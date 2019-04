 »  Aprílový přehled: Had v Google Maps, staré dobré Mapy.cz či mluvící tulipány

Na základě seriálu Most! vznikne i videohra, informuje server Xboxweb a podle popisu to vypadá na takovou malou českou obdobu Grand Theft Auto.

Převratný čistič displeje

Screen Cleaner je nová funkce aplikace Google Files. S pomocí chytrého API umí identifikovat špínu na displeji telefonu a s využitím geometrického modelu špíny a generátoru dotykových mikropohybů dokáže displej vyčistit. V akci ji můžete vidět v tomto videu:

Okurkový hamburger

Americký McDonald na svém intagramovém účtu představil nový druh hamburgeru – McOkurka (McPickle). Okurky v něm zcela nahrazují maso.

Had v Google Maps

V mobilní aplikaci Google Map si dnes můžete zahrát legendárního Hada. Ve hře máte za úkol na mapách několika měst (Káhira, Sao Paulo, Londýn, Sydney, San Francisco a Tokio) nabírat do dopravních prostředků co nejvíce pasažérů, aniž byste narazili do hranice obrazovky nebo do svého vlaku/metra/tramvaje. Hada v mobilní aplikaci Google Maps spustíte z menu v levém horním rohu – je v něm nová položka Hrát hada.

V mobilní aplikaci má být hra dostupná asi týden, Google pro ni ale vytvořil i samostatnou stránku, kde se má dát hrát i potom.

Staré dobré Mapy.cz

Mapová aplikace Seznamu Mapy.cz vás dnes přivítá designem, na který už asi většina uživatelů zapomněla. Podobu z roku 1998 si můžete připomenout včetně detailů jako je legenda ikonek nebo nápověda, která popisuje například to, jak se dá mapa, která je ve standardním rozlišení 640×400 px, zvětšit nebo jak v ní vyhledávat. Pobaví i nenápadné zpravodajské titulky, které probíhají pod logem. :)

„Po každém vylepšení si část našich uživatelů stěžovala, že ta starší verze map byla lepší. Z toho nám vyplynulo, že původní verze aplikace z roku 1999 byla vlastně tou úplně nejlepší, a proto se k ní po dvaceti letech vracíme,“ vysvětluje změnu na blogu Seznamu manažer týmu Mapy.cz Martin Jeřábek.

A na Stream.cz najdete také video, ve kterém Seznam novinku vysvětluje podrobně a ukazuje také například novou autonavigaci distribuovanou na vinylové desce.

Stroj času

Vývojářský diskusní server Stack Overflow sice vznikl teprve před deseti lety, dnes se ale vrátil v čase mohem dále. Jeho provozovatelé se rozhodli ukázat, jak by asi web mohl vypadat v roce 1998.

Google Tulip

Je to průlomový okamžik v komunikaci lidí s rostlinami, chlubí se v aprílovém videu nizozemská pobočka Googlu. Tamním výzkumníkům se podařilo za pomoci strojového učení vytvořit nový jazyk, kterým se dokáží domlouvat s tulipány.

Nejlepší herní společník

NVIDIA představila nového herního AI asistenta jménem R.O.N. Hráčům pomůže v analýze jejich herních výkonů, nadávky na neschopné členy týmu v multiplayeru automaticky změní navenek v pochvaly nebo dokáže manipulovat rodinnými příslušníky, abyste měli na hraní více času.

Telefonní budky v USA

Americký T-Mobile přichází na apríla se zprávou, že se v ulicích vybraných amerických měst objeví jeho nové telefonní budky Phone BoothE. Zvukotěsné budky jsou nabité nejmodernějšími technologiemi a mají zájemcům nabídnout nerušené telefonování z jejich vlastního smartphonu.

Sáblíková místo Strahova

Zpravodajský server iDNES.cz přináší aprílový článek o tom, že se rychlobruslařka Martina Sáblíková konečně dočká vytoužené haly. Obří stavba má vzniknout na místě Strahovského stadionu v Praze. Sportovci jásají, architekti nechápou.

Jedno Česko, různý čas

Lidovky.cz informují o převratném nápadu ministerstva dopravy, které se chystá rozdělit republiku do časových zón. Některé si ponechají čas letní, jiné pro změnu zimní. Myšlenka souvisí s tím, že si jednotlivé sousední státy mohou nastavit výchozí čas podle libosti. Sousedící české kraje by se s nimi proto měly sladit – zejména kvůli harmonizaci dopravy.

Pokud vám letošní příděl nestačil, připomeňte si aprílové vtípky roku 2018, Apríl roku 2017 nebo aprílové mystifikace roku 2016.