Autonomní vozítko, které nenabourá do lidí aneb Jak vypadá privátní 5G síť a proč u nás žádné nejsou

U obce Páty poblíž maďarského hlavního města Budapešti se nachází velký logistický areál provozovaný společností ProLogis. Jeho součástí je distribuční a montážní centrum o rozloze 14 tisíc metrů čtverečních. U nákladových ramp lze vidět kamiony velkých logistických společností typu DHL. U malého vchodu je nutné se zapsat u přísně vypadajícího Číňana v bílém „laboratorním“ obleku. Jediné logo, které lze spatřit, je pro mnohé neznámý nápis BYD. Vedle se zmiňuje projekt Belt nad Road Initiative známý jako Jeden pás, jedna stezka.

BYD je čínský výrobce elektrických vozů a autobusů, který má v Maďarsku továrnu. V případě areálu v Pátech se ale zaměřuje na jinou činnost. Provozuje zde logistické a výrobní centrum pro svého čínského partnera v podobně telekomunikační společnosti Huawei. Obstará celý proces včetně naskladňování součástek, distribuce, řezání kabeláže, instalace, testování nebo balení.

Jde o jednu z řady aktivit, které Číňané díky přívětivé politice v Maďarsku mají. Huawei Europe Supply Center distribuuje telekomunikační zařízení do více než čtyřiceti evropských zemí, české operátory obslouží za méně než den. Měsíčně tudy „proteče“ šedesát tisíc balíků. Během návštěvy Lupy bylo možné narazit zejména na bedny připravené pro polský Orange.





A také jde mimo domovskou zemi o největší distribuční a montážní základnu. Stejně tak je to první továrna Huawei mimo Čínu, která v produkci využívá privátní 5G síť. Privátních či také kampusových 5G sítí prozatím v Evropě mnoho není. Dodavatelé včetně Huawei se s nimi snaží prorazit jako s dalším zdrojem příjmů. V Maďarsku si lze udělat obrázek o tom, co od takové sítě lze čekat.

Autonomní vozítka

Signál privátního 5G je v Pátech k dispozici v rámci celého areálu. Huawei a partnerům se díky tomu podařilo rozběhnout několik způsobů využití. Nejviditelnější jsou autonomní vysokozdvižné vozíky (AGV) v jedné části skladu. Vozidla jsou „5G ready“ a bezdrátově komunikují s místní sítí. Na paletách dokáží číst kódy balíků a ty bez zásahu lidské posádky umisťovat do vysokých regálů a naopak je odsud brát a předávat dále.

AGV využívají lidarové senzory a počítačové vidění. Díky tomu se umí vyhnout překážkám a v podstatě okamžitě zastavit před člověkem. Před vozítko jsem skočil několikrát a stopka fungovala bezchybně. „V tomto ohledu se autonomní vozítka chovají spolehlivěji než lidští řidiči,“ uvádí vedoucí zdejšího centra Atilla Bolla.

Dalším využitím privátní 5G sítě je kontrola kvality. Pracovník může kamerou snímat smontované produkty a systém pomocí strojového učení pořízené výsledky porovnává s databází obrázků a hlásí případné defekty. Pracoviště je mobilní a lze ho přesouvat dle potřeb.

Třetím nasazením 5G je vzdálená asistence při montáži. Juniorní technici v Pátech mají nasazené brýle pro rozšířenou realitu, které jsou kabelem spojené s tabletem. Ten komunikuje přes 5G a posílá video toho, co technik vidí, na dálku do centrály Huawei v Číně. Seniorní inženýr může technikovi pomoci se zapojováním řady optických kabelů. Videa lze také uchovávat a zpětně přehrát v případě, když něco nefunguje. Díky tomu se lze dopátrat chyb.

Huawei Europe Supply Center v Maďarsku s privátní 5G sítí:

Síť v areálu v Pátech tvoří plnohodnotný standalone 5G core, jehož servery a infrastruktura jsou součástí malých oddělených prostorů v rámci továrny. Core komunikuje s aplikačními servery a dále se systém připojuje do jednotky pro baseband. Dále se využívá RHUB a připojeno je 24 bezdrátových jednotek pRRU neboli pico radio remote unit. Huawei využívá C-band pásmo od lokálního operátora, vyčleněn má 60MHz blok. Garantovaná odezva u ESC uplinku je deset milisekund. Spolehlivost paketů musí dosahovat 99,9 procenta. Downlink není klíčový.

Instalaci lze shrnout do této podoby: čtyřiadvacet pRRU, čtyřikrát AirHub, jedna BaseBand Unit, UEN private core, mobile edge computing servery a distribuovaný anténní systém. Ceny, provozní náklady, návratnost a podobně Huawei nepřibližuje.

V Česku se pytel neroztrhl

V Česku zatím privátní 5G v komerčním nasazení k vidění není. S nabídkou na výstavbu a/nebo provoz takového infrastruktury se na trhu pohybují O2/CETIN, T-Mobile a Vodafone. Z menších hráčů oznámil vstup do byznysu pouze fond Thein Tomáše Budníka a J&T. Brzy nový ředitel Českých Radiokomunikací Miloš Mastník Lupě sdělil, že ČRA privátní 5G studují a uvažují o zapojení se.

Thein na privátní 5G zformoval čtyřčlenný tým s vlastním rozpočtem, prostory a podobně. Pomáhají také další zaměstnanci z několika ICT firem, které fond koupil.

Thein v Mladé Boleslavi v prostorách akvírované firmy Síť postavil 5G laboratoř, kde bude ukazovat privátní 5G v chodu. Core běží na Metaswitch (koupeno Microsoftem společně s Affirmed Networks, oboje se spojuje do nového produktu) a rádio na Asocs. Na návštěvě už tam byla Škoda Auto, která je zatím jeden z mála hráčů, jež o privátní 5G jeví zájem a má rozjetý proof-of-concept.

„Nečekám, že se nyní s výběrovými řízeními roztrhne pytel. Něco více lze očekávat až v letech 2023 a 2024,“ popsal Lupě David Spies, který má privátní 5G v Theinu na starost. Poptávka dle jeho slov může být tlačena i dotacemi.

Otázkou je, jak zajímavé budou projekty privátního 5G pro velkou trojku operátorů. „U nás budou běžné zakázky v řádech jednotek milionů korun. Návratnost (TCO) projektu za sedm osm milionů může být tři až pět let. Pro operátory to vzhledem k maržím a velikosti nemusí být příliš zajímavé,“ odhaduje Spies. Tato čísla podle informací Lupy korespondují s jednou z velmi malého množství skutečně aktivních výběrových řízení, jehož výsledky se budou brzy ohlašovat.

Otázka dodavatele

Do byznysu rovněž promlouvají další aspekty jako vysoká cena 5G modulů a senzorů. To je věc, která se časem zlepší.

Pro některé firmy je zde zároveň otázka výběru dodavatele. Na našem trhu je v propagaci privátního 5G aktivní mimo jiné Huawei, které nedávno do Prahy přivezlo kamion s ukázkami a spustilo český portál s případovými studiemi ze zahraničí. Nad Huawei se nicméně nadále vznáší bezpečnostní varování NÚKIBu, které promlouvá i do rozhodování subjektů, kterých se formálně netýká.

„Netýká se to přímo 5G, ale u dodávky Wi-Fi se nám stalo, že zákazník zakázal technologii od Huawei. Byla to společnost s matkou ve Spojených státech,“ popsal Spies. Thein i proto vybírá další partnery, se kterými sítě stavět. V privátním 5G má kromě již zmiňovaných v nabídce firmy Druid Software nebo Casa Systems. Mimochodem, Thein nadále dodává storage systémy Huawei do Škodovky, která s tímto dodavatelem v méně exponovaných instalacích nemá problém.

Thein není vlastníkem mobilních frekvencí a musí se spoléhat na podmínky 5G aukce a komerční spolupráci. V současné době má uzavřenou dohodu s Nordic Telecomem na 3,7 GHz. S nabídkou poskytnout 3,5 GHz přišel Kaprain (Nej.cz), respektive jeho pro tyto účely vyčleněný podnik Incrate.

K čemu to bude

Těžké je také přesvědčování, že 5G k něčemu bude. Současné továrny často není nutné na tuto technologii převádět. Staticky umístěné přístroje mají například proprietární sběrnice a systémy od firem typu Siemens. Dodavatelé typu Huawei nebo Ericsson dnes často mluví o tom, že privátní 5G bylo vyvinuté spíše pro mobilní užití typu zmiňovaných autonomních AGV. Využití lze najít i ve výrobě, která se často přestavuje, a manipulace s kabeláží by byla složitá.

„Stroje v továrnách jsou často připojeny napevno, musí se měnit kabely a podobně. Investiční náročnost je v tuto chvíli značná. Plně automatizovaná výroba naráží na ekonomickou realitu. Obor dnes nejvíce táhnou zakladatelé průmyslových firem, kterým je kolem 55 let. Chtějí investovat vlastní peníze, rozumí svému oboru a přemýšlí, kam se dostat dál,“ shrnul situaci Tomáš Prokopík z O2.

V Evropě je v zavádění privátního 5G daleko zejména Německo, kde operátoři pro tyto účely získali štědré spektrum 100 MHz. „Privátní 5G síť aktuálně ve třech lokalitách stavíme pro Daimler, zapojí se do automatizace výroby aut,“ uvedl například na letošním Mobile World Congressu v Barceloně technický ředitel německé Telefóniky Mallik Rao. „V Evropě jsou v současné době nižší desítky privátních 5G sítí, časem jich mohou být tisíce,“ odhadl.

Nejvíce pokročilých projektů lze vidět – pokud se tam v drastických covidových opatřeních dostanete – v Číně. Podle oficiálních údajů dnes v Číně působí přes třicet operátorů s nabídkou privátního 5G. Čína má výhodu v tom, že tyto projekty patří mezi vládní priority modernizace a digitalizace průmyslu, a jsou tedy tlačeny svrchu.

Jak vystavující Číňané často zmiňovali na MWC, do privátního 5G tečou peníze, zapojují se dodavatelé jako Huawei a ZTE a často se nemusí krátkodobě hledět na ekonomické aspekty. Mezi ukázkové projekty patří automatizovaná těžba uhlí (Ningbo) nebo autonomní přístav v Kantonu. „Ten nyní potřebuje o 65 procent méně řidičů jeřábů,“ spočítal výkonný viceprezident China Mobile Li Huidi.

O privátních 5G sítích jsme nedávno mluvili v podcastu i s Ondřejem Oubrechtem z firmy NTT. Poslechnout si ho můžete zde: