardy eur expanduje v blízkých Drážďanech.

