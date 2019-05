 »  Artur Sychov, Vítek Půr (Somnium): Prodali jsme tisíc virtuálních pozemků, Ready Player One je nevyhnutelný

V Praze se vedle LIV, VRgineers, Beat Saberu nebo Golem VR rozvíjí také další projekt pro virtuální realitu, který má za sebou první větší kapitál a světový potenciál. Jmenuje se Somnium Space a nově získal milionů dolarů. Firmě se už předtím podařilo vybrat 200 tisíc dolarů pomocí prodeje virtuálních pozemků.

Somnium Space, podobně jako český Solirax a jeho NeosVR, se snaží vybudovat takzvaný metaverse – tedy VR svět ve stylu Ready Player One, kde si hráči pořizují vlastní pozemky, staví na nich, co chtějí, a interagují s ostatními. Do toho se promítá i ekonomika a možnost na svých výtvorech dále vydělávat. Čeští zakladatelé Somnium Space Artur Sychov a Víťa Půr v rozhovoru pro Lupu popisují, co přesně Somnium dělá nebo proč Facebook dále investuje do Oculusu.

Co vás vedlo k rozjezdu Somnium Space?

Artur Sychov (AS): Já jsem dříve dělal do elektromobility, ale historicky jsem hrával online věci jako Ultima Online nebo Second Life a zároveň jsem už nějakou dobu sledoval VR. Četl jsem kolem toho všechny různé knížky a fascinovalo mě nahlížet do virtuálního světa ne přes monitor, ale skrze virtuální realitu. V roce 2015 jsem dostal možnost vyzkoušet ranou verzi HTC Vive. V okamžiku, kdy jsem si to dal na hlavu a do ruky vzal ovladače, okamžitě jsem věděl, že je to budoucnost. Pak jsem si headset objednal a začal jsem hledat VR světy, což byl tehdy zejména AltspaceVR. Jenže jsem tím světem procházel a nic tam nebylo. Hodně jsem si představoval, jak by to celé mohlo fungovat a co by tam šlo dělat. V jednu dobu jsem z toho ani nemohl spát, začal si to celé plánovat, najal designéra na první mockup světa a dal se dohromady s Víťou. Řídil jsem tehdy jinou společnost a neměl jsem čas se novým projektem stoprocentně zabývat a Víťa se toho ujal.

Vítek Půr (VP): Společně už jsme v dobách vydání zkoušeli Second Life, první login tam mám z roku 2003. Zkoušel jsem i různé dávné verze VR a podobně. Takže když Artur přišel s nápadem na Somnium Space, bylo to celkem jasné.

Takže patříte mezi lidi, kteří věří v myšlenku toho, že může existovat virtuální svět podobný tomu z knížky a filmu Ready Player One?

AS: Osobně si myslím, že je to nevyhnutelné a že je to pouze otázka času. Ve VR lidé dokáží zažít intenzivnější věci a dokáží jich zažít více. Čím lepší technologie bude, tím budou lepší i světy. My žijeme v Praze, ve skvělém prostředí a máme se dobře. Ale polovina světa nežije v takových podmínkách a VR pro ně bude možnost, jak se dostat jinam.



Autor: Jan Sedlák Artur Sychov (vlevo) a Víťa Půr, Somnium Space

Což je opět Ready Player One a život na vrakovišti/slumu…

AS: Přesně tak. Během několika let bude řada lidí mít VR headset a budou se denně například na hodinu dvě připojovat do VR. A někdo samozřejmě na více hodin.

VP: A to se bavíme o zážitcích. Ale už dnes se ve VR dají dělat i některé pracovní úkony, navíc lépe a s nižšími náklady. Technologie vždy lidem ulehčovala život a VR je další krok. Posledních dejme tomu dvacet let byl vývoj dost podobný – přišel internet a čím dál více mobilní přístup k němu. Ale VR to posune nejenom přes ovládání celým tělem někam jinam.