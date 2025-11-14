Arabové staví v Mostě AI datacentrum, tragický robot z Ruska, ČR odráží lobby Němců kvůli továrně Onsemi

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?
Arabové v Česku postaví velké datacentrum pro umělou inteligenci. Poskytnout ho chtějí obrům typu Microsoft. Firma Bluesio Technologies chce v Mostě rozjel dvě budovy po 24 MW a prostory pronajímat hyperscalerům. Pozemek vyšel na miliardu korun. V Česku se tedy aktuálně chystají čtyři velká datacentra zaměřená AI.
V EU jsme zase zaspali. Musíme hned investovat, říká Polák, který chce Česku vyfouknout AI gigafactory. Polská firma Beyond.pl v Poznani rozjíždí až 150MW datacentrový komplex, peníze investuje ze svého. Podle jejího šéfa není možné čekat, až se v rámci Evropské komise rozhodne o umístění AI gigatováren. Organizace EuroHPC, která má akci na starost, je podle něj dobrá pro vědce a výzkumníky, ale není to přístup pro byznysové prostředí. Česko se chce s Polskem spojit a získat AI gigafactory pro náš region. Uvidíme, jak dopadnou další jednání, Polsko už totiž má alianci s Estonskem a dalšími zeměmi na východě.
Česko odráží nepřející lobby Němců a Italů kvůli čipové továrně Onsemi. Schválení v Bruselu se konečně pohnulo. Evropská komise formálně zaregistrovalo žádost, kde posoudí, zda Česko může poskytnout pobídku přesahující 10 miliard korun. Proces se vlekl, Infineon a STMicroelectronics jakožto konkurenti Onsemi v karbidu křemíku lobbovaly, že Onsemi není evropská firma a tudíž by neměla získávat veřejnou podporu pro posílení evropské čipové výroby. Samotná Komise je českému projektu nakloněná.
V Kalifornii postavili nová datacentra pro AI, která ale asi nebudou uvedena do provozu, protože není dostatek elektřiny. Dodavatelé se snaží zvýšit kapacity, ale rychlost výstavby datacenter je velká. Limity podobného druhu se objevují na více místech, Microsoft například oznámil, že mu na skladě leží hromada Nvidií, protože nemá elektřinu.
Ve světě se letos investuje 580 miliard dolarů do nových datacenter, což je o 40 miliard dolarů více, než kolik se investuje do těžby ropy. Polovina z toho jde do USA, špatně na tom nejsou ani Čína a Evropa. Jen Anthropic oznámil, že v USA investuje do datacenter 50 miliard dolarů.
Rusové ukázali svého humanoidního robota, který ovšem na pódium chodil jako opilý a hned spadnul. Tvůrci z firmy Idol poté chtěli scénu zakrýt plachtou, ale zamotali jí. Robot Aidol ale prý má být dobrý a údajně mu vadilo nedostatečné osvětlení, alespoň podle jeho stvořitelů.
Valve představilo herní PC konzoli, nový herní ovladač a novou generaci VR headsetu. Konzole Steam Machine nabídne procesor na architektuře AMD Zen 4 (až 4,8 GHz), grafiku AMD RDNA 3 s 8 GB GDDR6, 16 GB DDR5 a až 2TB úložiště. Součástí bude SteamOS 3, tedy Linux odladěný na hraní. Toto je nepříjemná zpráva hlavně pro Xbox, který také má zamířit směrem kombinace PC a konzole. Steam Controller 2 je nový ovladač, který má pod joysticky také dvě dotykové plošky. A Steam Frame je samostatný VR headset, který nepotřebuje PC. LCD displej má rozlišení 2160 × 2160 pixelů, používá se Qualcomm Snapdragon 8. Dostupnost bude v prvním čtvrtletí příštího roku.
Sony zase ukázala 27” PlayStation Gaming Monitor. Má jít o doplnění pro PlayStation 5. Monitor nabídne IPS displej s rozlišením 2560 × 1440 pixelů, HDR a VRR.
Propuštěný zaměstnanec Intelu si odnesl 18 tisíc tajných dokumentů a je nezvěstný. Firma ho propustila v létě loňského roku v rámci velkého snižování stavů. Osobu jménem Jinfeng Lu se nedaří kontaktovat. Některé dokumenty měly spadat do sekce přísně tajné.
Intel také přichází o technologického a AI ředitele, které se do funkce dostal teprve v dubnu. Sachin Katti se připojí k OpenAI, byl přitom jednou z prvních sázek aktuálního ředitele Lip-Bu Tana.
Šéf v AI v Metě Yann LeCun opouští firmu a zakládá vlastní startup. LeCun je jedna z předních osobností v oboru AI. Nyní shání peníze, detaily o jeho nové štaci se zatím neví.
Evropská komise zvažuje, že členským státům zakáže používat Huawei v mobilních sítích. Evropská komise už dříve vydala doporučení, které ovšem je často ignorováno, takže by se místo toho mohla vytvořit regulace. V Česku téma rovněž stále není uzavřeno, nařízení je na vládě.
Čína dočasně pozastavila zákaz vývozu vzácných kovů a výrobků z nich. Platit to má do listopadu příštího roku. Jde o výsledek jednání čínského a amerického prezidenta. Týká se to galia, germania a antimonu. USA na Čínu valí sankce ohledně čipů, Čína jako dominantní dodavatel kontrovala právě vzácnými kovy, které jsou potřebné k výrobě elektroniky. Uvidíme, co se kolem tohoto nekonečného příběhu stane za pár dní.
Čína zároveň potvrdila zákaz nákupu AI čipů od Nvidie a AMD. Týká se to těch firem, které dostanou alespoň část peněz na stavbu datacenter od státu. V takovém případě musí použít pouze domácí alternativy, třeba Huawei Ascend. Stát také motivuje k přechodu na domácí hráče snížením ceny elektřiny až o polovinu.
V norském Oslu si koupili 300 čínských elektrických autobusů, ke kterým se lze na dálku dostat z Číny. Přišlo se na to během testování v tunelech, aby došlo k odstínění od bezdrátové komunikace. Dodavatelem je firma Yutong. Teď se řeší, co s tím. Na situaci reaguje i Dánsko, které rovněž u Yutongu nakupovalo. Problém je údajně obecně s elektronikou z Číny.
Podařilo se hacknout čínskou kyberbezpečnostní entitu Knownsec, díky čemuž jsou k dispozici důkazy, jak Čína hackuje zahraniční subjekty. Jsou tam operátoři, státní subjekty a tak dále.
SoftBank prodal všechny své akcie Nvidie v hodnotě 5,83 miliardy dolarů. Pro SoftBank jde o obrovské zhodnocení. Nyní alokuje kapitál. Firma, která kromě jiného vlastní ARM, nyní chce více vsadit na OpenAI.
Ceny pamětí RAM vzrostly až na dvojnásobek a něco podobného nás zřejmě čeká i u disků SSD. Ceny NAND flash čipů rychle rostou, je to hnané poptávkou po AI datacentrech. 1TB TLC čip nyní stojí zhruba 240 korun, před rokem to byla polovina. Výrobci upřednostňují serverový segment s vyššími maržemi, dopady na spotřebitelský trh jsou nevyhnutelné.
Kvůli nedostatku paměťových čipů možná také nevyjdou grafické karty Nvidia GeForce RTX 5000 Super. U těch se čekalo, že hlavně zvýší velikost VRAM. Nvidia nemá dostatek GDDR7, kapacity továren od Samsungu, Micronu či SK Hynix jsou otočeny směrem k HBM, tedy opět AI datacentrům.
AMD vydalo nejlevnější procesor s 3D V-Cache. Jde o model Ryzen 5 7500X3D a architekturou Zen 4. Základní frekvence jsou čtyři GHz, boost až 4,5 GHz. L3 cache má velikost 96 MB, TDP je 65 wattů. V Česku bude cena kolem 6 800 korun.
SanDisk představil flash disk, který má být trvale připojení k počítači. Má jít o rozšíření úložiště přes USB-C u strojů, které nemají jiné možnosti. Koupit si lze 128 GB až jeden TB.
Samsung chystá na trh první modulární SSD disk. Model AM9C1 E1.A bude mít možnost připojit si modul s dalšími NAND čipy a půjde tak zvýšit kapacita. Zatím nepůjde o zařízení pro běžné počítače, ale pro automobily.
Amazon Web Services staví nový transatlantický podmořský kabel. Spojí Maryland a irský Cork s tím, že k dispozici bude 320 Tb/s.
Anthropic otevírá další pobočky v Evropě. Jde o Mnichov a Paříž, předchozí jsou v Londýně, Dublinu a Curychu. Tvůrce LLM Claude prý vidí nejrychlejší růst v Evropě, na Blízkém východě a v Africe.
Podíl Linuxu na běžných počítačích vyrostl na 6,2 procenta. Alespoň podle měření Cloudflare. Kontext chybí.
Microsoft vydal Visual Studio 2026. Má inovované uživatelské rozhraní Fluent UI. Podporovány jsou i Windows 10 22H2.
Microsoft zpřístupnil Windows 11 26H1. Zatím je k dispozici v rámci programu Windows Insider. Novinek zatím není mnoho. Zřejmě se hlavně pracuje na podpoře nových ARM procesorů Qualcomm Snapdragon X2. Notebooky s těmito čipy by měly být oznámeny v lednu na CESu.
