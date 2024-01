Arabský partner PPF je v Británii bezpečnostní riziko, rozšíření výroby čipů v Rožnově, Temelín používá AI

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

Britská vláda označila za bezpečnostní riziko vstup operátora Etisalat (e&) ze Spojených arabských emirátů do Vodafone Group. Arabové už tam vlastní skoro patnáct procent, dostat se chtěli až na dvacet. Ve Vodafonu má vzniknout skupina, která bude monitorovat dění. S Etisalatem obchoduje i česká PPF, prodává mu mírnou majoritu v telekomunikačních aktivitách v Bulharsku, Srbsku, Maďarsku a na Slovensku. Vodafone po bolehlavu s Huawei bude mít další starosti. Pozice Emirátů a Saúdské Arábie v evropských telco sítích povážlivě sílí. Nedávno už reagovali Španělé, kteří po vstupu Saúdů do Telefóniky raději koupili o desetinu procenta vyšší podíl. V Česku jsou Saúdové skrze Vantage Towers, Emiráty přes Vodafone.

Americká společnost Onsemi v následujících týdnech podá žádost o investiční pobídku na výrobu čipů v Rožnově pod Radhoštěm. Chce tam vybudovat kompletní proces produkce na bázi karbidu křemíku za dvě miliardy dolarů, pobídku bude chtít dvacet procent. Vláda už dříve vyjádřila podporu a Onsemi dala jinou, více než půlmiliardovou pobídku. Onsemi má také spojence v podobě Škoda Auto, která s firmou tento týden oznámila užší a přímou spolupráci.

Šéf OpenAI Sam Altman na trhu shání miliardy dolarů na stavbu továren na výrobu čipů pro AI. Podle Bloombergu má jít o velký projekt, na němž chce OpenAI spolupracovat s důležitými polovodičovými hráči. Altman předpokládá, že AI akcelerátorů bude nedostatek. Zájem je značný už nějakou dobu, z čehož výrazně těží Nvidia. Ta i přes zajímavou konkurenci jasně dominuje. Odhady mluví o tržním podílu 70 až 90 procent.





Rusko v loňském roce dovezlo evropské a americké čipy za více než miliardu dolarů, a to navzdory sankcím. Ruská armáda je tak stále zásobována součástkami nutnými pro instalaci do zbraní, shrnul Bloomberg. A v USA čelí dvacetiletému trestu vězení muž, který do Ruska dovážel čipy.

Bloomberg dále informuje, že Čína loni nakoupila stroje na produkci čipů za rekordních 40 miliard dolarů, důvodem jsou sankce a snaha zajistit si vlastní produkci. Čína také sdělila, že pokud to budou USA s čipovými sankcemi nadále hrotit, bude Čína reagovat. Vztahy s EU ale prý být ovlivněny nemají.

Nokia odchází ze společného podniku s Huawei. Podíl finské společnosti v joint-venture TD Tech kupuje skupina čínských investorů. Původně byl v TD Techu ještě zapojený Siemens. Je pravděpodobné, že za rozlučkou stojí západní sankční a bezpečnostní tlak na Huawei a Čínu obecně.

Upload u mobilních sítí by se mohl zvýšit. Vodafone, Qualcomm a Xiaomi otestovaly novou technologii, která na uploadu v rámci 5G zvládla 273 Mb/s. Už to potřebuje standalone síť a Uplink Carrier Aggregation. V telefonu Xiaomi byl použitý čip Snapdragon 8 Gen 3.

Jaderná elektrárna Temelín loni spotřebovala o 5400 MWh elektřiny méně než v roce 2022. ČEZ využívá big data a pomocí prvků umělé inteligence už od roku 2021 nastavuje provoz čerpadel.





Propouštění v herním byznysu pokračuje i letos. Microsoft v této sekci propouští 1900 lidí včetně těch v Activision Blizzardu. Riot Games zase dává sbohem jedenácti procentům lidí, celkově asi 530. Studio se chce ještě více věnovat live service hrám typu League of Legends a Valorant.

Seagate posílá na trh 30TB pevný disk s technologií HAMR. Uvnitř je deset ploten, každá má tři TB. Do budoucna se počítá s ještě většími kapacitami.

Do systémů Microsoftu pronikli ruští hackeři. Podle firmy se jim podařilo získat e-maily některých zaměstnanců. Má jít o velmi malé procento, ovšem mezi postiženými jsou i účty vedení. Útok měla vést skupina Midnight Blizzard. Microsoft aktivně monitoruje ruským státem sponzorované subjekty a tato akce má být něco jako odveta. Hackeři se chtěli dozvědět, co všechno na ně v Redmondu mají. I proto útok cílí i na lidi z týmu kybernetické bezpečnosti.Midnight Blizzard se měla dostat také do systémů Hewlett Packard Enterprise.

Microsoft bude chtít do Windows dostat lokální AI. To znamená, že současná integrace AI funkcí z cloudu bude doplněná i o lokální AI výpočty. Společnost už tlačí na výrobce, aby pro tato takzvaná AI PC dala minimální hardware zahrnující 16 GB RAM a výpočetní výkon alespoň 40 TOPS.

Česká pobočka Microsoftu už loni udělala 70 procent obratu z cloudu. Firma očekává, že se brzy v číslech začne projevovat také AI, do které Microsoft masivně investuje i díky OpenAI. Microsoft v Česku vykazuje pouze zlomek toho, co zde utrží, fakturuje si provize v centrále v Irsku.

Čínské Vivo do Česka pošle svůj vlajkový model, smartphone Vivo X100 Pro. Prodeje odstartují třicátého ledna, cena bude činit 27 tisíc korun.

Apple v Rusku zaplatil pokutu 13,5 milionu dolarů. Měl zneužít dominantního postavení a neumožnit in-app nákupy mimo svůj ekosystém. Firma měla s Ruskem podobné problémy i v minulosti, třeba kvůli odmítnutí appky od Kaspersky Lab. V EU se Apple zase chystá na ústupky a otevření platformy třetím stranám.

Evropská komise zveřejnila program na podporu umělé inteligence. Jak už jsme psali dříve, spadá do něj poskytnutí přístupu k evropským superpočítačům a jejich grafickým kartám pro trénování AI. Spadá tam i ostravské superpočítačové centrum IT4Innovations. Podpora bude ještě širší. Komise také zveřejnila detaily k ekonomické bezpečnostní strategii, aby si Evropa chránila své technologie.

Trellu údajně unikla databáze uživatelských jmen a e-mailů, celkem jde o asi patnáct milionů položek. Neznámý člověk je nabízí k prodeji. Hesla nejspíše ukradena nebyla. A více než 5300 instancí na GitLabu je zranitelných vůči chybě umožňující převzetí účtu.

Google, Vodafone a AT&T investují 206,5 milionu dolarů do firmy AST SpaceMobile. Cílem je dostat tuto satelitní komunikaci do přístrojů s Androidem a konkurovat tak iPhonu a Globalstaru, brát v potaz je také nutné Starlink. AST už se podařil první hovor přes satelitní 5G. Iridium zase chce nabídnout satelitní internet věcí.

Broadcom pokračuje ve změnách ve VMwaru. Firma nově přestala nabízet cloudovou službu Aria. Broadcom chce hlavně prodávat celé balíky služeb. Obecně to vypadá, že nový majitel chce lovit hlavně velké ryby a točit velké peníze.

Supermicro už je celosvětovou čtyřkou v prodejích serverů. Tento komentář shrnuje, proč firma s ostatními vytírá podlahu.

Intel uzavřel partnerství s tchajwanským zakázkovým výrobcem UMC. Společně rozjedou výrobu pomocí 12nm procesu, nejspíše v USA.

Google ve Velké Británii postaví datové centrum za miliardu dolarů. Má rozšířit přítomnost Google Cloudu a také nabídnout služby kolem umělé inteligence.

Reddit se podle Reuters v březnu chystá vstoupit na burzu. Při IPO by měl prodat asi deset procent akcií. Tržní hodnota je kolem deseti miliard dolarů. Loňské roční tržby byly 800 milionů dolarů, firma je ale ve ztrátě, údajně z důvodu investic.

Největší český ICT distributor AT Computers loni dosáhl na tržby 30,1 miliardy korun. Zisk vyrostl z 55 na 393 milionů. Nejvíce se prodávaly smartphony, notebooky a osobní počítače. Struktura prodeje se vrátila do předcovidové doby, už se tolik neprodávají věci pro vzdálenou výuku nebo práci. AT Computers vlastní polská AB Group.

Samsung odhalil detaily čipů Exynos 2400 pohánějící nové telefony Galaxy S24 a S24+. Čip má deset jader, primární je Cortex-X4 na 3,2 GHz. Součástí je grafika AMD RDNA 3, podpora LPDDR5X, UFS 4.0, 8K videí při 60 FPS nebo podpora 144Hz displejů v QHD+. U modelu S24 Ultra bude Samsung používat Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.

Zemřel vynálezce přesné synchronizace času mezi počítači, konkrétně protokolu NTP. Davidu Millsovi bylo 85 let. Podílel se rovněž na protokolu EGP a routeru Fuzzball.

SAP rozjel restrukturalizaci za dvě miliardy eur, dotkne se asi osmi tisíc zaměstnanců. Firma se mimo jiné chce ve velkém zaměřit na AI. Tu nasazuje do svých produktů, včetně modelu Joule.

